“จองแฮอิน” (Jung Hae In) ประกาศเอเชียทัวร์ ปักหมุดประเทศไทยเป็นที่แรก 2 พฤศจิกายนนี้

“จองแฮอิน” (Jung Hae In) พระเอกเบอร์ต้นแห่งวงการเกาหลีใต้ นาทีนี้ความฮอตฟุ้งไปทั่วเอเชีย ตอกย้ำความเป็นนัมเบอร์วัน หลังประสบความสำเร็จอย่างมากกับซูเปอร์สตาร์หนุ่มเจ้าบทบาทโด่งดังคว้าใจแฟนซีรีส์ไปทั่วโลก ล่าสุด “จองแฮอิน” (Jung Hae In) ได้ประกาศเอเชียทัวร์อย่างเป็นทางการ “JUNG HAE ในการประชุมแฟนๆ‘เวลาของเรา’ 안내” โดยปักหมุดประเทศไทยเป็นที่แรก ในวัน เสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ พร้อมยังได้ประกาศแฮชแท็ก #정해인 #JungHaeIn #OUR_TIME ให้แฟนๆชาวไทยเตรียมพร้อมหวีด ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของ “จองแฮอิน” (Jung Hae In) จะขนความพิเศษอะไรมามอบความสุขให้กับแฟนๆ เตรียมมาสัมผัสความอบอุ่นละมุนใจ หรือจะคลั่งรัก “จองแฮอิน” (Jung Hae In) เบอร์แรงขึ้นขนาดไหนต้องมาเจอเท่านั้นถึงจะรู้!! ในงาน “JUNG HAE ในการประชุมแฟน ๆ ‘เวลาของเรา’ 안내”