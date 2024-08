“2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] in BANGKOK” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของสุดยอดโวคอล ฟูลแบนด์เต็มร้อย คุณภาพเสียงร้องเกินล้าน

DOYOUNG อุ่นเครื่องให้แฟน ๆ เปิดรับสัมผัสหูเคลือบทองไปกับเพลง Beginning ซิงเกิ้ลจากอัลบั้มเต็ม YOUTH รวมไปถึง Like A Star , Lost in California และ Maniac พักทักทายเหล่าโดปุที่มาชมคอนเสิร์ตด้วยคำไทยน่ารัก ๆ ก่อนจะไปเพลิดเพลินกันต่อในบรรดาเพลงประกอบซีรีส์ และเพลงคัฟเวอร์ฮิตไม่ว่าจะเป็น Radio Romance , Flying, deep in the night , Doll และ A Little Moreช่วงเวลาที่แฟน ๆ รอคอยมาถึงสำหรับพาร์ท DY TRACK ที่รวบรวมเพลงฮิตจาก NCT มาเรียบเรียงเป็นเมดเลย์สไตล์DOYOUNG ทั้ง Back 2 U (AM 01:27) , Baby Don't Like It , Sticker , Baggy Jeans , Kiss และ Dreams Come True พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษร้องเพลงไทยเอาใจเหล่าโดปุในเพลง พี่ชอบหนูที่สุดเลย จาก PONCHETได้ฟังเพลงแบบอิ่มเอมใจแล้ว DOYOUNG ก็ขอชวนแฟน ๆ ร้องตามในเซสชั่น Sing A Long อีกด้วย แน่นอนว่าแทกุกแฟนไม่แพ้ชาติใดในโลกร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลง Little Light , Star Blossom และ Time Machineก่อนที่ช่วงเวลาที่แสนพิเศษระหว่างโดปุ, NCTzen และDOYOUNG จะเริ่มขึ้น เมื่อทะเลหิ่งห้อยและกล่องไฟค่อย ๆ สว่างขึ้นในเพลง From Little Wave และกล่องไฟสี่ฤดูในเพลง Beginning รวมไปถึงสโลแกนความหมายดี ๆ ทั้ง บทเพลงของโดยองที่ถูกสร้างด้วยความรัก จะมีพวกเราที่ใช้หัวใจฟัง และ ฟองคลื่นอาจจางหาย แต่บทเพลงและความรักของเราจะคงอยู่ตลอดไปความสัมพันธ์แสนพิเศษระหว่างศิลปินและแฟน ๆ กลายเป็นความทรงจำดี ๆ ที่ตราตรึงอยู่ในใจทุกคนเมื่อยามคอนเสิร์ตเลิกปี 2024 ถือเป็นปีทองของโดยองอย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะประสบความสำเร็จกับผลงานวง ไม่ว่าจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ต “NEO CITY : - THE UNITY” กว่า 8 เมืองทั่วเอเชีย พร้อมด้วยสถิติโซลเอาท์ 2 รอบสเตเดียมที่ไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว อัลบั้มชุดที่ 6 “WALK” ก็ได้เปิดศักราชโอลด์สกูลฮิปฮอปให้กับNCT 127 ไวรัลทั้งในสตรีมมิงและโซเชียลมีเดียผลงานเดี่ยวของโดยองก็ทำได้ดีเสมอมา นอกจากอัลบั้มYOUTH ที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโซโล่ทัวร์ในครั้งนี้แล้ว โดยองยังเดินหน้าออกซิงเกิลใหม่มาให้แฟน ๆ ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง ทั้งซิงเกิล “Cry” ที่เพิ่งปล่อยช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และล่าสุดสด ๆ ร้อน ๆ กับเพลง “17” เพลงจากโปรเจ็กต์พิเศษ Essential: With Artist ที่โดยองจะได้โชว์สกิลเสียงร้อง ไปพร้อมกับเนื้อหาที่ชวนให้นึกถึงความทรงจำอันสวยงาม พร้อมให้เหล่าซีจือนี่สตรีมมิงกันแล้ววันนี้