พบกับคอนเสิร์ตที่ดีที่สุด ของอัครศิลปินแห่งแดนปลาดิบ “Fujii Kaze” ใน Best of Fujii Kaze 2020 – 2024 ASIA TOUR in Bangkok วันที่ 9-10 พ.ย.นี้ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ไทยคาเสะทาเรียน! (ชื่อแฟนคลับชาวไทย) พร้อมรึยังที่จะได้พบกับสุดยอดศิลปิน ที่ถูกยกให้เป็นที่สุดของศิลปินแห่งยุคในครั้งนี้ ผู้จัดมากคุณภาพก็พร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะนำพา ฟูจิอิ คาเสะ มาพบกับแฟนชาวไทยอีกครั้ง ในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ถึง 2 รอบเต็มๆหลังจากเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการปล่อยอัลบัมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสุดยอดนักร้อง นักแต่งเพลงแห่งแดนปลาดิบ สุดยอดศิลปินแห่งยุค คาเสะได้รับความรักจากแฟนๆ ทั่วโลกมากมายที่มีต่อดนตรีและเสียงเพลงของเขา โดยอัลบัมนี้ ได้รวบรวม 10 เพลงฮิตที่ดีที่สุดที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับศิลปินที่ชื่อ “ฟูจิอิ คาเสะ” นับตั้งแต่ที่เขาได้เดบิวต์ ในปี 2020 ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฮิตและเป็นกระแสไปทั่วโลกจนทุกคนต้องลุกขึ้นมาเต้นรำโบกมือตามอย่าง Matsuri เพลงเดบิวท์แจ้งเกิดอย่าง Nan-Nan เพลงไวรัลทะลุชาร์ตอย่าง Shinunoga E-Wa เพลงแดนซ์มันส์ๆ อย่าง Kirari จนถึงงานมาสเตอร์พีซล่าสุดอย่าง Michi Teyu Ku (Overflowing) เพลงความหมายลึกซึ้งที่ปล่อยออกมาเมื่อไม่นานนี้ และขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในประเทศไทยแทบจะทันทีจากอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จ ล่าสุด ฟูจิอิ คาเสะ ได้เซอร์ไพร์สแฟนๆ ฝั่งเอเชีย ด้วยการประกาศเมื่อคืนวันอาทิตย์ หลังจบคอนเสิร์ตเดี่ยว Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good” ซึ่งจัดขึ้น 2 รอบที่สนามกีฬา Nissan Stadium ในญี่ปุ่น โดยมีผู้ชมถึง 140,000 คนทัวร์คอนเสิร์ต Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR มีกำหนดการไปเยือน 8 เมืองในเอเชีย โดยเริ่มต้นที่สิงคโปร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม หลังจากนั้น เขาจะเดินทางต่อไปยัง กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ ไทเป จาการ์ตา ฮ่องกง มะนิลา โซล และเมืองอื่นๆและปีนี้แฟนชาวไทยของฟูจิอิ คาเสะ รอพบกับได้ ในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com (เฉพาะวันที่ 15 กันยายน 2567 เปิดขายเฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น) และ เคาท์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา บัตรราคา 5,300 / 4,700 / 4,300 / 3,700 และ 2,700 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทาง https://www.facebook.com/AVALONLIVE และ https://twitter.com/Officialavalon บอกได้คำเดียวว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด! เพราะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้คนนับล้านในเอเชียและทั่วโลก ต่างหลงใหลในเสียงเพลงของเขาUPCOMING TOUR DATESเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567 : Singapore – Singapore Indoor Stadiumเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 : Kuala Lumpur – Axiata Arenaเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 : Bangkok – Impact Arenaอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 : Bangkok – Impact Arenaเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 : Taipei – Taipei Arenaเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 : Jakarta – Beach City International Stadiumพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 : Hong Kong – AsiaWorld-Arenaอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 : Manila – SM Mall of Asia Arenaเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567: Seoul – Gocheok Sky Dome