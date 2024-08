"เจนนา ออร์เตกา" ปิดใจลบ "X" ทิ้ง ยอมรับเปิดเพื่องาน เจอคนส่ง "ช้างน้อย" ให้ดูตั้งแต่อายุแค่ 12

นักแสดงสาวจากซีรีส์ยอดฮิตของ Netflix "Wednesday" ได้เปิดเผยความจริงที่น่ากลัวของอินเทอร์เน็ต ในการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาในตอนล่าสุดของพอดแคสต์ "The Interview" ของ The New York Times ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม"ฉันเกลียด AI" ออร์เตกา วัย 21 ปี สารภาพในพอดแคสต์ "... ตอนที่ฉันอายุ 14 ปี ฉันต้องสร้างบัญชี Twitter เพราะถูกบังคับ จนได้เห็นภาพของตัวเอง ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลย ที่ถูกแต่งภาพจนกลายเป็นสื่อลามก มันน่ากลัว และเป็นความฉ้อฉลอย่างแท้จริง""มันผิด... ปัญหาคือเราทำให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว และตอนนี้เราก็ต้องรับมือกับผลที่ตามมา" เธอแสดงความเห็นแม้จะยอมรับถึงอันตราย ออร์เตกายังยอมรับว่า AI มีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ในการพัฒนาทางการแพทย์อย่างการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม "มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะ... ขอให้เราคงไว้เพื่อจุดประสงค์นั้น" เธอกล่าว แต่ก็เสริมด้วยน้ำเสียงที่กังวลว่า "ฉันอยากให้ AI ถูกใช้อย่างมีเจตนาดี แต่เราก็พูดได้แบบนี้กับทุกสิ่งทุกอย่าง"ออร์เตกาไม่ได้พูดถึงแค่ AI เท่านั้น แต่ยังแชร์ประสบการณ์ที่น่ากังวลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจลบบัญชี X ของเธอ"ข้อความแรกที่ฉันเปิดอ่านเองตอนอายุ 12 ปี เป็นภาพไม่พึงประสงค์ของอวัยวะเพศชาย และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น" เธอเปิดเผย ภาพที่ไม่เหมาะสมและเนื้อหาด้านลบเพิ่มมากขึ้นหลังจากซีรีส์ "Wednesday" ออกอากาศบน Netflix"ฉันลบบัญชีไปเมื่อประมาณสองสามปีก่อน เพราะหลังจาก Wednesday ออกอากาศ ภาพที่ไร้สาระและน่ารังเกียจนี้เริ่มหลั่งไหลเข้ามา" ออร์เตกาอธิบาย ความรุนแรงของภาพเหล่านี้และความเป็นลบทำให้เธอตัดสินใจลบบัญชี "พวกมันน่าขยะแขยงมาก และฉันเองก็อยู่ในสภาวะที่สับสนอยู่แล้ว ฉันจึงลบมันไปเพราะมันไม่จำเป็นและฉันไม่ต้องการสิ่งนั้น"แม้จะมีคำเตือนว่าเธอจำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อ "สร้าง" "ภาพลักษณ์" ของตัวเอง สำหรับสงเสริมเรื่องงาน แต่ประสบการณ์ของออร์เตกาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตรงกันข้าม "ฉันเคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นส่วนตัว หรือเพียงแค่แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับงานต่างๆ แต่กลับพบกับสิ่งนี้ และมันน่าขยะแขยงและทำให้ฉันรู้สึกไม่ดี รู้สึกอึดอัด" เธอกล่าวเมื่อไตร่ตรองถึงการเดินทางของเธอเพื่อปกป้องสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเธอ ออร์เตกากล่าวสรุปว่า "มันแย่มาก... วันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาและคิดว่า 'ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้อีกต่อไปแล้ว' ฉันก็เลยเลิกใช้มัน" เมื่อถูกถามว่าเธอยังคงเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองหรือไม่ เธอก็ยอมรับว่า "ยังพยายามเรียนรู้อยู่ค่ะ"เจนนา ออร์เตกา เป็นนักแสดงชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในวงการบันเทิงจากทั้งฝีมือในการแสดง และบุคลิกหน้าตาที่มีเอกลักษณ์ ออร์เตกาเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อย โดยได้รับบทเล็ก ๆ ในซีรีส์โทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่อง จนกระทั่งได้รับบทที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เช่น บท "เจน" ในซีรีส์ Jane the Virgin ซึ่งทำให้เธอเริ่มเป็นที่จดจำในหมู่ผู้ชมความสามารถของเจนนาไม่เพียงแค่จำกัดอยู่ในซีรีส์ทางโทรทัศน์เท่านั้น แต่เธอยังมีผลงานในภาพยนตร์ที่โดดเด่นเช่นกัน โดยเฉพาะในภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ซึ่งเธอได้รับบทเป็นตัวละครที่มีความลึกลับและซับซ้อน เช่น ในภาพยนตร์ Scream และ X ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และผู้ชมนอกจากฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้ว เจนนา ออร์เตกายังเป็นที่รู้จักในฐานะไอคอนของวัยรุ่นยุคใหม่ นอกจากความสำเร็จจางานในวงการบันเทิงแล้ว เธอยังมักจะแสดงความเห็นถึงเรื่องต่าง ๆ แบบไม่กลัวเกรง, การเป็นตัวของตัวเอง จน IG ของเธอมีคนติดตามถึง 38 ล้านคน