บอยกรุ๊ปญี่ปุ่นสุดฮอต “ONE OR EIGHT” เปิดตัวซิงเกิลเดบิวต์ที่ทุกคนเฝ้ารอ “DON'T TELL NOBODY” พร้อมชมมิวสิกวิดีโอได้แล้ววันนี้

David Stewart พูดถึงการทำงานในครั้งนี้ว่า การทำงานกับหนุ่มๆ ในครั้งนี้สนุกมาก พวกเขามีเสียงร้องที่น่าทึ่งและความสามารถของพวกเขาก็หลากหลายเหลือเกิน เป็นวงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์จริงๆ

สำหรับซิงเกิล Don’t Tell Nobody นี้วงยังได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ยอดฝีมือของวงการเพลงอย่าง Ryan Tedder นักน้องนำวง OneRepublic และ David Stewart ผู้รังสรรค์ผลงานชิ้นโบแดง เพลง Dynamite ของวง BTS มาร่วมทำเพลงให้ แถมยังได้ชักชวน Lucien Parker นักแต่งเพลงแร็ปแห่งยุคที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่าง Kanye West, Ty Dolla $ign เป็นต้น สำหรับเพลงป็อปแดนซ์เพลงนี้ก็โดดเด่นด้วยเมโลดี้ที่ติดหู ฟังง่าย ผสมผสานภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้อย่างสมูทลงตัวสุดๆ แถมยังได้ Josh Gudwin ปรมาจารย์ด้านการมิกซ์เสียงเจ้าของรางวัลแกรมมีมาร่วมงานในครั้งนี้ONE OR EIGHT บอยแบนด์จากญี่ปุ่นประกอบด้วย MIZUKI (มิซูกิ), NEO (นีโอ), REIA (เรอา), RYOTA (เรียวตะ), SOUMA (โซมะ), TAKERU (ทาเครุ), TSUBASA (สึบาสะ) และ YUGA (ยูกะ) พวกเขาได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนไปทั่วโลกก่อนเดบิวต์ด้วยกระแสไวรัลวิดีโอการแสดง 'KAWASAKI' บน YouTube ของพวกเขาด้วยยอดวิวกว่า 3 ล้านครั้งภายในคืนเดียว และทะลุ 10 ล้านวิวในปัจจุบัน โดยเพลงนี้โปรดิวซ์โดย DJ Smallz 732, GENT!, Bangs, Xansei และ Lucien Parker ที่เคยร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าของวงการอย่าง Nicki Minaj, Lil Uzi Vert, Doja Cat เป็นต้นนี่: oneoreight.lnk.to/DTN