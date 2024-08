ครั้งประวัติศาสตร์! อ.ไข่ กับแคมป์ไฟดนตรีริมทะเล ใน ‘คอนเสิร์ต 30 ปี มาลีฮวนน่า REBORN ระบำ’

ผ่านไปอย่างสุดประทับใจ และถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยชุดใหญ่ ของ อ.ไข่ -คฑาวุธ ทองไทย แห่งวงมาลีฮวนน่า ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “30 ปี มาลีฮวนน่า REBORN ระบำ” พร้อมชวน จี๊ด จิระนันท์ ปราง ปรางทิพย์ ไววิทย์ ฯลฯ ขึ้นเวที พูดคุยถึงความพิเศษของแคมป์ไฟริมหาดครั้งแรกบรรยากาศการแถลงข่าว ‘‘คอนเสิร์ต 30 ปี มาลีฮวนน่า REBORN ระบำ’ เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 ณ ร้าน Mr.FOX Live House Town in Town ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างล้นหลามเพราะเป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่พิเศษสุดจริงๆ โหมโรงด้วยการอ่านบทกวีจากกวีซีไรต์ ‘จี๊ด-จิระนันท์ พิตรปรีชา’ ตามด้วยเสียงอะคูสติกใสๆ จาก ‘ไววิทย์’ ในเพลงลมเพลมพัด ส่วนสาว ‘ปราง ปรางทิพย์’ ขึ้นมาร้องเพลงแสงจันทร์ ฟังเพลงนี้เวอร์ชั่นผู้หญิงในลูกเอื้อนลูกคอแล้วไพเราะจับใจทีเดียวจากนั้น อ.ไข่ พร้อมวงมาลีฮวนน่า ได้ขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงทั้งบทเพลงที่คุ้นหูและเพลงใหม่ อย่าง เพลง’แผลเมือง’ ส่วนเพลง ‘พีพี มายเดียร์’ ร้องร่วมกับน้องสีน้ำและน้องภู่กัน ในจังหวะสนุกชวนโยก ต่อด้วยการแร็ปของ 2 แรปเปอร์รุ่นใหม่ เป้ AKA PAEและชิน AKA HI ในเพลง ‘วัยวุ่น’ ก่อนที่ อ.ไข่ จะโซโล่เดี่ยวในเพลง นักดนตรี และสำนึกในช่วงสัมภาษณ์พิเศษบนเวที อ.ไข่ เกริ่นกล่าวถึงคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยยกเครดิตให้เพื่อนร่วมรุ่นจากรั้วศิลปากร ‘พัน-สุพัน อินสมตัว’ ที่ช่วยคิดธีมได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งพูดถึงคำว่า “Reborn” ที่หมายถึง ‘การเกิดใหม่’ อย่างน่าสนใจ“เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น...ใช้ได้กับทุกเรื่องกับทุกคน มาลีฮวนน่าเดินทางมาถึง 30 ปี ก็มีจุดเริ่มต้นจากวันนั้น เหมือนได้ทบทวนอดีต อยู่กับปัจจุบัน และมองอนาคต เหลียวหน้าและแลหลังของตัวเราเอง ทบทวนตัวเอง วิเคราะห์ตัวเอง และสังเคราะห์ลงไปถึงชิ้นงาน แล้วก็เดินต่อไป” อ.ไข่ ขยายความ พร้อมกับบอกถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า“ทั้งวิธีคิดและศิลปินรับเชิญจะแปลกใหม่กว่าทุกครั้ง มีทั้งคนรุ่นใหม่ อย่างน้องไววิทย์ มีลูกทุ่งเสียงทรงพลังอย่างคุณปรางทิพย์ มีแร็ปปะทะกัน 2 รุ่น มีพี่โป่ง หินเหล็กไฟ และน้องมีนตรา อินทิรา ส่วนบรรยากาศภายในงาน ก็จะเอาศิลปะและดนตรีรวมไว้ด้วยกัน ให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ”อีกคนสำคัญที่จะมาช่วยให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ยิ่งใหญ่และราบรื่นที่สุด ‘แก๊บ-พงษ์พัฒน์ เพ็ญโชติรส’กรรมการผู้จัดการ บจก. พาซาน กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ตัวแทนจาก Pazan Music Festival ผู้จัดรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบแนวเพลงเพื่อชีวิต และจัดมาแล้วหลายคอนเสิร์ต อาทิ rode for life เขาใหญ่, ริมเล ปราณบุรี, ริมหาด หาดใหญ่ พูดถึงการร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหญ่อย่างวงมาลีฮวนน่า ว่า“ในช่วงชีวิตของพวกเรา น่าจะเป็นวาระที่จะมองภาพเก่าจากแคมป์ไฟดนตรีที่บ้าน อ.ไข่ มาอยู่ที่ริมทะเลกันบ้าง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะจัดให้สมกับความยิ่งใหญ่แปลกใหม่ และสวยงาม เรามีทีมลงพื้นที่กันหลายรอบ พยามให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยมากที่สุด มีที่กางเต้นท์ และกิจกรรมต่างๆ ในบรรยากาศของครอบครัว ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก เปิดขายบัตรรอบแรก 3 วันก็ sold out หมดแล้ว และกำลังจะเปิดรอบ 2 วันที่ 29 สิงหา ถึง 7 กันยานี้ ติดตามรายละเอียดที่เพจพาสานนะครับ”อ.ไข่ ทิ้งท้ายเชิญชวนให้แฟนคลับมาลีฮวนน่า และผู้ที่รักในเสียงดนตรี เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาล้อมวงบันเทิงเริงระบำย่ำหาดทรายในห้วงฝัน แห่งแคมป์ไฟใต้แสงจันทร์ และร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 ณ หาดเสาเอียง บ้านโตนดน้อย เพชรบุรี“มาร่วมเปลี่ยนบรรยากาศจากเขาเป็นทะเล และพบกับความพิเศษต่างๆ ให้สมกับการรีบอร์นครั้งนี้กันนะครับ”สามารถซื้อบัตร ได้ที่ the concert, 7 eleven และติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเพจ https://www.facebook.com/pazanmusicfestival?mibextid=kFxxJDLINE Official:https://lin.ee/pdBQcUM หรือบริษัท Pazan music festival โทร: 098-828-2187