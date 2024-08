“เมย์ พิชญ์นาฏ” สานฝันอยากสร้างแบรนด์สกินแคร์ นั่งแท่น CO-CEO OF KVKX THAILAND

​​นอกจากความสวยเซ็กซี่ที่ดูดีครบทุกองศาแล้ว ล่าสุด “เมย์ - พิชญ์นาฏ สาขากร” ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารแบรนด์สกินแคร์คนใหม่ กับตำแหน่ง CO-CEO OF KVKX THAILAND โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในงาน THE EX-PROJECT 9th Anniversary KVKX THAILAND ที่ Atrium 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมถือโอกาสเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Inaclear Cream G+ (อินนาเคลียร์ ครีม จีพลัส หรือ อินจีครีม) ซึ่งได้พัฒนาสูตรต่อยอดมาจาก Inaclear Cream ที่ผลิตไกลถึงประเทศฝรั่งเศส จนได้เป็น Serum in Cream ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาผิวหน้า ทั้งฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยสิว และยังช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใส ด้วยส่วนผสมจาก DKK-1 , Tyrostat และ HYALUGUARD มารวมเป็น Inaclear Cream G+ หรือ “ครีมอินจี” สูตรที่ดีที่สุดโดยบรรยากาศภายในงาน “หมอกุ้ง กรวิกกา พัฒนะปราน” CEO & CO-FOUNDER KVKX THAILAND ได้ร่วมพูดคุยเรื่องการดูแลผิวหน้าให้ Expert จากเหล่าเซเลบริตี้คนดัง “นัท นิสามณี” และ “SP Saypan” และยังมี Special Show จากศิลปินสาวหน้าใส “โมบายล์ พิมรภัส” แถมยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านความสวยความงาม อาทิ “โบกัส ธีระธันญ์” , “บีม สรีดา” คุณน้อยหนึ่ง และอีกหลายท่านที่มาร่วมฉลองการครบรอบ 9 ปี KVKX THAILAND และมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมใหม่ของ Inaclear Cream G+ ด้วยโดย “หมอกุ้ง - กรวิกกา พัฒนะปราน” CEO & CO-FOUNDER KVKX THAILAND เผยว่า “ตอนนี้ KVKX THAILAND เดินทางมาครบ 9 ปีแล้ว และเรายังคงทำ Vikkaskincare อย่างต่อเนื่อง แต่เราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นยังคงมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามสโลแกน “จริงใจ ปลอดภัย ไม่แพง” โดยเฉพาะ Inaclear Cream G+ สินค้าขายดีมาตลอด 9 ปี ครั้งนี้เราก็ได้พัฒนาสูตรใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ที่ยังคงผลิตและนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และการได้ “คุณเมย์ พิชญ์นาฏ” มารับหน้าที่ CO-CEO KVKX THAILAND ก็สามารถช่วยให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถช่วยขยายฐานลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ”ด้าน “เมย์ พิชญ์นาฏ” CO-CEO KVKX THAILAND ก็เผยว่า “เมย์มีความฝันที่อยากจะสร้างแบรนด์สกินแคร์ของตัวเองซักหนึ่งแบรนด์ในช่วงที่กำลังเตรียมตัวมีน้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากทำ ก็อยากทำให้ตรงกับประสบการณ์จริงที่เราเคยมีพบเจอมา ซึ่งปกติเมย์เป็นคนชอบเที่ยวทะเลมาก ชอบใส่ชุดว่ายน้ำ จนวันนึงพบว่าตัวเองเป็นฝ้า ทั้งที่ไม่เคยเป็นฝ้ามาก่อน ก็พยายามรักษาด้วยวิธีต่างๆ จนได้มารู้จักกับ Inaclear ก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆ ค่ะ ก็เลยได้ไปปรึกษากับ “คุณหมอกุ้ง” ว่าอยากจะทำครีมรักษาฝ้า แล้วก็ตกลงกันว่าจะเอา Inaclear มาพัฒนาต่อหลังจากนั้นเราก็ได้ช่วยกันพัฒนาสูตร เข้าไปดูแลถึงในห้องทดลองด้วยตัวเองทุกขั้นตอน มีการเปลี่ยน Packaging ใหม่ให้เป็นตัวเมย์มากขึ้น ซึ่งเมย์ตั้งใจและทำสุดฝีมือมากๆ จนเกิดเป็น Inaclear Cream G+ ที่ดีที่สุดตัวนี้ออกมา ก็ขอฝาก Inaclear Cream G+ ตัวนี้ด้วยนะคะ เพราะเมย์ใช้แล้วดี ก็เลยอยากให้ทุกคนได้สวยใสไปพร้อมกับเมย์ค่ะ”