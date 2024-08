กระหึ่มเวทีทรานส์เจนเดอร์โลก! แพทย์จาก “เปรู” ซิวมงฯ “มิสอินเตอร์ฯ ควีน 2024” ไทยคว้ารองอันดับ 1

จบลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับการประกวดรอบตัดสินเวทีระดับโลกสำหรับสาวทรานส์เจนเดอร์ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา จังหวัดชลบุรีโดยม้ามืดมาแรงจากประเทศเปรูสาวสวยดีกรีแพทย์ อายุ 32 ปี คว้าตำแหน่งไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี ทั้งการตอบคำถามที่เรียกได้ว่าไม่ตายไมค์ เผยศักยภาพ พลังบวกออกมาได้อย่างชัดเจน ตามด้วยรองอันดับหนึ่งจากประเทศไทย ขณะที่จากประเทศเวียดนาม คว้ารองชนะเลิศอันดับสองไปครองสำหรับรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม (Best Evening Gown) ตกเป็นของ ศรุดา ปัญญาคำ (Saruda Panyakham) ประเทศไทย รางวัลชุดแต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best National Costume) ได้แก่ เหงียน ตวง ซาน (Nguyen Tuong San) ประเทศเวียดนาม รางวัลชนะเลิศการแสดงความสามารถพิเศษ (Best Talent) ได้แก่ คาทาลูน่า เอ็นริเกซ (Kataluna Enriquez) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงความสามารถพิเศษ (Best Talent, 1st runner-up) ได้แก่ โอลิเวีย ซัมเมอร์ (Olivia Summer) ประเทศอินโดนีเซีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงความสามารถพิเศษ (Best Talent, 2nd runner-up) ได้แก่ เหงียน ตวง ซาน (Nguyen Tuong San) ประเทศเวียดนามรางวัลขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) ได้แก่ เหงียน ตวง ซาน (Nguyen Tuong San) ประเทศเวียดนาม รางวัลนางงามมิตรภาพ (Miss Congeniality) ได้แก่ ศรุดา ปัญญาคำ (Saruda Panyakham) ประเทศไทย รางวัล The Preliminary Best Performance ได้แก่ เหงียน ตวง ซาน (Nguyen Tuong San) ประเทศเวียดนาม รางวัล Best Social Influencer Award ได้แก่ คาทาลูน่า เอ็นริเกซ (Kataluna Enriquez) ประเทศสหรัฐอเมริการางวัล Miss Perfect Skin by Wansiri Wellness Center ได้แก่ เหงียน ตวง ซาน (Nguyen Tuong San ประเทศเวียดนาม รางวัล Miss Golden Shape by Wansiri Body Center ได้แก่ คาทาลูน่า เอ็นริเกซ (Kataluna Enriquez) ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัล Miss Glamorous Face by Wansiri Face Design Center ได้แก่ โซเฟีย อาร์กังเฮล (Sophia Arkanghel) ประเทศฟิลิปปินส์การประกวดถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ซึ่งปีนี้มาในธีมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกแห่งความเสมอภาคที่แท้จริง