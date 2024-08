เซอร์ไพรส์ได้อีก!! เปิดไลน์อัพ 7 ศิลปิน ร่วมขบวน SkyTrain Music Fest ร่วมประสบการณ์ Music Fest สุดพิเศษครั้งเเรกในเอเชีย!!

SkyTrain Music Fest พร้อมเปิดไลน์อัพ ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน ระดับ A-List ที่จะมาสร้างความเซอร์ไพรส์ ได้แก่ 4EVE, ATLAS, BOWKYLION, INK WARUNTORN, JEFF SATUR, NONT TANONT และ THE TOYS ซึ่งผู้ชมจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษสามารถร่วมขบวนไปกับศิลปินที่คุณชื่นชอบ เดินทางไปด้วยกัน ฟังเพลงไปด้วยกัน สนุกไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด ถือเป็นสุดยอดความร่วมมือครั้งสำคัญของเหล่าพันธมิตร VGI , BTS , Goodthings Happen , ZAAP WORLD ENTERTAINMENT , XOXO Entertainment , LOVEiS ENTERTAINMENT , What The Duck , Warner Music Thailand และ Boxx Music กับบิ๊กโปรเจกต์ SkyTrain Music Fest ครั้งแรกในเอเชียกับการจัด Music Fest ในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษไปด้วยกันเตรียมตัวกันให้ดี!! กดบัตรกันให้ทัน พร้อมเปิดจองบัตร ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 ขอบคุณผู้สนับสนุน ขบวนเเห่งความสุข ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ SkyTrain Music Fest (จากซ้ายไปขวา) คุณชนวีร์ หอมเตย CEO (Chief Executive Officer) บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด, คุณภัทราพร ตันติบวรเกียรติ Supervisor Powder Drink Section Coffee Business Department บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด , คุณภาสินี จารุภูมิ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา มาม่า บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน), คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต, คุณวีรญา ตรีจินดาหรา Senior Marketing Manager บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด และ คุณสุรัตน์ พงศ์พูลสุข ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางFacebook : https://www.facebook.com/SkyTrainMusicFest/Instagram : https://www.instagram.com/skytrainmusicfest?igsh=YWdydG5reHl3MzI2&utm_source=qrTikTok : www.tiktok.com/@skytrainmusicfestX : https://x.com/SkytrainFest#SkyTrainMusicFest