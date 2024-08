ศิลปินไทยขึ้นเวที “THAI EXPO TOKYO 2024” อีเวนต์ปังแห่งปี คนร่วมงานนับแสน

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด สำหรับงานที่จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายใต้ธีมงาน “ดอกไม้ของน้ำใจ” งานนี้เรียกว่า ปัง แบบสุดๆ ถือเป็นอีเวนต์ ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ในญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มาแบบครบจัดเต็มในทุกมิติ ทำให้ 2 วันมีผู้สนใจเข้าร่วมงานถึง 150,000 คนโดยก่อนหน้าวันงาน 1 วันประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด หญิงเก่งหัวเรือใหญ่ของงาน ได้จัดให้มีงาน Business Matching ณ Deloitte Tohmatsu Innovation Park ให้ผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสทางการค้า เจาะตลาดญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการขาย IP & License, ธุรกิจจำหน่ายคาแรกเตอร์สินค้าไทย และอีกมากมายภายในงาน โดยเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการได้รับสารจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในประเทศ และการสื่อสาร ที่ส่งตรงถึงงาน Thai Expo Tokyo 2024 ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และขอขอบคุณผู้ประกอบการไทย และตัวแทนจากบริษัทญี่ปุ่นทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นในส่วนของวันงานเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมายมาร่วมงานอย่างอบอุ่น รวมทั้งศิลปิน ดารา นักร้อง ทั้งไทย และญี่ปุ่น ตบเท้าเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะไฮไลต์ หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนักมวยไทยชื่อดังที่มีแฟนคลับทั่วโลก ที่บินตรงมาร่วมงานทั้ง 2 วัน แล้วยังได้มีการจัดแฟนมีตติ้งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่งานนี้ด้วย ทำเอาแฟนคลับประทับใจกันอย่างสุดๆส่วนไฮไลต์ฝั่งญี่ปุ่น ก็คือการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ของไอดอล นักร้อง นักแสดงชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีแฟนคลับมารอกรี๊ดกันก่อนงานเริ่มหลายชั่วโมง เรียกว่าตลอด 2 วัน ของการจัดงาน เต็มอิ่มไปด้วยความบันเทิงจาก ศิลปิน นักร้องนักแสดงกว่า 30 วง อาทิและเหล่านักร้องฯลฯ รวมถึงนักแสดงซีรีส์วายทางฝั่งญี่ปุ่นก็จัดเต็ม อาทิ วงฯลฯ ผนึกกำลังสร้างความบันเทิงทั้ง เมนสเตจ และ มินิสเตจ แบบนันสต็อปในส่วนของการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงโชว์ลิเกของและอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้ร่วมงานในต่างแดน แล้วเวทีนี้ แบงค์ ศรราม ยังนำเพลง พวงมาลัย ที่ร้องกับไอดอลหนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่น คาซูยะ วง FLS มาโชว์ให้ชมด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงมวยไทย เอกลักษณ์ประจำชาติไทย บัวขาว บัญชาเมฆ มาโชว์การรำไหว้ครูแบบออริจินัล, เอ็ม คนตัวลาย แชมป์มวยไทย มาโชว์ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย เตะและต่อยให้ชมกันแบบสดๆสัมผัสจิตวิญญาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผ่านเสียงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมจากโชว์ของ หมอลำ ไอดอล, การแสดงแฟชั่นโชว์ ด้วยการนำผ้าไทยทอมือที่ผลิตจากชุมชนในจังหวัดต่างๆ เช่น ผ้าคราม จาก จ.แพร่, ผ้าขาวม้า จาก จ.ขอนแก่น ที่ทาง Triple Circle Line รวบรวม และได้ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ชิบูยะ ซานี่ มากำกับการออกแบบชุดในคอนเซปต์ 10 Days in Thailand Cruise Collection, ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย รวมไปถึงอาหาร และเครื่องดื่มของไทย ก็ยังคงครองแชมป์ได้การตอบรับที่ดีมากๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ จากร้าน ภูฟ้า ที่มีมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย และเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับการออกแบบตัวละครระหว่างประเทศไทย และญี่ปุ่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CEA สร้างความภาคภูมิใจ ตอกย้ำซอฟต์พาวเวอร์ ไทย ดังไกลในต่างแดนกันจริงๆมีบูธดูดวง เสริมดวงชะตา กับซินแส มาสเตอร์อลิซ Magic Destiny Fortune ซึ่งเปิดตัว AI ที่สามารถดาวน์โหลด และดูดวงได้ผ่านมือถือ, มีการเปิดตัวภารกิจขับตุ๊ก ตุ๊ก ตะลุยทั่วโลก “Tuk Tuk to the World” โดย “วิทิตนันท์ โรจนพานิช” และในงานยังมีกิจกรรมดีๆ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผลัดเปลี่ยนกันมาขายเครื่องดื่ม และของหวานแบบไทยๆ อาทิ ปังชา ที่แชริตี้ บูธ ให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญกับ “Hi Project” (ให้ โปรเจค) โปรเจกต์แห่งการให้ โดยรายได้นำไปช่วยเด็กๆ กลุ่มเปราะบางอีกด้วยต้องยกให้งานนี้ เป็นการรวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปในต่างแดนมากที่สุด และครบในทุกมิติ แล้วยังต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยเป็นการช่วยโปรโมตซอฟต์พาวเวอร์ไทย ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างดีที่สุด