เตรียมม่วนทั่วไทย! “ปลา บลา บลา” ซุ่มทำเพลงใหม่ ประกอบหนัง “คช Mahout” กลิ่นอายอีสาน ถูกใจใช่เลย

ไฟร้อนแรงในการทำงานมีเยอะจริง ลุยงานเยอะจัง พลังงานล้นๆ "ปลา บลา บลา เพียงฤทัย โกมารทัต" ดารานักร้องเซ็กซี่ ซุ่มทำเพลงใหม่ ใกล้จบแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ เคยปล่อยหลายเพลงมาให้ฟังกันแล้ว เพลงใหม่นำไปประกอบหนังด้วย ต้องรอฟังๆ เร็วๆ นี้สวยสะดุดตา ปลา บลา บลา เพียงฤทัย โกมารทัต เพิ่งบินกลับมาจากไปเดินพรมแดง ที่เทศกาลหนังระดับโลกที่ คานส์ ฝรั่งเศส กลับมาไทยได้สักพัก ก็เลยมาร่วมงาน รอบตัดสินการประกวด มิสเอิร์ธไทยแลนด์ Miss Earth Thailand 2024 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนตตัล กรุงเทพปลา บลา บลา เปิดใจพร้อมรอยยิ้มสดใส "ไปเดินพรมแดงร่วมงานที่คานส์ ฝรั่งเศส แล้วเลยไปเที่ยวต่อที่อังกฤษ เพิ่งกลับมาไทยได้ไม่นานค่ะ ตอนนี้ปลากำลังเตรียมทำเพลงใหม่ ชื่อ เหมือนกลับชาติมารัก เป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง คช Mahout ที่ปลาลงทุนร่วมเขียนบท และร่วมเล่นด้วย และยังร้องเพลงประกอบหนังด้วยค่ะ"ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งกาจเกินไปอะไรนะคะ ที่ทำอะไรๆ ล้นๆ เยอะๆ เต็มไปหมด ที่ทำไปเพราะใจรัก ชอบที่จะทำ เป็นคนสนุกกับการทำงาน วันไหนไม่ได้ทำงาน หรือปล่อยตัวสบายเกินไป จะรู้หงุดหงิดตัวเองนะ อยากให้รอฟังกันเพลง เหมือนกลับชาติมารัก ปลาได้ร่วมร้องกับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี จะมีดนตรีเนื้อร้องที่มีกลิ่นอายภาษาอีสาน ชาวอีสานต้องมักคักฟังม่วนแน่นอนค่ะ""หลังทำงานเพลงเสร็จ ปลากะว่าจะลงไปสมุย เพราะมีงานด้านอสังหาฯ รออยู่ ตอนนี้เศรษฐกิจกลับมาคักคักอีกรอบ ที่ดินแถวสมุย ก็กระแสดีอยู่ค่ะ"เร็วๆ นี้ ต้องรอฟังกันกับเพลงใหม่ ที่จะมากระแทกๆ รูหูแบบเต็มๆ กับเพลงประกอบหนังเรื่อง คช Mahout เป็นเพลงแรกของ ปลา บลา บลา ที่ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามเป็นล้าน!มีดีกว่าที่คิดเยอะ ปลา บลา บลา เพียงฤทัย ความสามารถมีเยอะ ลุยทำหนังเกี่ยวกับช้างเรื่อง คช Mahout ยังเป็นนักร้องด้วย