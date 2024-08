นางเอกสาว “โจโบอา” เตรียมสละโสดหนุ่มนอกวงการ

ข่าวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากวงในผ่านทางรายการข่าวบันเทิงของสถานี JTBC โดยระบุว่า โจโบอา จะเข้าพิธีแต่งงานกับคู่หมั้นหนุ่มที่ Walkerhill Hotel ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นไปตามที่เธอฝัน เพราะก่อนหน้านี้นางเอกสาวก็เคยแย้มเป็นนัยๆว่า เธออยากจะมีครอบครัวช่วง 30 ต้นๆ และใช้ชีวิตอย่างสงบโจโบอา เริ่มงานแสดงครั้งแรกในปี 2012 ในซีรีส์ Flower Band ทางสถานี tvN ก่อนจะได้รับบทนำตามมาอีกมากมายทั้ง ‘The King's Doctor,’ ‘The Idle Mermaid’ ‘The Missing: M’ ‘Sweet Stranger and Me,’ ‘Temperature of Love,’ ‘Goodbye to Goodbye,’ ‘My Strange Hero,’ ‘Tale of the Nine-Tailed,’ ‘Military Prosecutor Doberman,’ และ ‘Destined With You.’ และเธอยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง ‘Innocent Thing.’ ด้วยนอกจากงานแสดงแล้ว โจโบอา ยังทำให้ผ฿้ชมชื่นชอบจากการไปปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ Baek Jong Won’s Alley Restaurant,’ และ ‘Europe Outside Your Tent: France.และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นางเอกสาวก็ได้เซ็นจัดตั้งบริษัมท XYZ Studioอย่างไรก็ตามแม้เจ้าตัวจะสละโสด แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งงานในวงการโดยเธอจะเล่นละตคร Tangum ทาง Netflix รวมถึงซีรีส์ Knock-OFF ที่จะฉายทาง Disney+ โดยผลงานใหม่นี้จะเข้าฉายทั้งหมดในปีหน้านี้แล้ว