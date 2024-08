“คิมจีวอน” ราชินีแห่งน้ำตา แฟนมีตติ้งแรกในประเทศไทย อบอุ่นทุกที่นั่งในงาน “2024 KIM JI WON ASIA FAN MEETING TOUR in BANGKOK”

คุ้มค่าการรอคอยของ แฮ-อิน ไทยที่ตั้งตารอกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกของนักแสดงสาวผู้คว้าหัวใจคนดูไปทั่วเอเชียนางเอกสุดฮอตจากเกาหลีใต้ ผู้สร้างอาการ “จีวอนซินโดรม” กำเริบต่อเนื่อง โดยเฉพาะซีรีส์ Queen of Tears ที่คว้าสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20% ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้ และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับหนึ่งในไทย (ณ ช่วงเวลาออนแอร์) รวมทั้งทุกผลงานที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจ ทันทีที่ Dream High Entertainment ประกาศพร้อมพา ราชินีแห่งน้ำตา มาไทยก็ได้รับความสนใจจนบัตร Sold Out ตั้งแต่วันแรกโดยงานจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศภายในงานมีแฟนๆทั้งชาวไทยและอินเตอร์มารอรับพลังความสุขเต็มทุกที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือแฟนมีตติ้งแรกในไทยทำให้ #คิมจีวอน ขึ้นเทรนด์ X ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 2 ชั่วโมงเต็มของงาน เปิดเวทีสุดพิเศษด้วยเพลง ฃ“Stupid Cupid” กับลุค ฮงแฮอิน ที่แฟนๆถูกตกให้หลงรัก เรียกเสียงกรี้ดสนั่นโรงละครเพราะทั้งเสียงเพราะๆและความสวยเหมือนหลุดจากในซีรีส์ก่อนจะตอกย้ำความปังด้วยพิธีกรคิวฮอตอารมณ์ดี “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์” ที่ยิ่งทำให้บรรยากาศในงานสนุกสนาน อบอวลด้วยความสุขขึ้นไปอีก ก่อนจะนำสู่ช่วงพูดคุยบอกเล่าความรู้สึกกับการมาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งแรก แต่ถือเป็นการมาไทยครั้งที่2ในชีวิตเพราะเคยมาเที่ยวเมื่อตอนยังเด็กแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนเพลง “Stupid Cupid” นั่น สาวคิมจีวอน เผยว่า “เป็นเพลงที่ฉันเคยร้องตอนถ่ายละคร ทำให้อยากฟังอีกครั้ง แล้วก็เป็นเพลงที่เลือกเองด้วยค่ะ” และด้วยน้ำเสียงและท่าทางก็อดถามไม่ได้ว่าหากได้เป็นไอดอล อยากอยู่ตำแหน่งไหน ก่อนคิมจีวอนจะตอบว่า “ตำแหน่งรีแอคชั่น อยู่ข้างๆเมมเบอร์คนอื่นค่ะ” ส่วนชื่อของแฟนมีตติ้งครั้งนี้< BE MY ONE> นั่น เจ้าตัวเผยถึงที่มาว่า “ฉันอยากเป็น(หนึง) พลังที่คอยสนับสนุนแฟนคลับให้เท่ากับที่เคยได้รับพลังจากแฟนๆ ทุกคนน่ะค่ะ ด้วยความหมายนี้เอง ฉันจึงลองตั้งชื่อว่า BE MY ONE น่ะค่ะ! และแน่นอน คำว่า ONE ก็เป็นความหมายของชื่อ คิมจี‘วอน’ ด้วยค่ะ”ในช่วง PLATLIST TALK จากละคร 3 เรื่องที่แฟนชาวไทยชื่นชอบมากที่สุด โดยสาว คิมจีวอนบอกว่าจะเลือกฟังเพลงที่เข้ากับคาแรกเตอร์ในทุกงานแสดงที่ได้รับในช่วงถ่ายทำ ซึ่งได้แก่ เพลง“I always miss you” ของ อีซอนฮี ในช่วงรับบท ยุนมยองจู จากเรื่อง “Descendants of The Sun” , เพลง“Shining” ของ คิมยุนอา ในช่วงรับบท ยอมมีจอง จากเรื่อง “My Liberation Notes” และเพลย์ลิสต์สุดท้ายกับเพลง “Fine”ของ ซอนอูจองอา ในช่วงรับบท ฮงแฮอิน จากเรื่อง “Queen of Tears” นั่นเอง จากนำพิธีกรนำสู่ช่วง STYLING TALK เจาะลึกการแต่งตัวที่มักดึงดูดความสนใจ โดยจัดทัวร์นาเม้นท์คัดเลือกการแต่งตัวของตัวละครที่สาวจีวอนเคยแสดง The Heirs , Descendants of The Sun , Fight for My Way , Arthdal Cronicles , Lovestruck in The City , My Liberation Notes และ Queen of Tears ทำเอาแฟนๆดื่มด่ำกับเพลย์ลิสต์และสไตล์การแต่งตัวแบบเจาะลึกกับสาวจีวอนสุดๆก่อนสาวจีวอนจะปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้งในลุคที่2 กับเพลง From Bottom of My Heart Ost.Queen of Tears เรียกเสียงปรบมือและสกิลหูเคลือบทองจากแฟนๆไปเต็ม ก่อนจัดเต็มพิเศษขึ้นไปอีกกับช่วง BE MY WON TALK ที่เปิดประวัติส่วนตัวที่สาวจีวอนเขียนเองในปี2024 พร้อมเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตในวันที่ได้รับบัตรให้ไปคัดเลือกนักแสดงและบอกเล่าชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยสาวจีวอนได้เผยวิธีจัดการกับความเครียดด้วยว่าการทานของหวานนั่นเอง รวมทั้งยังตอบคำถามที่คัดเลือกจากแฟนคลับหน้างานแฟนมีตติ้งที่ส่งเข้ามาด้วย สนุกสนานกันต่อกับ ช่วง KJW MINI GAME ทั้งทายคำจากฝีมือวาดรูปของสาวจีวอนและทายเพลงประกอบละคร ที่แฟนตัวจริงต้องรู้ พร้อมด้วยของขวัญสุดพิเศษกับผู้ที่ตอบถูก ก่อนจะประกาศของขวัญสุดพิเศษด้วยการให้เวลาถ่ายภาพส่วนตัวเรียกชัตเตอร์จากทุกที่นั่งได้รูปประทับใจกลับไปอย่างจุใจและในช่วงสุดท้ายสาวจีวอนได้บอกความรู้สึกกับการมาแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยว่า “เหมือนชื่อแฟนมีตติ้ง BE MY ONE เลยค่ะ ฉันอยากจะบอกกับแฟนคลับทุกคนที่นี่อีกครั้งว่า ฉันรู้สึกเหมือนได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนจริงๆค่ะ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ” และด้วยพลังความรักของแฮ-อินไทยกับโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆทำขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อสาว “คิมจีวอน” พร้อมถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆร่วมกับแฟนๆ และปิดท้ายลาไปกับการร้องเพลง “ONLY” ของ LeeHi แถมหลังจบงานแฟนๆยังได้รับกิจกรรม HiBye ส่งท้าย เรียกว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งที่อบอุ่น ชุ่มชื่นหัวใจเหล่า แฮ-อิน ของ “ราชินีแห่งน้ำตา” ที่เต็มอิ่มที่สุด…💕#KIMJIWON #하이지음스튜디오#HighZiumstudio #FanMeeting #BE_MY_ONE #DreamHighEntertainment #DJB #ACCOMPANY