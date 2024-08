"ลิลลี่ เหงียน" เผยหน้าใสสำหรับคนไม่มีเวลาล้างหน้า

ช่วงนี้ปังปูเรเย่สุดๆ ต้องแต่งหน้าทุกวันหลังจากที่ได้เป็นดาราสมใจอยาก เดินสายออกรายการทีวี เล่นภาพยนตร์ เล่นมิวสิควีดีโอ ทำงานตั้งแต่ตี 5 ถึงเที่ยงคืนทุกวัน แต่งหน้าแน่นเหมือนฉาบปูน บางวันก็ไม่ได้ล้างหน้าเพราะเพลียสุดๆ แต่ตอนนี้ลิลลี่ เหงียน มีเคล็ดลับพิเศษแค่เช็ดก็สะอาด แถมบำรุงหน้าไปในตัว ด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าเปียกเช็ดเครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดใน tiktok"ปังปูเรเย่มากๆ ค่ะ ช่วงนี้ทำงานทุกวันตั้งแต่ตี 5 ยันถึงเที่ยงคืน บางวันไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ำเพราะเพลียสุดๆ แต่ลิลลี่ก็มีตัวช่วย คือผ้าเช็ดหน้า ลิเอ้ ที่ทำจากเยื่อไม้พิเศษไม่บาดหน้า เนื้อนุ่ม แถมมีมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงหน้า ดูแลผิวหน้าให้ใสสะอาด โดยไม่ต้องล้างหน้าหรืออาบน้ำก็ได้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลา กลับบ้านดึก เหนื่อยกับการทำงานมันตรงกับชีวิตของการเป็นดาราเลยนะ เพิ่งรู้ว่าชีวิตซุปตาร์มันเหนื่อยแบบนี้นี่เอง ข้าวก็ไม่ค่อยได้กิน บางทีเราเพลียมาก ลิเอ้ ช่วยได้จริงๆ เช็ดหน้าเกลี้ยงมาก ตอนนี้ติดใจเลย ปกติเวลาที่เราเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอาง มันก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะ แต่กว่าจะเช็ดออกหมด สุดท้ายเราก็ต้องไปล้างหน้าอยู่ดี แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ ลิเอ้ บอกเลยว่าใช้ดีจริงๆ แค่เช็ดก็เกลี้ยงแล้ว เผยผิวใส ดังในติ๊กต๊อกมากๆ เขาขายดีจริงๆ นะ"Li e' Makeup Remover wipesลิเอ้ เมคอัพ รีมูฟเวอร์ ไวพส์ สูตร 5 in 1 Moisturizing your skin while you remove makeup เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย แผ่นเดียวจบครบทุกจุดผ้าเปียกทำความสะอาดเครื่องสำอาง โดยไม่ต้องล้างออก พร้อมเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวในขั้นตอนเดียว ด้วยสูตร Micellar Technology จึงอ่อนโยนต่อผิว ช่วยให้ผิวคงความชุ่มชื้นไม่แห้งตึง ด้วย Natural Moisturising Factor โดย Sodium PCA ที่ร่วมกับ Amino acid 11ชนิด ผสานคุณค่า Ceramide ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิว ให้คุณสัมผัสได้ถึงความเบาสบายโดยไม่ทิ้งความเหนอะหนะจึงใช้ได้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวAllantoin ช่วยลดการระคายเคืองผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพCeramide ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิว ช่วยให้ผิวแข็งแรงSodium PCA (กรดอนิโน 11 ชนิด) ใกล้เคียงมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผิวมนุษย์ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิว Natural Moisturizing Factors (NMF) เนื้อผ้าสัมผัสนุ่มพิเศษสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพPH Balance ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง สถาบัน Dermascan Asia