ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชู 3 จุดพีค ตอกย้ำ No.1 ออมนิชาแนลรีเทลเลอร์ คิกออฟ “Central 9.9 Sale 2024” ดันยอดขายโตมากกว่า 40% จากปีก่อน

1. Peak Deals Every Day ช้อปโปรสุดพีคได้ทุกวัน ลดสูงสุด 70% พร้อมรับคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% พีคยิ่งกว่าเดิม กับดีลพิเศษช่วงวันที่ 5-9 ก.ย. 67 กับไฮไลต์โปรโมชั่น Daily Flash Deals สินค้ายอดฮิตจากแบรนด์ดังราคาเดียว 999 บาท และ 9,999 บาท2. Premium Brands & Curated Products กระตุ้นการซื้อซ้ำทุกวัน ด้วยขบวนสินค้าชั้นนำในทุกหมวดหมู่มากกว่า 3,000 แบรนด์จากไทยและต่างประเทศ พร้อมแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะเซ็นทรัล ทั้งสินค้าแฟชั่น ความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน รวมถึงสินค้าแม่และเด็ก และอีกมากมาย3. Elevated Shopping Experience ส่งต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษด้วยบริการสะดวก สบาย อาทิ บริการส่งไว ภายในวันที่ช้อป หรือ รับชม Live ช้อปปิ้ง รับดีลสุดคุ้มค่าที่มาพร้อมความสนุก เพราะมิติการช้อปปิ้งของลูกค้ามักเลือกตามความความพึงพอใจ ดังนั้นการทำโปรโมชั่นอย่างเดียวไม่พอแต่ต้อง สร้างความประทับใจเปิดเผยว่า “ช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงไฮซีซั่นการทำตลาดของธุรกิจค้าปลีกเพื่อช่วงชิงกำลังซื้อจากลูกค้า เพราะมีทั้งเทศกาลและอีเว้นต์ต่างๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมโปรโมชั่นที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากจากนักช้อปไทย คือการช้อปปิ้งในช่วง 9.9 ซึ่งปีนี้ ห้างเซ็นทรัล และ Central App ได้จัดต่อเนื่องจนถึง 12.12 เริ่มต้นด้วย Central 9.9 Sale 2024 ‘ช้อปพีคทุกวัน โปรปังทุกช่องทาง’ หรือ Peak Deals Every Day มอบข้อเสนอพิเศษแจกโค้ดส่วนลดและเอ็กซ์คลูซีฟโปรโมชั่นที่หาที่ไหนไม่ได้ เพราะเป็นแบรนด์ที่มีเฉพาะห้างเซ็นทรัล อย่าง Augustinus Bader และ Officine Universelle Buly หรือบน Central App เท่านั้น เช่น Vivienne Westwood, Samo Ondoh, Mardi Mercredi, Sanrio, Muji ซึ่งยังเจาะกลุ่มเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่าน KOL, KOC และอินฟูลเอ็นเซอร์ มาร่วมทำคอนเท้นต์สนุกๆ สร้างสีสันให้การช้อปปิ้งสนุกมากยิ่งขึ้น”“จุดเด่นสำคัญที่เราต่างจากที่อื่นๆ คือ เราเป็นห้างสรรพสินค้าในรูปแบบออมนิชาแนล รีเทลเลอร์ที่มีสาขาทั่วประเทศ และมีช่องทางให้ลูกค้าเลือกช้อปครบครัน ทั้ง Central App โซเชียลคอมเมิร์ซ รวมถึง TikTok Shop ที่ตอนนี้กำลังโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม และได้รับการตอบรับจากแบรนด์ชั้นนำมากมายร่วมทำดีลในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าและประสบการณ์การช้อปที่ดีที่สุด ทำให้มั่นใจได้เลยว่า โปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับจะมาพร้อมคุณภาพสินค้าที่การันตีแบรนด์แท้ 100% ไม่ต้องกังวลในการช้อปออนไลน์กับเรา ซึ่ง Central 9.9 Sale 2024 นี้ เราคาดว่าแคมเปญนี้ จะมียอดจับจ่ายเติบโตขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน” รวิศรา กล่าวสำหรับ แคมเปญ Central 9.9 Sale 2024 ช้อปพีคทุกวัน โปรปังทุกช่องทาง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค.67 – 12 ก.ย. 67 มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่เข้าร่วม อาทิ แบรนด์ DIOR, CLARINS, BOBBI BROWN, HOURGLASS, PAUL SMITH, GIORGIO ARMANI, MARDI MERCREDI, SAMO ONDOH, NIKE, DIESEL, PANDORA, MARKS & SPENCER, PASAYA, GARMIN, SMIGGLE, AMERICAN TOURISTER, DELONGHI, DYSON พร้อมโปรสุดพีคมากมาย อาทิ· สินค้าแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 70%· รับคูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืน หรือคูปองลดเพิ่มจาก Central App สูงสุด 14%· รับของขวัญพิเศษจากแบรนด์เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมดีลสุดฮอตซื้อ 1 แถม 1· Daily Flash Deals พบกับสินค้าแบรนด์ดังที่จะหมุนเวียนกันมาจัดให้ช้อปในราคาเดียว 999 บาท และ 9,999 จากทุกหมวดหมู่ เฉพาะวันที่ 5-9 ก.ย. 67· Daily Flash Super Brand Day ดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอัปเดททุกวัน ทั้งแฟชั่น ความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในบ้าน รวมถึงสินค้าแม่และเด็ก เฉพาะวันที่ 5-9 ก.ย. 67· Flash Coupon 999 บาท เฉพาะวันที่ 9 ก.ย. 67 ในเวลาจำกัด· Flash THE 1 แลกคะแนน เดอะวัน 9 คะแนน รับคูปองลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์ต่อวัน) เฉพาะวันที่ 5-9 ก.ย. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล· Top spender rewards รับคะแนนเดอะวัน 99,000 คะแนน สำหรับลูกค้าที่มียอดช้อปสะสมสูงสุด 9 ท่านตลอดแคมเปญ (เมื่อช้อปตามเงื่อนไข)เตรียมช้อปสุดพีคใน Central 9.9 Sale 2024 ที่ห้างเซ็นทรัล, Central App และทุกช่องทางช้อปของห้างฯ พร้อมร่วมทำคอนเท้นต์ร่วมกับห้างเซ็นทรัลและอินฟลูเอนเซอร์มากมาย แล้วติดแฮชแทกสนุกๆที่ #Central99Sale2024 #CentralDepartmentStore #CentralApp #PeakDealsEveryDay #ช้อปพีคทุกวันโปรปังทุกช่องทาง