“ดร.นุ้ย” จับมือ “เน รณกฤต” พาเด็กไทย คว้าแชมป์โลกบนเวที UDO WORLD STREET DANCE CHAMPIONSHIP 2024

ตามรอย “เทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024 มาติดๆ สำหรับเด็กไทยคนเก่งที่มีโต้โผอย่างพร้อมทีมบริหาร UDO Thailand Director of UDO Thailand นำโดยและนำเด็กไทยไปคว้าแชมป์โลกที่เมือง Blackpool England ในรายการ UDO world championships2024 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2567ที่ผ่านมาในส่วนของ ดร.นุ้ย เกศริน พาทีมเด็กไทย คว้าหลายรางวัล ในรายการ Udo World Champion•รางวัลชนะWorld championได้แก่GDGMชนะเลิศอับดับที่1รุ่น U12 team perfromanceGenerations Zoomชนะเลิศอับดับที่1รุ่น U14 team perfromanceMYDA CREWชนะเลิศอันดับ2รุ่น OVER 18 team perfromaceและยังมีรางวัลอื่นๆ SOLO. DUO QUAD & BATTLE อีกกว่า20รางวัลSOLO Under 10 - Beginner- 3rd Place 🥉 GDGM Studio- 7th Place GDGMSOLO Under 12 - Beginner- 6th Place Studio Zoom- 7th Place GDGM StudioSOLO Over 18 - Beginner- 1st Place 🥇(World Champion) 🏆MYDA- 2nd Place 🥈 MYDA- 5th Place MYDASOLO Over 18 - Advanced- 6th PlaceGlobal Dance Academy of Thailand—————————-DUODUO Under 10 - Beginner- 2nd Place 🥈GDGMDUO Under 14 - Beginner- 2nd PlaceStudio ZoomDUO Over 18 - Advanced- 4th PlaceStudio Zoom / Global Dance Academy of Thailand——————————TRIO/QUADTRIO/QUAD Under 14 Open- 3rd Place 🥉Studio Zoom—————————-1V1 BATTLES1V1 ALL-STYLE Battle Over 16- 1st Place 🥇(World Champion) 🏆Global Dance Academy of Thailand1V1 POPPING Battle Over 16- 2nd Place 🥈Global Dance Academy of Thailand 🏆โดย ดร.นุ้ย เผยความรู้สึกว่า "นุ้ยขอขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆ ที่สู้และเต็มที่มาด้วยกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนคอยให้กำลังใจกัน ขอบคุณครูเดียร์ วรวุฒิ มูลสาร ที่เป็นครู ผู้ช่วย และเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมเด็กๆ ในทีม ขอบคุณทีมบริหาร UDO Thailand Director of UDO Thailand นำโดยนายรณกฤต ไกรกิจราษฎร์, และคุณ Jarvey รวมถึงทุกทีมที่ไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกัยทุกทีมที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ"