บุรีรัมย์ยกขบวนผ้าไทยสุดตระการตา จับมือกับไอคอนคราฟต์ อวดโฉมในนิทรรศการผ้าไทย THAI TEXTILE HEROES 2024 EPISODE 3: “Colors of Buriram”

ร่วมกับดนิทรรศการงานผ้าไทยที่เปิดประตูอาณาจักรเส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการนำเสนอนิทรรศการรูปแบบทันสมัย ชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นสุดอลังการ ให้ได้สัมผัสกับ ภูมิปัญญา, วัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิด และงานหัตถกรรมต่างๆ โดยการออกแบบและสรรค์สร้างโดยชาวบุรีรัมย์ทุกชิ้น ตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2567 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า งาน “Colors of Buriram” เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชน ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับรู้และชื่นชม โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการให้เข้าชมเป็นวันแรก ภายในงานได้จัดแสดงเส้นทางการพัฒนากระบวนการทอผ้าของชุมชนต่างๆในบุรีรัมย์ ที่มาพร้อมกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าทอ รวมถึงงานฝีมือนานาชนิด ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจวางจำหน่ายภายในงานให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อหาอีกด้วยนิทรรศการ “Colors of Buriram” ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาจากทั้ง 23 อำเภอ โดยเฉพาะผ้าไหมของชาวบุรีรัมย์ที่มีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ถักทอด้วยความประณีต ออกแบบและตัดเย็บสวยงาม สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น”งานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ร่วมเรียนรู้เส้นทางการผลิตผ้าไหมไทยที่ละเอียดอ่อน และตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถในการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน ที่ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยใช้ในชีวิตประจำวัน ภายในงานมีการจัดแสดง-จำหน่าย ของดีของขึ้นชื่อมากมายที่ผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผ้าพื้นถิ่นให้ร่วมสมัย คนนิยมใส่ผ้าไทยมากขึ้น จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ “Colors of Buriram” และสนับสนุนผ้าไทย ตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2567 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม