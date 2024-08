สสส. จับมือ ม.รังสิต, บริษัทเทลสกอร์ ร่วมพัฒนาหลักสูตร Young Influencer for Social Change

29 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ.ร่วมกับ มหาวิทยารังสิต และบริษัท เทลสกอร์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรวิชาอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่านการอบรมภายใต้โครงการหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวใช้พลังโซเชียลขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมให้เกิดนิเวศสื่อสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกวัยมีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสื่อ ด้วยการมีความรู้เท่าทันสื่อ มีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการมีสุขภาวะทางปัญญา ที่ผ่านมา สสส. ทำงานเชิงรุกกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อดิจิทัลในทุกระดับและหลากหลายช่องทาง และมีการอบรมอินฟลูเอนเซอร์ระดับมืออาชีพเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อน และขยายแนวคิดการสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะไปสู่สังคม“สสส. มองเห็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความฝันอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคต จึงร่วมกับ ม.รังสิต และและ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด พัฒนาหลักสูตรวิชาอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (Influencer for Social Change) ภายใต้โครงการ Young Influencer for Social Change เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ลุกขึ้นมาแสดงพลังช่วยกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะผ่านสื่อออนไลน์สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม มุ่งเป้าขยายผลหลักสูตรไปยังสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษานำร่อง 10 แห่ง ใน กทม. และปริณมณฑล ในปี 2567 คลอบคลุมเยาวชนกว่า 400 คน” นางญาณี กล่าวผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “ม.รังสิต มีแนวทางดำเนินงานในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนานักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม การอบรมหลักสูตร Young Influencer for Social Change ที่ ม.รังสิต ร่วมกับ สสส. และบริษัท เทลสกอร์ จำกัด พัฒนาขึ้น จะมีการอบรมแก่นักศึกษาและเยาวชนจำนวน 10 ครั้ง ภายใต้หัวข้อการสร้าง Influencer เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม คาดว่าตลอดการอบรมจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น จะมีการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วม เพื่อนำมาประมวลผล เข้าสู่กระบวนการพัฒนารายวิชาการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม บรรจุเป็นหนึ่งในวิชาของสาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ม.รังสิต ต่อไป”น.ส.สุวิตา จรัญวงศ์ CEO & Co-Founder บริษัท เทลสกอร์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ได้มาลงนามความร่วมมือกับ สสส. และ มหาวิทยาลัยรังสิตในวันนี้ ปัจจุบันบริษัทเทลสกอร์มีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรามากกว่า 85,000 คน และเป็นผู้จัดงาน Thailand Influencer Awards เป็นประจำทุกปี เราเล็งเห็นเสมอว่าพลังของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์/ครีเอเตอร์ สามารถสร้างแรงกระเพื่อม ในสังคมได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรฐกิจ ภาคสังคม การขับเคลื่อนที่ทรงพลังนี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน วันนี้เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาหลักสูตรอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสังคมร่วมกับ สสส. และ มหาวิทยาลัยรังสิต ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาวงการ อินฟลูเอนเซอร์ของประเทศไทย มั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสานต่อ และขยายเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับหลากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือเป็นบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวงการอินฟลูเอนเซอร์/ครีเอเตอร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม”สำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม ม.รังสิต