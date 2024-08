รวมตัวแม่! “วุ้นเส้น” เล่นใหญ่ดึง “มดดำ-หนิง” การันตี ไขความลับหน้าเป๊ะ น้ำตบโสมสูตรใหม่

ถือเป็นตัวแม่เวิร์คกิ้งวูแมนที่ลุยงานธุรกิจสกินแคร์ ประสบความสำเร็จ ครองใจคนไทยสอบผ่านอย่างเต็มตัว สำหรับ สาวแกร่งรอบด้านเจ้าของธุรกิจความงามแบรนด์ SEWA (เซวา) ที่ ณ ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่9 ยังคงสรรหานวัตกรรมความงามจากเกาหลีส่งต่อให้กับพี่น้องชาวไทยและผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องงานนี้เล่นใหญ่เข้าสู่ยุคใหม่ NEW ERA ขอส่งแคมเปญ "It’s my time, it’s my turn" หยุดเวลาผิวสวย ไว้ตลอดกาล เปิดตัวน้ำตบโสมฮีโร่โปรดักส์ สินค้าขายดีตลอดกาล ปรับสูตรใหม่ที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น กับศักราชใหม่เอกสิทธิ์ 1 เดียวในประเทศไทย ยกระดับน้ำตบโสมแดงพรีเมียมมากกว่าเดิม ให้คุณค่าผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมเซลโซโซม คิดค้นและวิจัยร่วมกับแพทย์ผิวหนังจากประเทศเกาหลีใต้ และผ่านการทดสอบจากคลินิกทดสอบผิวหนังฮิวแมน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก้าวสู่ยุคใหม่ที่สุดของน้ำตบโสมเกาหลีในตำนานเพื่อการบำรุงผิวพร้อมคว้าตัวตัวแม่ตัวมัมผู้ทรงอิทธิพลพิธีกรฝีปากจัดจ้าน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงเสียงจริงแท็คทีมการันตีน้ำตบโสมแดงหน้าเป๊ะ รวมด้วยนางร้ายหน้าเด็กตลอดกาลก็ยกให้เซวาคือลูกรักยืนหนึ่งใช้จริงรีวิวจริงมาอย่างยาวนาน รวมพลังชวนหน้าเป๊ะปังด้วยน้ำตบโสมสูตรนวัตกรรมใหม่เซลโซโซม ที่ผสานพลังความลับหน้าเด็กจากโสมแดงอายุกว่า 6 ปี และสารสกัดมากคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาบนใบหน้าของทุกเพศทุกวัย เป็นเฟิร์สสกินแคร์ที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ยังรันแคมเปญครั้งใหญ่ดึงทีมหมอสุดฮอตของประเทศไทย และเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังชื่อดัง มาร่วมเป็นสปีกเกอร์ผู้พิสูจน์เทคโนโลยีใหม่เซลโซโซม