เผยโฉม "เจ้าหญิงวีวี่" One Piece ฉบับคนแสดง

เจ้าหญิงวีวี่ บุตรสาวของกษัตริย์โคบร้า และพันธมิตรสำคัญของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางระหว่างการเดินทางในอาณาจักรอาลาบาสตา เป็นตัวละครที่แฟน ๆ รอคอยอย่างมากที่จะได้เห็นในการดัดแปลงเป็นซีรีส์คนแสดงครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดยืนยันแล้วว่าดาราสาวชาวอังกฤษ เชื้อสายทมิฬ อินเเดีย จะมาเป็นผู้รับบทนี้สำหรับ ชารินธรา จันทรา เป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์ Bridgerton ของ Netflix และภาพยนตร์ How To Date Billy Walsh เธอยังเคยมีประสบการณ์ในโลกอนิเมะด้วยการให้เสียงตัวละครใน Star Wars: Visions ของ Disney+ อีกด้วยในประกาศอย่างเป็นทางการ ชารินธรา จันทรา ยอมรับว่าตื่นเต้น และดีใจที่ เออิจิโร โอดะ ผู้เขียนการ์ตูนฉบับ ที่มีส่วนอยู่เบื้องหลังซีรีส์ เลือกเธอให้รับบทนี้ "สวัสดีค่ะทุกคน ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมทีมนักแสดงของ One Piece และฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากที่โอดะเซนเซย์ไว้ใจให้ฉันรับบท วีวี่ ฉันรู้ว่าเธอมีความหมายมากแค่ไหนกับพวกคุณทุกคน และฉันจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับบทนี้ และทำให้ทุกคนภูมิใจ เจอกันเร็ว ๆ นี้นะคะ!"