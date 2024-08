“รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว Final EP.” ประทับใจจนอีพีสุดท้าย! เสิร์ฟโมเมนต์หลากอารมณ์

นับเป็นความทรงจำของเรื่องราวดีดีตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออกอากาศจนเดินทางมาถึงบทสรุปของ ‘‘รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว’ (This Love Doesn’t Have Long Beans) ซีรีส์ Boys Love ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL กับการร่วมชม รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว Final EP. เพื่อเป็นการส่งตัวละครกลับคืนสู่นิยาย หลังจากที่ได้ออกมาโลดแล่นอยู่หน้าจอจนได้กระแสตอบรับอย่างดีครองใจแฟนๆในไทยและระดับสากล จนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากให้จบ ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการสนับสนุนของ FC ทุกคน ทุกด้อม โดยการันตีจากการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับต้นๆมาตลอด สมกับการทุ่มเทแรงใจทุ่มทุนสร้างตามความตั้งใจของ CHANGE2561 ผู้ผลิตฝีมือคุณภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 กับเรื่องราวที่แฟนสาววายได้ชิมกันครบรสทั้งเสน่ห์ปลายจวักที่มีเมนูสุดป๊อปปูล่าร์ของคนไทยทุกบ้านอย่าง ‘ผัดกะเพรา’ ความโรแมนติกดราม่า ฉากรักและเลิฟซีนสุดประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา CHANGE2561 ได้จัดงาน “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว Final EP.” โดยปิดโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีนีเพล็กซ์ จัดเต็มส่งท้ายให้แฟนนับพันมาร่วมชม Final EP. พร้อมกับเหล่านักแสดงนำ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ลี อัสรี , อ้น กษมา , ไทเกอร์ ธนวัต และ เบลเล่ จิรัชญา ที่เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขโดยบรรยากาศในงานแฟนๆนับพันต่างยกทัพกันมาร่วมลุ้นและอินไปกับบทสรุปความรักของ เชฟโอบ รับบทโดย สายลับ เหมวิช กับ ปลาวาฬ รับบทโดย ภณ ธนภณ และ เมธัส รับบทโดย เบนซ์ อัทธ์ธนิน กับ เจเจ รับบทโดย กาฟิวส์ พันธุ์ธัช อย่างคึกคัก เพียงเปิดตัวก็สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆกับโมเมนต์สุดจิ้นของพระเอก&นายเอก สายลับ-ภณ และคู่เคมีดีเวอร์คู่สอง เบนซ์-กาฟิวส์ ที่ควงกันออกมาส่งความหวานผ่านเพลงประกอบซีรีส์ ห้ามไม่ทัน ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่น จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี เป้ วิศวะ ได้กล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน “FINAL EPISODE” ของซีรีส์ “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว” พร้อมเชิญ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจในซีรีส์ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและได้ร่ำลาตัวละครอย่างสุดซึ้ง จากนั้นก็เข้าสู่โหมดความฟินแบบฉุดไม่อยู่กับโชว์สุดพิเศษของ เบนซ์-กาฟิวส์ ในเพลง “ทุ่มใจ” เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นโรง ก่อนจะส่งไมค์ต่อให้ สายลับ-ภณ ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันผ่านเพลง “ชอบที่” (You Fill My Heart) ที่สุดแสนจะประทับใจ จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยร่วมชม “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว Final EP.” พร้อมกัน ทำเอาเหล่าสาววายฟินจนส่งเสียงกรี๊ดกันสุดเสียงตลอดเวลาที่กราฟความอิ่มเอมใจพุ่งทะยานขึ้นเต็มที่ และเมื่อม่านจอปิดลงพิธีกร ดีเจเป้ วิศวะ ได้กล่าวเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ , เอส วรฤทธิ์ , หนุ่ย ศุทธสิทธิ์ ผู้กำกับและ 9 นักแสดงนำกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง พร้อมกับเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในกองถ่ายกับโมเมนต์หลากอารมณ์ทั้งสนุก สุข และน้ำตาไหล พร้อมกล่าวคำขอบคุณจากใจถึงแฟนๆทุกคนที่มาร่วมงานและร่วมชมอยู่หน้าจอเป็นแรงสนับสนุนคอยส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้ พร้อมยังได้ประกาศข่าวดีถึงซีรีส์จะจบแต่ความสนุกยังมีต่อ นั่นคืองาน FAN MEETING "Sailub&Pon Benz&Garfield 1st Fan Meeting in Manila / Taipei / Cambodi ก่อนจะส่งท้ายด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษจากทั้ง 9 นักแสดงนำซีรีส์ “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว”กับการจับไมค์ร้องเพลง ห้ามไม่ทัน พร้อมโชว์สเต็ปเต้นอย่างเอ็นจอย และปิดท้ายด้วย FAN BENEFIT ซึ่งจบลงอย่างสวยงามก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับ AFFAIR รักเล่นกล ซีรีส์แนว GIRL’S LOVE SERIES เรื่องแรก ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL โดย ซีรีส์เรื่องนี้ได้เป็นการพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงสาว ซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์ และ ลูกหมี-ปัญญาภัทร กับเรื่องราวความรักและชีวิตสุดพลิกผันของสองสาวสวย ลูกคุณหนูและลูกแม่บ้าน ที่ต่างโตมาด้วยกัน เป็นเพื่อนรักของกันและกัน แต่เพราะโชคชะตาเล่นตลก ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสลับกลับกันและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับทัพนักแสดงคุณภาพ ป็อป ภัทรพล , ซุง กิดาการ , บอนซ์ ณดล , อุ๋ม อาภาศิริ , เอ็ม อภินันท์ และแนน ชลิตา ที่มาเสริมความเข้มข้นของซีรีส์ให้สนุกครบอรรถรสยิ่งขึ้นในซีรีส์ AFFAIR รักเล่นกล เตรียมพร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมพร้อมกันอีพีแรกวัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม นี้ และทุกวันศุกร์ เวลา 22.15 ทางช่องวัน 31 และ รับชม Ver. UNCENSORED ได้ที่ YouTube : CHANGE2561