ชมตัวจริงสาวๆ ในเกม Black Myth : Wukong

และไม่เพียงแต่ตัวละครหลักอย่างพระเอกอย่าง "เห้งเจีย" เท่านั้นที่ดึงดูดความสนใจ แต่บรรดาตัวละครสมทบที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยบุคลิกที่หลากหลายก็ได้รับความชื่นชมไม่น้อยเช่นกัน ความสามารถของนักแสดงที่เข้ามารับบทในเกมนี้ ทำให้เกมนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและอารมณ์ที่เข้มข้นนักแสดงสาวที่มารับบทเคลื่อนที่ผ่านเทคนิค "โมชั่นแคปเจอร์" เพื่อสวมบทบาทเป็นปีศาจเด่นๆ ในเรื่อง ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน ด้วยหน้าตาที่สวยน่ารักและความสามารถในการแสดงที่โดดเด่น แต่ละคนล้วนเป็นนักแสดงที่มีผลงานมาแล้วมากมาย และหลายๆ ผลงานยังคุ้นเคยกับแฟนๆ ชาวไทยอีกด้วย ทำให้แฟนๆ ได้เห็นพวกเธอในบทบาทที่แตกต่างกันในเกมนี้ประวัติ: เหลียง จื่อหยวน เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากผลงานในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์จีนหลายเรื่อง โดยเธอมักได้รับบทบาทที่หลากหลายและโดดเด่น เธอมีผลงานเด่นในละครเรื่อง The Untamed (ปรมาจารย์ลัทธิมาร) และ Novoland: Eagle Flag (มหากาพย์ลำนำหวนคืน) ซึ่งทำให้เธอได้รับการยอมรับและชื่นชมในวงการบันเทิงจีนได้รับการยอมรับจากผลงานในละครยอดนิยมอย่าง Ashes of Love (มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง) และ The Untamed (ปรมาจารย์ลัทธิมาร)ป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครโรแมนติกและคอมเมดี้ผลงานเด่นของเธอรวมถึง The Love by Hypnotic (จันทราลิขิตรัก) และ Oh! MySweet Liar! (ท่านหญิงอย่าชิงสิ่งใดนอกจากหัวใจของข้า)จาง อี้ซ่าง (张艺上) - เทพดาวทองเธอมีชื่อเสียงจากการแสดงในภาพยนตร์และละครหลายเรื่อง อาทิ Detective Chinatown 2 (นักสืบไชน่าทาวน์ 2) และ Goodbye, My Youth (ลาก่อน วัยเยาว์ของฉัน)ยาที (YATI) - "จือจูจิง เอ้อร์เจี่ย" พี่สาวคนรองแห่งปีศาจแมงมุมนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงจีน เธอเป็นสมาชิกของวง S.I.N.G ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากการแสดงที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ นอกจากผลงานเพลงกับวง S.I.N.G แล้ว ยาทียังได้แสดงในละครและรายการวาไรตี้หลายรายการ ทำให้เธอได้รับความนิยมและชื่นชมจากแฟน ๆชื่อไทย: ต้า จวี๋ (大橘 ) - เสือปีศาจสำหรับตัวละครตัวนี้ว่ากันว่าได้รับแรงบันดาลใจจากแมวดังที่ชื่อว่า "ต้า จวี๋" ที่อาศัยอยู่ในพระราชวังต้องห้าม มีชื่อเสียงจากรูปร่างอ้วนปุ๊กลุกและบุคลิกที่ขี้เกียจ ทำให้แฟน ๆ หลงรักและติดตามอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวแมวตัวจริงๆ ที่ทำหน้าที่นักแสดงโมชันพิคเจอร์นั้นก็คือแมวที่ทางออฟฟิศของบริษัททำเกมเลี้ยงเอาไว้นั่นเอง