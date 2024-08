ระวังใจให้ดี “PROXIE” เตรียมเปิดโหมดคลั่งรัก ผ่านซิงเกิลคัมแบ็ค “KISS KISS” ที่จะมามัดใจให้หลงรัก

เตรียมตัวใจบาง และใจละลายกันได้ เพราะ 6 หนุ่มวง “PROXIE” อย่าง กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, คิม ปัณณธร จิรศาสตร์, โชกุน ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, กร วรรณไพโรจน์, อองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ และ วิคเตอร์ วรเมธ กอนุประพันธ์ จากค่าย bROTHERS MUSIC ภายใต้ บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด ในความร่วมมือ ของ 2 พาร์ทเนอร์อย่าง “ติ๊ก เจษภาฎรณ์ ผลดี” และ “iAM” จะมาเปิดโหมดคลั่งรักผ่านซิงเกิลคัมแบ็คกับ “KISS KISS” หลังทั้ง 6 หนุ่มได้ฝากผลงานที่สะท้อนความเป็นตัวเองในซิงเกิลเดี่ยวที่ทำให้ “PROXIE Solo Project” ปังอย่างมาก และถูกใจแฟน ๆ ที่สุด โดยซิงเกิลคัมแบ็คนี้บอกได้เลยว่า ไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็น PROXIE ที่เต็มไปด้วยความสดใส เพิ่มเติมด้วยเสน่ห์ที่ทั้ง 6 หนุ่มจะมามัดใจในซิงเกิลนี้“KISS KISS” เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความสดใส ขี้เล่น และมีความคลั่งรักที่เป็นเอกลักษณ์ของวง PROXIE แถมยังได้เห็นทั้ง 6 หนุ่มในสไตล์เพลงป๊อปที่ผสานดนตรีแบบ New Jack Swing ที่มีความ Old School Hip hop ซึ่งได้รับความนิยมช่วงปลายยุค 80 - 90 ตอนกลาง ทำให้ซิงเกิล KISS KISS เต็มไปด้วยความน่าสนใจ ด้วยการใช้สัดส่วนของเพลงแบบ Old School ที่มีความหลากหลาย ทำให้ได้โชว์ทักษะการใช้เสียงในแบบต่าง ๆ ซึ่งได้ “โฟร์ วง 25 Hours” หรือ “ประทีป สิริอิสสระนันท์” มาเป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้ พร้อมออกปากชม 6 หนุ่ม PROXIE ที่ตั้งใจถ่ายทอดเพลงนี้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงมีการใส่ท่อนแร็ปให้คิมได้มาโชว์สกิลอีกด้วยโดย 6 หนุ่ม PROXIE เผยว่า “พวกเราตื่นเต้นกับซิงเกิลคัมแบ็คนี้มาก ๆ เป็นอีกเพลงที่ได้มีโอกาสใช้เทคนิคการร้องที่มากขึ้นทั้งการใช้เสียงหลบ เสียงเต็ม เสียงสูง และยังมีท่อน Rap ทำให้เพลงนี้มีความน่าสนใจ ให้เพลงนี้มีความสนุกในแบบของพวกเราวง PROXIE รวมถึง MV ก็เต็มไปด้วยสีสันที่ดูแล้วทุกคนต้องชอบแน่นอน ขอฝากซิงเกิลคัมแบ็คของพวกเรา KISS KISS นี้ด้วยนะครับ”ส่วน MV จัดเต็มให้สมยี่ห้อวง PROXIE ที่สีสันสดใสเต็มพิกัด อวดลุคของ 6 หนุ่ม 6 สี ที่เป็นตัวเอง โดดเด่นแบบลงตัวสุด ๆ ด้วยเสื้อผ้า หน้าผม ที่ครีเอทมาอย่างดี ให้ได้ชมกันเพลิน เสริมด้วยความน่ารัก ขี้เล่นของ 6 หนุ่ม ที่มีเสน่ห์ ยิ่งทำให้ MV นี้สดใสขั้นสุด และลุคกรีดใจกับความเท่ห์ในชุด All Black ที่จะทำให้ใจละลายได้ทันที ให้เห็นถึงมุมที่โตขึ้นของทั้ง 6 หนุ่มระวังใจให้ดี กับความน่ารักจากวง PROXIE ฟังเพลงเพลินและชม MV ที่เต็มไปด้วยความสดใสได้แล้ววันนี้ ในซิงเกิล KISS KISS ผ่านทาง YouTube Channel : PROXIE ติดตามช่องทาง Official ได้ที่ Facebook: proxie.officialth , Instagram: proxie.officialth , TikTok: proxie.officialth และ X: proxie_official