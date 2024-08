กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ชวนสมทบทุนจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน” กับโครงการ “Central Group Women Cancer” ครั้งที่ 19 ชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี

จากสถิติของกรมการแพทย์ในปี 2566 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยสูงถึง 140,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 400 คนต่อวัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคมะเร็งเต้านม ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 12 โดยในปี 2566 เพียงปีเดียว มีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 17,742 คน หรือวันละ 49 คน นอกจากนี้ มะเร็งเต้านมยังมีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำและมีการแพร่กระจายของโรคที่สูงกว่ามะเร็งชนิดอื่น ทำให้โรคนี้เป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ เมื่อเริ่มแสดงอาการ ก้อนมะเร็งมักจะอยู่ในระยะที่ลุกลามแล้ว ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งในสตรี แม้โรคนี้จะน่ากลัว แต่หากตรวจพบและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “Central Group Women Cancer” (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกันทำด้วยใจ มาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละปี เราจะร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในสตรี พร้อมทั้งระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการก่อสร้างศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ หรือผ่านกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมสำหรับโครงการ “Central Group Women Cancer” ในปี 2567 นี้ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกชีวิตได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีที่สุด โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน” มอบให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพราะรถพยาบาลฉุกเฉินคือหัวใจสำคัญในการรับ-ส่งผู้ป่วยในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ทุกการสนับสนุนของท่าน ไม่เพียงแต่จะช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเหล่านี้ แต่ยังเป็นการส่งเสริมความหวังและชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับมะเร็ง และเรายังพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ป่วยและกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งเรืออากาศเอกนายแพทย์ สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็น อีกทั้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้น อนึ่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน มีความจำเป็นสำหรับการรับ-ส่ง และส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วน หรือมีสภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายด้วยรถขนส่งปกติหรือรถสาธารณะอื่น ๆ เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมะเร็งมักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งการมีรถพยาบาลฉุกเฉินที่ทันสมัยย่อมจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูง รวมทั้งทำให้การส่งต่อผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนโครงการ ผ่านช่องทาง Offline และ Online ดังนี้• บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thamdee : www.tham-dee.com/projects/women-cancer-2024 (ตั้งแต่วันนี้ -31 ธ.ค. 67) (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)• สแกน QR code ผ่าน Mobile Banking ในสื่อต่าง ๆของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ โอนผ่านบัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-0-58203-1 (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 67) (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)• กล่องรับบริจาคบริเวณจุดแลกซื้อ, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงินในห้างร้านของเครือ กลุ่มเซ็นทรัลกว่า 491 จุดทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย. 67)นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ยังได้ร่วมกันออกโปรโมชันเพื่อให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งไปด้วยกันจากการใช้บริการร้านค้าในเครือ ซึ่งร้านค้าและโปรโมชั่นที่เข้าร่วมรายการ เพื่อสบทบทุนเข้าโครงการ Central Group Women Cancer มีดังนี้• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและร้านค้าที่ร่วมรายการ นำรายได้ 1% จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลด ในเซ็นทรัลทุกสาขา และโรบินสันทุกสาขา รวมไปถึงการซื้อสินค้าผ่าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567• เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เพียงท่านช้อปผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ โดยไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำ ทุกๆ ยอดขาย 200 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จะบริจาค 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2567• ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมบริจาค 27 บาท ในทุกๆ การซื้อสินค้า Spike ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67• เพาเวอร์บาย ร่วมบริจาค 10 บาท และ โก! เพาเวอร์ร่วมบริจาค 5 บาท ในทุกๆ การขายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67• เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ร่วมบริจาค 200 บาท ทุกๆ การขายสินค้า Dyson Corrale และ 100 บาท จากการขายสินค้า Garmin Lily 2 ณ สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67• ร้านอาหารในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเมนูที่กำหนด ตั้งแต่ 1 ถึง 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67• ไทวัสดุ และบีเอ็นบีโฮม ร่วมบริจาค 10 บาท ในทุกๆการซื้อสินค้าแผนกสุขภัณฑ์, เครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ที่มียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.67• The 1 สามารถแลกคะแนนผ่าน The 1 APP เพียง 100 คะแนน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกฉินมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค.67กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้เนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นพบกับ Installation Tree of Hope ต้นไม้แห่งความหวัง สวยงามเปล่งประกายอยู่ใจกลางห้าง โดยหวังว่าแสงจากต้นไม้ต้นนี้จะเป็นแสงที่ส่งพลังแห่งความรักและถ่ายทอดกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรีที่กำลังท้อแท้ ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยิ้มสู้ โดยมีกิจกรรมไฮไลต์เพื่อร่วมสมทบทุนและส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี อาทิเช่น ร่วมช้อปสินค้าไฮไลต์ในราคาพิเศษ คัดสรรจากธุรกิจในเครือและพันธมิตร ที่ Pink Park Fair, สอยดาวร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายที่ Tree of Hope, เพ้นท์เล็บ จากร้าน Kunyavee_nails, เวิร์กชอปพวงกุญแจ D.I.Y., เย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งกับ SABINA, เป็นเจ้าของโปสการ์ดภาพเหมือนสุดเก๋ ที่ออกแบบภาพลายเส้น โดยศิลปินออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย (ArtStory by Autistic Thai) บริการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้แก่ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)และการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง วง ROOFTOP และวง No One Else ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ Central Group Woman Cancer ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา เป็นความพยายามที่กลุ่มเซ็นทรัลไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในสตรี แต่ยังส่งเสริมความมั่นใจและความสุขให้กับผู้ป่วย เพราะการต่อสู้กับมะเร็งไม่ใช่เรื่องง่าย อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองและคนที่อยู่รอบข้างที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในทุกก้าวของการเดินทางนี้สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Central Group Women Cancer ทาง เฟสบุ๊ค CENTRAL GROUP หรือโซเชียลมีเดียของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป