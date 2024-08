“ฟอส-บุ๊ค-อองรี-วิคเตอร์“ ตบเท้าร่วมฉลอง เปิดร้าน BEYOND THE VINES DESIGN HOUSE@ CENTRALWORLD

Beyond The Vines ประกาศเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกและแห่งที่ใหญ่ที่สุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย บนพื้นที่กว่า3,500 ตารางฟุต ภายใต้ชื่อ Beyond The Vines Design House ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์การออกแบบร้านรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านสีสันที่สนุกสนานและการจัดวางที่น่าค้นหา มอบประสบการณ์การช็อปปิ้งแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครโดยในงานเปิดตัว Beyond The Vines Design House, Central World Opening Party ได้ขนทัพเหล่าดาราอาทิ ฟรีน - สโรชา จันทร์กิมฮะ, เบคกี้ รีเบคก้า, ฟอส -จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, จูเน่ - เพลินพิชญา โกมลารชุน, ออสการ์- เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ (อองรี PROXIE) และ วรเมธ กอนุประพันธ์ (วิคเตอร์ PROXIE) รวมทั้ง Influencer มากมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ Beyond The Vines Design House ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์Beyond The Vines Design House เผยคอนเซ็ปต์การออกแบบที่ล้ำสมัยด้วยการเล่นกับรูปทรงเรขาคณิต สีสันที่โดดเด่น และเส้นสายที่คมชัด การออกแบบพาผู้มาเยือนหลีกไปสู่โลกอีกใบ ผ่านการผสมผสานระหว่างความเรียบหรูและความดิบเท่ได้อย่างลงตัว โดยนำองค์ประกอบทางอุตสาหกรรม เช่นสแตนเลสขัดเงา และผนังคอนกรีตเปลือย มาสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา พื้นที่แห่งนี้ยังใช้วัสดุหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น EPDM, ไม้อัดดิบและกระเบื้องเงาสำหรับพื้น นอกจากนี้ ผิวกระจกกระจกไล่ระดับสี และการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสสองชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ยังช่วยเพิ่มมิติและสัมผัสให้กับผนังและพื้นที่แห่งนี้อีกด้วยเมื่อก้าวเข้าสู่ Beyond The Vines Design House ลูกค้าจะได้พบกับบริเวณจัดแสดงกระเป๋ารุ่นไอคอนิกของแบรนด์อย่าง “Dumpling Bag Series” ซึ่งตกแต่งด้วยสี Engineer Blue อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในจุดนี้มีการเล่นกับวงกลมสองวงโดยมีโครงสร้างคล้ายคลื่นล้อมรอบพื้นที่ และติดกับบริเวณนี้ คือ ด้านหน้าร้านสำหรับโซน Poofy ที่เชิญชวนให้ลูกค้าสำรวจทางเดินรูปอุโมงค์ที่สร้างขึ้นจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสสองชั้น เสาหลักทรงกระบอกที่มีการผสมผสานระหว่าง สแตนเลสขัดเงาและผ้าสักหลาดสีสันสดใส เชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างคล้ายบันไดที่จัดแสดงเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์สำหรับสุภาพสตรีของแบรนด์เพื่อเพิ่มความน่าค้นหาให้กับ Beyond The Vines Design House โครงสร้างรูปแปดเหลี่ยมภายในชั้นลอยเป็นที่ตั้งของไลน์เดนิมสุดคลาสสิกของ Beyond The Vines โดยได้นำเสนอการเล่นกับกระจกเอียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ในขณะที่กระเบื้องสีดำมันวาวกับลูกเล่นของกระเบื้องสีสันสดใสในรูปทรงสนุกๆ ช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจโซนของเด็ก ๆ ในร้านถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ของบล็อกไม้ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเรียงซ้อนกันเป็นเสาหลักเพื่อรองรับพื้นที่เล่นอันสนุกสนานนี้ นอกจากนี้Beyond The Vines Design Houseยังมีพื้นที่สำหรับการปรับแต่งตามต้องการให้ลูกค้าสามารถออกแบบแอคเซสเซอรี่ของตนเองเพื่อ จับคู่กับกระเป๋าใบโปรดได้อีกด้วยการออกแบบร้านได้ก้าวไปอีกระดับด้วยการร่วมมือกับดีไซเนอร์ชาวไทย พิม จงเจริญ ในการสร้างสรรค์ผลงาน อินสตอลเลชั่นภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดแสดงสายโทรศัพท์ BTV-To-Go โดยใช้วัสดุไนลอน ชนิดเดียวกันนั้นเองนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่ประกอบด้วยสายรัดสีสันสดใสที่เรียงตัวเป็นลายทาง สานเข้ากับแผงผ้าทอแบบแฮนด์เมด เมื่อมองจากระยะไกล แผงผ้าจะปรากฏเป็นบล็อกสีทึบ แต่เมื่อมองใกล้ๆ จะเห็นรายละเอียดอันประณีตของการทอ สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันสดใสของผลิตภัณฑ์ Beyond The VinesBeyond The Vines Design House สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ พร้อมกับการเปิดตัวกระเป๋า Denim Dumpling Bag รุ่นใหม่ล่าสุด และคอลเลคชั่นเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์สไตล์ใหม่ที่สดใสและน่าตื่นเต้น