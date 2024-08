โรงพยาบาลพานาซี ยกระดับการรักษาแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมใหม่ เปิดตัวความร่วมมือระดับสากล ญี่ปุ่น-ไทย-เยอรมนี

ผู้นำของการแพทย์แบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัด ที่ผสานความหลากหลายทางการรักษา พร้อมมุ่งเน้นเรื่อง "Technology Transfer" นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เตรียมจัดงาน “1st SYMPOSIUM HEALTHCARE & INNOVATION ADVANCED NATURAL AND MEDICAL HIGH-INNOVATIVE SOLUTIONS 2024” เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด พร้อมจัดประชุมเชิงวิชาการหัวข้อ "Innovative Medicine for Treating Aging Diseases and Cancer" ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 ณ โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาครสำหรับการจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ “Asai Germanium As Non-toxic Cancer Treatment" โดย ดร. นากามูระ ทากาชิ ผู้อำนวยการศูนย์ R&D ฮาโกดาเตะ จากสถาบันวิจัยอาซาอิ เจอร์เมเนียม จำกัด"Clinical Experience Using Asai Germanium For Cancer Treatment" โดย Dr. Serge Jurasunas แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ธรรมชาติและมะเร็งวิทยา และ "Immunology Therapy, iNKT" โดย ดร. ยาซูโอะ โคมูระ จาก Ringu Medical Center พร้อมบรรยายโดย รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการแพทย์ PANACEE BY BIOSKYภายในงานยังมีการนำเสนอนวัตกรรมจากพานาซีกับความร่วมมือระดับสากล ได้แก่ "Cell-Based Therapy" โดย รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล "Photodynamic Therapy For Cancer Treatment" โดย ดร.ไมเคิล โธรกริช Founder & CEO of BioMed Group Asia International Clinic Network และ "The Metabolic Link: Obesity, Insulin Resistance, and Cancer Prevention" โดย นพ.โอม สุดชุมแพ ผู้อำนวยการ รพ.พานาซี พระราม 2นอกจากนี้โรงพยายาบาลพานาซียังมุ่งมั่นที่จะยกระกับการรักษา และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ผสมผสานการรักษาด้วยนวัตกรรมระดับสากลแบบไม่หยุดพัฒนา จึงจะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำวิจัยนวัตกรรมระหว่างญี่ปุ่น ไทย และเยอรมนี โดยมี รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการแพทย์ PANACEE BY BIOSKY อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายคามารุ ซาซากิ ประธานกรรมการบริษัท Batfa Japan Inc. เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน มาซาโตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนพ. สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นสักขีพยานในการลงนามอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลพานาซี โทร: 02-0791499 / 061-405-6964 / 092-256-5777 / 095-390-5405, Instagram: @PanaceeHospital , Line OA: @panaceemed และ TikTok: @PanaceehospitalRama2