เพลงฮิตที่คิดถึง ถ่ายทอดอารมณ์ลึกจากประสบการณ์ใหม่ ของ 7 ดีว่าตัวแม่ เล่าเรื่องชีวิตผ่าน HER CONCERT 2024 เปิดห้องซ้อม อุ่นเครื่องก่อนจัดเต็ม 22 ก.ย. นี้

เตรียมพบกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวม 7 ตัวแม่ดีว่า คริสติน่า อากีล่าร์, แอม เสาวลักษณ์, ทาทา ยัง, โบ สุนิตา, เบน ชลาทิศ, ดา เอ็นโดรฟิน และแก้ม วิชญาณี ที่จะมาสะกดคนฟังให้ได้ อิ่มเอมไปกับบทเพลงในความทรงจำผ่าน “HER CONCERT 2024” โดย “นินจา เพอร์เฟคชั่น” และ “บูรพา” เพื่อรวมเฉลิมฉลองให้กับ 110 ผู้ได้รับรางวัล “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ”ล่าสุดได้เปิดห้องซ้อมให้เห็นถึงความพร้อมที่เหล่าดีว่าตัวแม่แห่งยุค คริสติน่า อากีล่าร์, ทาทา ยัง, โบ สุนิตา, เบน ชลาทิศ, ดา เอ็นโดรฟิน และ แก้ม วิชญาณี แท็กทีมมาสาดพลังในเพลง “นาทีที่ยิ่งใหญ่” และสุดพิเศษด้วยการโชว์ร่วมกับวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) แค่ซ้อมยังตราตรึงใจขนาดนี้ รับรองว่าวันจริงอลังการมากกว่าเดิม รวมถึงยังมีการซ้อมโชว์ระหว่าง “เบน ชลาทิศ” และ “แก้ม วิชญาณี” ในเพลง “One Night Only” รวมถึง “สองใจ” ในเวอร์ชันออริจินัล จาก “ดา เอ็นโดฟิน”มากกว่าบทเพลงที่จะได้ฟังใน “HER CONCERT 2024” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “I APPROVE MYSELF แค่ใจเราให้ผ่าน !” ยังจะได้เห็นถึงการเล่าเรื่องราวชีวิตของ 7 ดีว่า ผ่านบทเพลง เบื้องหน้าที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง แต่เบื้องหลังชีวิตกว่าจะมายืนได้อย่างภาคภูมิใจ ต้องผ่านกับหลายเรื่องราวที่ต้องต่อสู้ เพื่อก้าวข้ามสิ่งต่าง ๆ มาให้ได้ สู่ทุกวันนี้ที่มีความสุขและเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของมนุษย์ได้นอกจากเพลงในความทรงจำ ที่จะได้มาฟังด้วยเสียงร้องอันทรงพลัง แต่บทเพลงที่คุ้นเคยนั้น จะถูกเล่าผ่านประสบการณ์ในชีวิตที่สั่งสมมาให้เห็นอีกมิติที่ไม่เหมือนในวันวาน และเป็นความพิเศษที่จะสัมผัสได้ใน “HER CONCERT 2024” เท่านั้น รวมทั้งการแลกกันร้อง เพลงฮิตที่คุณอาจคิดไม่ถึงของเหล่าศิลปินอีกด้วยโดยศิลปินทั้ง 6 คน ต่างพูดเสียงเดียวกันว่า ยิ่งได้มาซ้อมกับ Kasetsart Winds ก็ยิ่งรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้น ตื่นเต้นที่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้ทำให้แฟนเพลงได้เห็นและประทับใจ ที่สำคัญการรวมตัวของศิลปินทั้ง 7 คน ไม่ใช่เรื่องง่าย และศิลปินทุกคนก็ตั้งใจเลือกเพลงให้เป็นความพิเศษและมีความหมายจริง ๆ เพื่อแฟน ๆ HER CONCERTร่วมมาสร้างความสุข ความประทับใจ ด้วยบทเพลงที่มีความหมาย จากการถ่ายทอดในอีกมิติของ 7 ดีว่าใน HER CONCERT 2024 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 ณ Ballroom Hall 1- 4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถซื้อบัตรได้ทาง www.thaiticketmajor.com หรือ ThaiTicketMajor ทุกช่องทาง สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตจะมอบให้กองทุนคริสติน่า เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ UNFPA ต่อไป