ไทยทำถึง!!! นิทรรศการระดับโลกสุดหลอน กับเรื่องราวสุดสยองขวัญของจักรวาล “The Conjuring”

แฟนๆ ชาวไทยต้องร้องกรี๊ดดด กับการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ จากภาพยนตร์สุดระทึกขวัญ อันเลื่องชื่อ The Conjuring ที่สร้างจากเรื่องจริง การันตีรายได้รวมทั่วโลกกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นแท่นแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญที่ทำรายได้สูงสุดในปัจจุบัน ผลงานการสร้างของ New Line Cinema สตูดิโอชั้นนำจาก Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ที่มีหนังแฟรนไชส์ระดับโลกมากมาย สู่ตำนานบทใหม่ ที่จะพาแฟนๆ ชาวไทย ดำดิ่งไปสู่ห้วงแห่งความหลอน ชวนขนหัวลุก ในทุกๆ ย่างก้าวหัวใจของคุณก็พร้อมที่จะหยุดเต้น กับ “The Conjuring Universe Tour” นิทรรศการสยองขวัญเร้นลับ ระดับโลก โดยJapan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับ Trendic International Limited และ Incubase Studio Limited และ Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment จับมือพันธมิตร บริษัท ดรีม เอกซ์เพลส (เดกซ์) จำกัด และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างตำนานสุดหลอนระดับโลก “The Conjuring Universe Tour” พร้อมเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ค้นหาความลับของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบใกล้ชิด ด้วยการเนรมิตพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกว่า 2,000 ตารางเมตร กับ 20 โซนการจัดแสดง ในรูปแบบ Interactive และ Immersive ผสมผสาน พร้อมเชิญเหล่าคนดังพูดคุยเปิดประสบการณ์สุดหลอนให้แฟนๆ ได้อินไปกับประสบการณ์มากขึ้นคุณพิชชาภา ณรงค์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า นิทรรศการ The Conjuring Universe Tour เป็นการหยิบยกเอาเรื่องราวสุดสยองขวัญของเรื่องเล่าสุดหลอนซึ่งสร้างมาจากเรื่องจริงระดับตำนานสุดคุ้นเคยของจักรวาล The Conjuring ทั้ง 7 ภาค ไม่ว่าจะเป็น The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016), Annabelle : Creation (2017), The Nun (2018), Annabelle Comes home (2019) และ The Conjuring : The Devil made me do it (2021) มาสร้างให้เกิดขึ้นจริงพร้อมบรรยากาศความอาถรรพ์สุดสะพรึง ซึ่งเนรมิตรให้แฟนๆ ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 2,000 ตารางเมตร ในรูปแบบ Interactive และ Immersive ตลอดเส้นทาง โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 บริเวณชั้น 6 Attraction Hall ไอคอนสยาม“สำหรับประเทศไทยบอกเลยว่าเราทุ่มเท และเพิ่มความพิเศษเข้าไปในหลายส่วนโดยเฉพาะ การแบ่งพื้นที่การจัดงานมากถึง 20 โซน รับรองว่าพิเศษมากๆ และแตกต่างจากที่ไทเป ซึ่งที่นั่นมีเพียง 8 โซนเท่านั้น! เราได้รวมฉากเสมือนจริงในภาพยนตร์ ให้บันทึกภาพความหลอนได้แบบจุใจตลอดระยะทางที่มีความยาวนานกว่า 40 นาที - 1 ชั่วโมง อาทิ โบสถ์สยองขวัญแห่งโรมาเนีย Carta Monastery, ห้องเก็บของสุดพิศวง The Warren's Artifact Room และ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีปมปริศนาและต้นตอของความน่าสะพรึงในที่ดินผีสิงของ “The Perron's House” ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องและตราตรึงในใจของแฟนๆ จักรวาล The Conjuring เป็นอย่างดี รับรองว่าแฟนๆ ชาวไทยไม่ผิดหวังแน่นอน” คุณพิชชาภา กล่าวคุณพิชชาภา กล่าวเพิ่มเติมว่า The Conjuring Universe Tour ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับ Trendic International Limited และ Incubase Studio Limited และ Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment รวมไปถึงบริษัทพันธมิตรในไทย คือ บริษัท ดรีม เอกซ์เพลส (เดกซ์) จำกัด และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะปักหลักจัดทัวร์ณ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ของเอเชีย หลังจากที่ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับ อย่างล้นหลามทั้งในไต้หวันและมาเลเซียก่อนหน้านี้งานนี้หนุ่ม ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต แฟนหนังเรื่องนี้ เปิดเผยความในใจว่า ดีใจมากๆ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวนิทรรศการหลอน ชวนขนหัวลุกระดับโลกในครั้งนี้ ผมเป็นแฟนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้ว และจากที่ติดตามข่าวมาจะมี 2 ประเทศก่อนหน้านี้ในแถบเอเชีย คือไต้หวันและมาเลเซียที่จัดมาก่อน ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ผมก็ลุ้นอยู่ว่า จะมาจัดที่บ้านเราไหม พอมีข่าวออกมาว่า ประเทศไทยถูกเลือกให้จัด ผมดีใจมากๆ และจัดยาวนานถึง 4 เดือนเลย ที่สำคัญและพิเศษสำหรับแฟนๆ ชาวไทยเท่านั้น! ผมว่าเหล่าสาวกต้องชอบมากๆ เพราะประเทศไทยของเราทำถึงเกิน กับโซน Food & Beverage โซนคาเฟ่สุดพิเศษที่แรกในโลก! ซึ่งเป็นโซนที่จะรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับธีมคาแรคเตอร์สุดหลอนให้ได้ชมและชิมกันอย่างถึงใจ งานนี้ต้องห้ามพลาดสำหรับแฟนๆ ที่สนใจเรื่องราวสุดเร้นลับกับนิทรรศการแนวใหม่เหนือจิตนาการ สามารถเข้าชม "The Conjuring Universe Tour" ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น. ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ทาง https://ticketmelon.com สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/theconjuringtour หรือ www.facebook.com/japananimemoviethailand#ConjuringTourTH #TheConjuringUniverseTour #FOUNDYOU