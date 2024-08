‘IN-CON' Concert รวมวงอินดี้ งานดนตรีนานาชาติ ศิลปินจากไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่น เสิร์ฟความสุขผ่านเสียงเพลง

เป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับวงการเพลงอินดี้ สำหรับ 'IN-CON' Concert โปรเจกต์พิเศษระหว่าง 3 ประเทศ นำร่องโดย ไทย-ไต้หวัน-ญี่ปุ่น พร้อมขนศิลปินมาขึ้นเวทีแบบเต็มอิ่ม ตั้งแต่ "JAMES ALYN" Head-Liner จากประเทศไทย ร่วมด้วย "THE DINOSAUR’S SKIN" จากไต้หวัน, "SHIMON HOSHINO" จากประเทศญี่ปุ่น และ "Mind Wanders" ซึ่งล้วนเป็นวงที่ผ่านการเปิดรับสมัครวงดนตรีหน้าใหม่ไฟแรงจากทั้งสามประเทศ ที่จะมาโชว์ศักยภาพการแสดงดนตรี เผยแพร่ผลงานตัวเอง พร้อมผลักดันวงการดนตรีไทยสู่ตลาดโลก'IN-CON' Concert เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ LIDO CONNECT ของ "จี๊บ - เทพอาจ กวินอนันต์" ที่มี "หญิง - พิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์" นั่งแท่นบริหาร, Emerge Music และ FRIENDSHIP. ที่สร้างสรรค์และรวมศิลปินอินดี้จากทั้ง 3 ประเทศ มาบุก LIDO CONNECT ที่เปิดให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส เป็นจุดเชื่อมโยงและเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ ทำให้โปรเจคสุดพิเศษนี้เกิดขึ้น"หญิง - พิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์" เผยว่า "นี่คือก้าวสำคัญของวงการดนตรีไทย ในการเติบโตก้าวไปสู่ระดับโลกของศิลปินไทย ซึ่งเรามุ่งเน้นในการเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ ให้ได้โชว์ศักยภาพ โชว์ความสามารถที่มีในตัว แล้วส่งต่อความสุขกับแฟนเพลง""LIDO CONNECT เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับอีก 2 ประเทศอย่างไต้หวันและญี่ปุ่น อย่าง Emerge Music และ FRIENDSHIP. และหลังจากนี้จะมีการร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ด้วย เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านดนตรีมากยิ่งขึ้น ให้ทุกประเทศได้ Connect กันผ่านเสียงเพลง เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกคน ทุกเชื้อชาติ"และอีกหนึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ คือการสนับสนุนจาก “Mardi Craft (มาร์ดี คราฟท์)” ผู้ผลิตเครื่องดื่มคราฟต์สัญชาติไทย ที่ตั้งใจนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยนำ “Music Series” ซีรีส์คราฟต์ที่ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสไตล์เพลงและเสียงเพลง เพื่อทำให้ผู้ชมคอนเสิร์ตมีประสบการณ์การดื่มที่สนุกมากยิ่งขึ้น ในสไตล์เฉพาะตัว แบบ “อินดี้” เข้ากับแนวเพลงของ 'IN-CON' Concert ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดย 'IN-CON' Concert เปิดเวทีด้วย "SHIMON HOSHINO" จากแดนซากุระ ที่ขนเพลงฮิตอย่าง Sea Breeze และ Last Wave มาโชว์ให้แฟนๆได้ร้องตาม ก่อนที่ "Mind Wanders" วงอินดี้จากประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อมาโชว์ที่เวทีนี้โดยเฉพาะ ซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแบบสมศักดิ์ศรีตัวแทนประเทศ ด้วยเพลง ยังไม่ถึงเวลา และ Goodbye Summerตามมาด้วยศิลปินไต้หวันหนึ่งเดียวของ 'IN-CON' ในครั้งนี้ "THE DINOSAUR’S SKIN" ที่มาสร้างทางเลือกใหม่ของผู้ฟังดนตรีนอกกระแสให้เข้าถึงการแสดงสดจากพวกเขา กับเพลง Million of Years Apart และ Jurassic Ride และปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งศิลปินตัวแทนจากประเทศไทย "JAMES ALYN" ทำเอาชาวอินดี้ร้องตามกันลั่น LIDO CONNECT Hall 2 ด้วยเพลง Now and Ever และ Together และอีกหลายเพลงที่ฮิตติดหูแฟนคลับเรียกว่าจบลงไปด้วยความประทับใจ ถูกอกถูกใจคอเพลงอินดี้ ที่ได้มีเวทีให้ศิลปินได้ออกมาโชว์ผลงาน ผลักดันศิลปินอิสระให้เข้าสู่อุตสาหกรรมดนตรีระดับโลกต่อไป และหลังจากนี้สามารถติดตาม 'IN-CON' Concert ได้ ที่ LIDO CONNECT และศิลปินนานาชาติ โดยติดตามได้ทาง Facebook page: LIDO CONNECT