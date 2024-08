สวยปรอทแตก Miss International Queen 2024 รอบพรีลิมฯ โค้งสุดท้ายก่อนไฟนอล!

ยิ่งใกล้วันไฟนอล ยิ่งเข้มข้น สำหรับการประกวด Miss International Queen 2024 เวทีระดับโลกสำหรับสาวทรานส์เจนเดอร์ กับโค้งสุดท้ายในรอบ “The Preliminary” ที่เหล่าควีนส์ต่างพกพาความมั่นใจมาแบบเต็มสูบ ขึ้นเวทีอวดโฉมในชุดราตรีสุดหรู ที่ออกแบบและตัดเย็บมาอย่างประณีต ส่งให้เหล่าผู้เข้าประกวดดูสวยสง่า ก่อนจะเพิ่มอุณหภูมิความฮอตให้ค่ำคืนนี้ต่อด้วยการเดินในรอบชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่จากแบรนด์ Milin ทั้งท่วงท่าการโพสต์ การเดิน เรียกได้ว่าอินเนอร์จัดเต็ม เรียกเสียงฮือฮาจากคณะกรรมการและเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลามจากแฟนๆโดยรางวัล The Preliminary Best Performance ปีนี้เป็นของ Nguyen Tuong San ประเทศเวียดนามนอกจากนี้ ภายในงานได้มีการประกาศผลรางวัลพิเศษ ประกอบด้วย• Miss Perfect Skin by Wansiri Wellness Center ได้แก่ Nguyen Tuong San ประเทศเวียดนาม• Miss Golden Shape by Wansiri Body Center ได้แก่ KatalunaEnriquez ประเทศสหรัฐอเมริกา• Miss Glamorous Face by Wansiri Face Design Center ได้แก่Sophia Arkanghel ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนมงกุฎ Miss International Queen 2024 จะลงที่ใคร ตามลุ้น ตามเชียร์กันต่อได้ ในรอบชิงชนะเลิศ The Coronation Night ในธีม “The Force of Transformation” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี หรือชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป