“ปู ไปรยา” ร่วมโปรเจกต์ยักษ์ Eyes in the Trees ประกบซุป'ตาร์ระดับออสการ์

อีกหนึ่งข่าวคราวความยิ่งใหญ่ของนักแสดงไทยในวงการฮอลลีวูดยังคงโลดแล่นในวงการภาพยนตร์ระดับโลก ล่าสุดข่าวบันเทิงต่างประเทศทั่วโลกตีข่าวใหญ่ หลังมีการเปิดเผยโปรเจกต์สุดพิเศษ ภาพยนตร์เรื่องใหม่หนังระทึกขวัญแนวไซไฟสุดตื่นตาตื่นใจ ดัดแปลงจากนวนิยายดังคว้าตัวนักแสดงระดับตำนานรางวัลออสการ์การันตีความสำเร็จมาแล้วตลอดกาล ขึ้นแท่นนักแสดงนำเรื่องนี้ รวมไปถึงนักแสดงมากฝีมือชื่อสะท้านโลกอย่างผู้โด่งดังจากภาพยนตร์จากภาพยนตร์ดัง The Twilight Saga และจากภาพยนตร์ Indiana Jones and the Dial of Destinyพร้อมบิ๊กเซอร์ไพรซ์มีรายชื่อของนักแสดงสาวชาวไทย “ปู ไปรยา” ที่กำลังมีผลงานล่าสุดซีซั่นใหม่ของ The White Lotus เป็นเซ็ตนักแสดงที่เคมีน่าจับตามอง ซึ่งเพียงแค่รายชื่อทีมผู้สร้างและทีมนักแสดง ก็ทำเอานักลงทุนจากทั่วโลก พากันจับจองซื้อขายยอดถล่มถลาย พร้อมปิดดีลมหาศาลยิ่งใหญ่ที่เทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของภาพยนตร์ Eyes in the Trees นำเสนอเรื่องราวของ นักข่าวและทีมงานที่เริ่มต้นการเดินทางเข้าไปในป่าอันโดดเดี่ยว และพบว่าการเดินทางของพวกเขากลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้น แต่สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด จำลองความลึกลับจากโลเกชั่นจากชายฝั่งของประเทศไทย เนรมิตความลึกลับ น่ากลัวเกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “เกาะแห่งความตาย” เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับการทดลองทางการแพทย์ของรัฐบาลที่ถูกลืม และการดัดแปลงทางพันธุกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำโดย ดร. แอดดิส นำแสดงโดย แอนโทนี่ ฮอปกินส์ พวกเขาทั้งหมดต้องสู้และเพื่อเอาชีวิตรอด กับการขัดขวางแผนการของ ดร.แอดดิส ในการถดถอยมนุษยชาติ ซึ่งกำลังคร่าชีวิตประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ของโลกนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ ปู ไปรยา นักแสดงคนไทย กับเส้นทางวงการภาพยนตร์ระดับโลกที่ก้าวไปอีกขั้น รวมไปถึงยกระดับประเทศไทยที่ถูกเลือกให้เป็นโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำ ช่วยดึงเม็ดเงินมหาศาลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริง