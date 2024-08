ขายรถเพราะไม่มีปัญญาเติมน้ำมัน! อดีตพระเอกดังชีวิตพังเพราะรสนิยมทางเพศ

ในโพสต์วิดีโอบนอินสตาแกรม ดารานำจากเรื่อง The Lone Ranger เปิดเผยว่าเขาได้กลับมาที่ลอสแองเจลิสแล้วและมีอพาร์ตเมนต์ใหม่ แต่เขาต้องขายรถกระบะของตัวเองเพราะราคาน้ำมันที่สูง“ผมกลับมาที่ลอสแองเจลิสได้สองสามสัปดาห์แล้ว” แฮมเมอร์กล่าว “นี่คือรถกระบะของผม ผมซื้อให้ตัวเองในปี 2017 เป็นของขวัญคริสต์มาสให้ตัวเอง เพราะผมมีรถกระบะมาเป็นเวลานานและผมรักรถคันนี้อย่างมาก” เขาพูดถึงรถกระบะสีดำซึ่งจอดอยู่ในที่จอดรถของ Carmax บริษัทรับซื้อ และขายรถมมือสองนักแสดงหนุ่มยังระบุว่าโพสต์นี้ไม่ใช่โฆษณาของ Carmax แต่เป็นการขายรถ “เพราะผมต้องขายรถกระบะของผม ตั้งแต่ที่อยู่ในลอสแองเจลิส ผมเติมน้ำมันไปประมาณสี่ถึงห้าร้อยเหรียญ และผมไม่สามารถจ่ายได้แล้ว ผมไม่สามารถจ่ายค่าน้ำมันได้อีกต่อไป”“แต่นั่นไม่เป็นไร” เขากล่าว “นั่นไม่เป็นไร ผมได้รถใหม่แล้ว มันเล็กมาก มันเป็นไฮบริด ผมคงจะเติมน้ำมันประมาณสิบเหรียญต่อเดือน นี่คือมัน ผมต้องเคลียร์ของทั้งหมดนี้ออก ทั้งข้าวของต่างๆ แต่ไม่เป็นไร”แฮมเมอร์กล่าวอีกว่าเขาได้ขายรถคันนี้หนึ่งวันก่อนวันเกิดครบ 38 ปี “ผมจะเริ่มต้นวันเกิดของผมด้วยรถใหม่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่ และในชีวิตใหม่ที่ลอสแองเจลิส”นักแสดงหนุ่มยังระบุด้วยว่าเขาได้นำลูกๆ กลับบ้านจากโรงพยาบาลด้วยรถคันนี้เมื่อพวกเขาเกิด เขามีลูกสาวชื่อฮาร์เปอร์และลูกชายชื่อฟอร์ดกับอดีตภรรยาอลิซาเบธ แชมเบอร์ส คู่สามีภรรยาแยกทางกันในปี 2020 และเพิ่งหย่าร้างกันเมื่อปีที่แล้วแฮมเมอร์ยังยอมรับว่าลูกๆ ของเขา “ไม้แฮปปี้” ที่ต้องขายรถคันนี้ แต่เขาก็ยังมองในแง่ดี “การจอดรถจะง่ายขึ้น และค่าน้ำมันก็จะถูกลง”อาร์มี แฮมเมอร์ นักแสดงชื่อดังที่เคยถูกจับตามองจากบทบาทในภาพยนตร์ The Lone Ranger และ Call Me by Your Name กลับกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวในปี 2021 เมื่อเขาถูกกล่าวหาว่ามีความต้องการทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการกินเนื้อคนและการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์แถมยังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงหลายคนเรื่องราวอันน่าตกใจนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการแฉข้อความนของ แฮมเมอร์ ที่ส่งไปหาผู้หญิงหลายคน ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องการกิจกรรมทางเพศ และการจิตนาการถึงการ "กินเนื้อ" ของคู่ขา อาทิ"ผมเป็นมนุษย์กินคน ผมอยากกินคุณ อยากตัดส่วนหนึ่งของคุณออกและกินมัน""ผมต้องการควบคุมทุกอย่างในตัวคุณ ร่างกายของคุณเป็นของผมโดยสมบูรณ์""ผมคิดถึงการดื่มเลือดของคุณ มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมีชีวิต"ฝ่ายหญิงหลายคนยังอ้างว่า พวกเธอเคยถูกล่วงละเมิด และถูกบังคับให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศที่รุนแรงโดยแฮมเมอร์เมื่อเรื่องอื้อฉาวนี้ถูกเปิดเผย แฮมเมอร์ออกมาแก้ตัวว่า ข้อความที่ถูกแชร์ออกไปนั้นไม่ได้สะท้อนถึงตัวเขาและเป็นเรื่องการยอมรับที่ผิดจากสถานการณ์จริง"ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย สิ่งที่ถูกกล่าวหามานั้นเกินกว่าความจริง และผมต้องปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าผมไม่ได้มีความคิดหรือพฤติกรรมดังกล่าว"แฮมเมอร์ กล่าวหลังโดนแฉ "ข้อความเหล่านั้นถูกบิดเบือนและนำเสนอในลักษณะที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผมไม่ได้มีเจตนาหรือการกระทำที่เลวร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหา"ผลกระทบจากข้อกล่าวหาเหล่านี้ทำให้อาชีพของแฮมเมอร์ต้องสะดุดลงอย่างรุนแรง เขาถอดกจากโปรเจ็กต์ภาพยนตร์หลายเรื่อง ถูกปลดจากตัวแทนของเขา และถูกสังคมมองว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติและอันตรายหลังเกิดเรื่อง แฮมเมอร์​ ไม่มีงานในวงการบันเทิงอีกเลย ต้องแยกทางจากภรรยา ว่ากันว่าเขาพยายามหางานนอกวงการทำ และยอมทำงานที่ได้รายได้น้อยกว่าสมัยที่เป็นดารามาก โดยปัจจุบัน แฮมเมอร์​ เริ่มกลับมาปรากฏตัวในสื่อบ้าง เพื่อเปิดใจ และเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น