ฉลองครบรอบ 45 ปี นิตยสารแพรวจัดพิมพ์ฉบับพิเศษ คว้า 10 คนดังจากจักรวาลซีรีส์วายไทยขึ้นปก และอิ่มบุญกับโปรเจ็กต์การกุศลประจำปี ระดมทุนช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

กันยายนนี้ นิตยสารแพรว ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป นิตยสารสำหรับสาวยุคใหม่ที่สนใจแฟชั่น สาระความบันเทิง ความงาม สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ ถือฤกษ์ดีในเดือนเกิดฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46จัดเต็มสาระความบันเทิงผ่านนิตยสารฉบับพิเศษ เดือนกันยายน 2024 ในรูปแบบ 2 เวอร์ชั่น 4 ปกน่าเก็บสะสม พา 10 คนดังจากจักรวาลซีรีส์วายไทยมาขึ้นปก ที่เปิดให้พรีออร์เดอร์กันได้แล้วถึง 1 กันยายนนี้ ที่ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำและยังจัดใหญ่ให้ได้อิ่มบุญกับโปรเจ็กต์การกุศลประจำปี “แพรว CHARITY 2024” ที่งานนี้เชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเที่ยวชมงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 - 8 กันยายนนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่แพรวขอกระซิบดังๆ ว่าปีนี้จะพิเศษกว่าทุกๆ ปีเดือนเกิดทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไง โดยเฉพาะนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ เดือนกันยายน 2024 เล่มนี้เหล่าแฟนคลับห้ามพลาดต้องมีเก็บสะสม เพราะมา ในรูปแบบ 2 เวอร์ชั่น 4 ปก โดยคว้า 10 คนดังจาก“จักรวาลซีรีส์วายไทย” หยิ่น - อานันท์ & วอร์ - วนรัตน์ / ต้าห์อู๋ - พิทยา & ออฟโรด - กันตภณ / จิมมี่ -จิตรพล & ซี - ทวินันท์ กับ ฟอส - จิรัชพงศ์ & บุ๊ค -กษิดิ์เดช / น้ำตาล - ทิพนารี & ฟิล์ม – รชานันท์ มาร่วมถ่ายแฟชั่นเฉลิมฉลองพร้อมบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเปิดให้พรีออร์เดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กันยายน 2024 ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปสำหรับปกนิตยสารแพรว เวอร์ชั่น 1 ปก หยิ่น -อานันท์ & วอร์ - วนรัตน์ นักแสดงซีรีส์วายคิวทองที่ปีนี้เขากลับมาพร้อมโปรเจ็กต์ใหญ่ JACK & JOKER U STEAL MY HEART! ซีรีส์บู๊ครั้งแรกในชีวิต และการเติบโตที่ไม่เคยหยุดนิ่งขณะที่อีกด้านพบกับสองหนุ่มเพื่อนซี้ ต้าห์อู๋ - พิทยา และ ออฟโรด - กันตภณ ที่เติบโตในเส้นทางเดียวกันมาตลอด ตั้งแต่เป็นนักร้องวง LAZ1 สร้างฐานแฟนคลับได้มากมาย ก่อนจะเริ่มความท้าทายครั้งใหม่ในฐานะนักแสดง แม้แต่เดิมเส้นทางนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถนัดแต่กลับทำได้ดีอย่างคาดไม่ถึงปกนิตยสารแพรว เวอร์ชั่น 2 เป็นการรวมตัว สี่หนุ่มจากบ้าน GMMTV จิมมี่ - จิตรพล & ซี - ทวินันท์ และ ฟอส - จิรัชพงศ์ & บุ๊ค - กษิดิ์เดช ที่มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิต การทำงาน และตัวตนที่มีเสน่ห์ ยิ่งเวลาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ บอกเลยว่า..ดีต่อใจสุดๆและอีกด้านสองนักแสดงสาวที่น่าจับตามองกำลังจะมีผลงานซีรีส์ Pluto นิทานดวงดาวความรัก น้ำตาล - ทิพนารี และ ฟิล์ม - รชานันท์ที่มาบอกเล่าก้าวแห่งการเติบโตในวงการบันเทิง ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้เคมีและเสน่ห์ของทั้งคู่เข้ากันได้อย่างลงตัวไม่เพียงเท่านี้! นิตยสารแพรวฉบับวันเกิด เดือนกันยายน 2024 ยังมีเซอร์ไพร์ส Exclusive Postcard ภายในเล่ม มีให้เลือกสะสม ปกละ 2 ลาย ราคาเล่มละ 299 บาท โดยเนื้อหาด้านในเหมือนกันทั้ง 4 ปกเปิดให้ พรีออร์เดอร์แล้ววันนี้ถึง 1 กันยายนนี้ ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา หรือ https://bit.ly/4dz1Kdk และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและอีกหนึ่งงานที่นับเป็นโปรเจ็กต์ใหญ่ประจำปีของนิตยสารแพรว กับโปรเจ็กต์การกุศล “แพรว CHARITY 2024” ปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายนนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ LOVE IN THE AIRที่แพรวตั้งใจเป็นสื่อกลางช่วยเหลือสังคม เป็นหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจะระดมทุนมอบให้แก่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ปีนี้จัดเต็ม และพิเศษกว่าทุกๆ ปี โดยงานจะถูกจัดถึง 2 โซนด้วยกัน กับภาคความบันเทิง ที่เปิดลานพาร์คพารากอน เพื่อรองรับกองทัพแฟนคลับของเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดงจากทุกค่าย ที่จะมาร้อง เล่น เต้น กันสายชอบช็อปของสวยของดีและยังได้ร่วมบุญ ต้องห้ามพลาดที่ชั้น 3 ฝั่งนอร์ธ กับงานช็อปปิ้งมหากุศลประจำปี ที่เหล่าเซเลบริตี้ใจบุญมาออกร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ การประมูลเสื้อลายพิเศษจากศิลปินดังทาง www.praew.com อีกด้วยจัดใหญ่สมเป็นโปรเจ็กต์ประจำปีของนิตยสารแพรว แล้วอย่าลืมไปสนุกพร้อมร่วมบุญกันได้ที่งาน แพรว CHARITY 2024” 6 – 8 กันยายนนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือหากอยากเก็บสะสมนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ สามารถพรีออร์เดอร์ได้เลยและหากไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ รวมทั้งอัปเดตเทรนด์ต่างๆ สามารถติดตามสาระความบันเทิง ความงามจากนิตยสารแพรวได้ที่ www.praew.com, Facebook : นิตยสารแพรว, Instagram : @praewmag, Twitter : @praewdailyและ TikTok : @praewmagazine