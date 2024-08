ปังไม่หยุด “เบิร์ด ธงไชย” สร้างปรากฏการณ์ พลังแห่งความรักอีกครั้ง คอนเสิร์ต ขนนก กับ ดอกไม้ ตอน DREAM FOR LOVE ฟีเวอร์สนั่นเมือง

ฮอตเกินต้านจริงๆสร้างปรากฎการณ์พลังแห่งความรักของ คอนเสิร์ต “ขนนก กับ ดอกไม้” ตอน “DREAM FOR LOVE”ฟีเวอร์สั่นเมืองไปแล้ว สำหรับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่ 4 ที่กลับมาในรูปแบบคอนเสิร์ต DUET เพลงรักครั้งใหม่ระหว่างซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ มาจับคู่ดูโอกับ 4 ศิลปินสาว ได้แก่ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ , คริสติน่า อากีล่าร์ , ใหม่ เจริญปุระ และ ลีเดีย ศรัณย์รัตน์ ดีน ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบเท่านั้น !! ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน (เวลา 19.00 น.) และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา (17.00 น.) ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยเพลงพิเศษมาแล้ว อาทิ “เราคงจะได้พบกัน” ที่ Feat. กับ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ , “รักเธอเท่าไหร่” เพลงใหม่ เพลงพิเศษ ที่เป็นเพลงธีมของคอนเสิร์ตที่รวมทั้ง 5 ศิลปินมาร่วมร้องด้วยกัน และ“เล่าสู่กันฟัง” เวอร์ชั่นสุดพิเศษ ที่เล่าถึงบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น ความคิดถึงกันของทั้ง 5 ศิลปิน ซึ่งสร้างปราฎการณ์ปังทุกเพลงก่อนไปเจอกันเต็มๆในคอนเสิร์ต ขนนก กับ ดอกไม้ ตอนDREAM FOR LOVE ที่จะถึงนี้และล่าสุดยังปังไม่หยุด กับปรากฎการณ์ DREAM FOR LOVE อยู่รอบๆตัวทุกคน ประเดิมด้วยขบวนรถไฟฟ้า BTS ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นขบวนแห่งความรักอย่างสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ด้วยดีไซน์สีสันแบบจัดเต็มในแบบ DREAM FOR LOVE เรียกเสียงฮือฮาฟีเวอร์ซะจนแฟนต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปลง Social Media กันอย่างคึกคัก โดยที่ด้านนอกถูกดีไซน์ใน Theme Concert ที่สื่อให้เห็นถึงความอลังการของงานกราฟฟิคของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ และอีกไฮไลท์สำคัญ ด้านในรถไฟฟ้า ถูกออกแบบมาอย่างน่ารัก อบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยไอเดียแบ่งตู้คู่ Duet โดยในแต่ละขบวนจะถูกดีไซน์เป็นคู่ 4 ตู้ 4 คู่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ทุกคนที่ได้ขึ้นขบวนรถไฟแห่งความรักนี้ได้ใกล้ชิดกับศิลปินในคอนเสิร์ตกันทั้งขบวนกันเลยทีเดียว รวมไปถึงปรากฎการณ์ DREAM FOR LOVE สนั่นจอทั่วเมือง จัดเต็มทุกมีเดียอัดแน่น Content บนจอ LED ทั่วกรุงเทพ อาทิเช่น สีลม,สุขุมวิท,จตุจักร,ศูนย์สิริกิตติ์,อโศก อีกด้วยโดย “เบิร์ด” ธงไชย เผยความรู้สึกขอบคุณแฟนๆว่า “ เบิร์ดขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เตรียมตัวเพื่อที่จะมาสนุกด้วยกัน ส่วนพี่เบิร์ดก็เตรียมตัวแล้วนะครับ น้องๆทั้ง 4 สาว เค้าก็เตรียมตัวแล้ว รอไม่ไหวแล้วครับที่จะเจอทุกคนในคอนเสิร์ต แล้วเจอกันนะครับ“สำหรับคอนเสิร์ต “ขนนก กับ ดอกไม้” ตอน “DREAM FOR LOVE” เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ โดยบัตรราคา 7000 , 6500 , 6000 , 5500 , 4500 , 4000 , 3000 , 2500 และ 2000 บาท ที่ COUNTER SERVICE ALL TICKET ใน 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.allticket.com สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Bird Thongchai บอกเลยนะครับว่า บัตรทิ้ง 2 รอบ ใกล้หมดแล้ว รีบเข้าไปจองกันได้ เพราะถ้าไม่ทันครั้งนี้ ไม่รู้ว่าจะได้ดูคอนเสิร์ต ขนนก กับ ดอกไม้ กันอีกเมื่อไหร่ ห้ามพลาดต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นการอุ่นเครื่องให้แฟนๆได้ตื่นเต้น และเตรียมตัวขึ้นรถไฟฟ้าขบวนแห่งความรักนี้ ไปสู่สถานีปลายทาง อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 23 และ 24 พ.ย. นี้ และแน่นอนในคอนเสิร์ตยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกคนได้ไปสนุกด้วยกัน พลาดไม่ได้จริงๆ