“คิม ซองกยู” หนุ่มตายิ้มที่จริงใจ กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยที่ฮีลใจเกินเบอร์ 2024 KIM SUNG KYU CONCERT [LV3 : Let's Vacay] IN BANGKOK

Let’s Fun กันถ้วนหน้า สำหรับชาวอินสปิริตไทย (Inspirit ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ วง Infinite) และชาวเมือง Citizen ที่ได้มาพักร้อนฟังเสียงเพลงเพราะๆ จากหนุ่มเสียงดี ที่มาพร้อมตายิ้มชวนละลายกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาที่ประเทศไทยที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยผู้จัดใจดีฝีมือคุณภาพอย่าง D-SHOW THAILANDงานนี้มีแต่คำว่าดีแล้ว ดีอีก และดีขึ้นไปอีก! เพราะนอกจากจะเป็นการพบเจอกับหนุ่ม “ซองกยู” ในรอบหลายปี ครั้งนี้แฟนๆ จะได้ฟังเสียงพลังโวคัลของเขาแบบเต็มอิ่มจนเรียกว่าฟินระเบิดหู ที่มาพร้อมกับวงดนตรีเนรมิตเหล่าเพลงเพราะของเขามาให้ฟังในรูปแบบดนตรีสด จึงบอกได้คำเดียวว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ “ซองกยู” เขาจัดให้แบบเกินคุ้ม!ถึงเวลาออกเดินทาง Let's Vacay! “ซองกยู” ต้อนรับเหล่าอินสปิริตและชาวเมือง ด้วยเสียงลมทะเล และเสียงคลื่น ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวด้วยใบหน้าหล่อเหลาราวกับพระอาทิตย์แรกของวันเป็นสัญญาณที่ดีในการเดินทางไปพักร้อนครั้งนี้เปิดตัวด้วยเพลง DIVIN, Shine และ Ready To Go เพลงจังหวะเบาๆ ให้โยกโบกบงตามกันเบาๆ ก่อนที่เขาจะเริ่มทักทายแฟนๆ ชาวไทยอย่างเขินอาย ด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ผมชื่อ คิม ซองกยู ยินดีที่ได้เจอกันครับ”แค่สต็อปแรกแฟนๆ ก็ต้องยกมือมากุมใจเพราะขนลุกที่ในที่สุดก็ได้เสพย์ความหล่อของเขาด้วยตาเนื้อ และได้ฟังเพลงสดๆ จนหูทิพย์ละลาย ก่อนจะออกเดินทางกันต่อจากจุดพักแรกที่หนุ่มซองกยูตั้งใจสร้างความทรงจำให้ทุกคนเหมือนได้ไปพักร้อนกับเขาจริงๆ เพลงต่อไปอย่าง Because, 41 Day และ Sometimes เลยยิ่งอัพสเต็ปความสนุก ก่อนจะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยอารมณ์ดนตรีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับเพลง The Answer, Sentimental, Sorry และ Till Sunriseเอ็นจอยกับเสียงเพลงมาตลอดทาง ก็มาถึงจุดเช็คอินที่พร้อมให้ทุกคนใช้เวลาพักร้อนกันอย่างเต็มอิ่ม “ซองกยู” ก็ขออัพเกรดคอสตูมใหม่กับลุคสดใสไวป์ซัมเมอร์ซัมใจ ซึ่งระหว่างนั้นวงดนตรีก็ยังคงเล่นต่อไปไม่มีเบรก คอนฯอื่นมี VTR คั่นโชว์ แต่คอนฯนี้เรามีนักดนตรีเอ็นเตอร์เทนตลอดงานชุดพร้อมแล้วก็ไปกันต่อ กับเพลงสดใสชวนปล่อยใจจอย อย่าง Climax , Small Talk, 60 SEC และ Go Again ก่อนจะเพิ่มบรรยากาศการพักร้อนให้สมจริงไปอีกขั้น เมื่อหนุ่ม “ซองกยู” เริ่มนั่งลงบนเก้าอี้ และเริ่มต้นร้องเพลง FOG และ Like A Dream ในเวอร์ชั่นอะคูสติก แต่ความเซอร์วิสเซอร์ใจยังไม่จบ เขายังนำเพลง Closer มาร้องให้แฟนๆ ฟังเพิ่มอีกหนึ่งเพลง เป็นสัญญาที่แฟนๆ ขอเอาไว้ในตอนกิจกรรมซาวน์เช็คนั่นเอง นอกจากเจ้าตายิ้มชวนละลายแล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขากินไมโครเวฟเข้าไปหรือเปล่าทำไมอบอุ่นขนาดนี้นะคุณพรี่ซึ่งไม่จบเพียงเท่านั้นพ่อหนุ่มกู๊ดบอยของอินสปิริตและชาวเมือง ก็ขอตบท้ายค่ำคืนพักร้อนนี้ ไปกับเพลง Jump , Savior และ It Will Be ก่อนจะชวนแฟนๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในการกลับมาเจอกันครั้งนี้ ด้านแฟนๆ ชาวไทยก็พร้อมใจกันชูป้ายสโลแกนที่มีข้อความว่า “เป็นการรอคอยที่คุ้มค่า เมื่อวันนี้ได้พบหน้ากัน ความรักของฉันจะเป็นของคุณ” ทั้งหวาน ทั้งอบอุ่นแข่งขันกันขนาดนี้ คุณพระอาทิตย์ลาพักร้อนได้เลย เพราะศิลปินและแฟนคลับคู่นี้เขาทำหน้าที่นี้แทนแล้วแต่สิทธิพิเศษพักร้อนท่ามกลางวันฝนตกของชาวเมืองและอินสปิริตไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะเมื่อถึงช่วงเวลา Encore แฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์ต่างพร้อมใจกันประสานเสียงร้องเพลง Kontrol ที่แม้ดูเหมือนกำลังดำน้ำ แต่ด้วยเสียงหวานๆ นี้ก็สามารถเรียก “ซองกยู” กลับมาปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้ง ด้วยลุคใหม่ที่มาพร้อมกับ “ผ้าขาวม้า” ที่ผูกคาดเอวมาอย่างเก๋ไก๋ดูเข้ากับเขาอย่างลงตัว โดย “ผ้าขาวม้า” ผืนนี้เป็นของขวัญสัญลักษณ์แทนความเป็นไทย ที่แฟนคลับไทยตั้งใจมอบให้กับเขา ในโอกาสที่พิเศษและวันที่พิเศษๆ แบบนี้ของขวัญถูกใจจนต้องหยิบมาผูกโชว์แบบนี้ หนุ่ม “ซองกยู” ที่แปลงร่างเป็นหนุ่มไทยผูกผ้าขาวม้ามาแล้ว เลยขอมอบ4 เพลงพิเศษ Kontrol, My Everyday Is You, Reply และ Stuck On เป็นของขวัญส่งท้ายให้แฟนๆ ทุกคนเช่นเดียวกันเป็นการร้องเพลงส่งทุกคนกลับบ้านจากการไปเที่ยวพักร้อนกับเขาได้อย่างสุดแสนประทับใจ และเต็มอิ่มไปด้วยมวลแห่งความสุข จากความน่ารักอบอุ่นของเจ้าของคอนเสิร์ต รวมถึงเสียงร้องเพลงสุดแสนทรงพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่แฟนๆ คิดถึง เพลงโปรดที่รอคอยมานานกว่าจะได้มาฟังด้วยหูและตาเนื้อ จึงนับว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ฮีลใจสุดๆ ในวันพักร้อนครั้งนี้ ทำให้วันจันทร์ที่กำลังมาถึงนี้ไม่น่ากลัวอีกต่อไป สำหรับชาวเมืองและอินสปิริตไทย