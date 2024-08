“วิน เมธวิน” ห้างแตก! ร่วมงานเปิดตัวเคสลาย Spider-Man แบรนด์ “Sheep” แฟนคลับสุดฟินช็อตเซลฟี่หล่อทะลุเฟรม

แบรนด์เคสสัญชาติไทยผู้ผลิตและออกแบบแก็ดเจ็ต ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดรวมถึงการให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และตัวตนของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าจากร้าน AppleSheep ที่รวมสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และ ไอทีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ล่าสุดปล่อยหมัดเด็ด ยกระดับงานคอลแลปส์พร้อมกัน 2 คอลเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการประกาศเข้าสู่จักรวาล Marvel ต้อนรับการมาขอ Avenger Phrase 2 ด้วยการออกเคสโทรศัพท์ที่สัมผัสถึงพลังของซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง Marvel ลาย Spider-Man และอีกคอลเลคชั่นเป็น อุปกรณ์ตกแต่งมือถือ จากผลงานการออกแบบลาย Mickey&Friends และ Winnie The Pooh จาก Global Artist อย่างหรือที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sheep and Friends โดยเปิดตัวในงาน Disney Toy Expo Thailand 2024ภายในงานพบกับร่วมเปิดงาน และ นักแสดงหนุ่มมาร่วมในงาน พร้อมพูดคุยถึงสไปเดอร์แมน ฮีโร่ยอดมนุษย์แมงมุมของคนทุกยุค “ถ้าจะพูดถึงซูปเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาเวล สไปเดอร์แมนยอดมนุษย์แมงมุมเลยครับ เป็นตัวละครที่อยู่ในใจผมมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับ สไปเดอร์แมน เป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยากช่วยเหลือคนอื่นด้วยพลังที่ตัวเองมีตัวเล็กๆแบบสไปเดอร์แมน แต่ก็สามารถทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้ พอมาทำเป็นเคสมือถือลายสไปเดอร์แมน เห็นแล้วบอกเลยว่าเท่มากๆครับ” พร้อมกับโชว์ท่าเซลฟี่ยังไงให้หล่อทะลุเฟรมทุกช็อต เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากแฟนคลับที่มาร่วมงานทั่วบริเวณทุกพื้นที่ทุกชั้นของห้างดังนอกจากนั้นยังได้พบกับไอคอนสตรีทอาร์ตระดับโลกมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ Key Visual - Mickey&Friends / Winnie The Pooh Version Tokidoki พร้อมวาดภาพให้ชมบนเวทีอีกด้วย พร้อมโชว์คอลเลคชั่นที่ทำร่วมกับแบรนด์ Sheep เป็นการยกระดับงานคอลแลปส์แบรนด์ร่วมกัน 3 แบรนด์ คือ Sheep xTokikodu x Disney ทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งมือถือ ลวดลายโดดเด่นผู้ที่ชอบคาแรกเตอร์ Mickey&Friends และ Winnie The Pooh ไม่ควรพลาด งานที่ออกมาจะเป็นสไตล์ถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ลงบน Magsafe Griptok, Wallet Magsafe และ Phone Charm นอกจากนั้น simone legno มาเป็น live painting พร้อมแจกลายเซนต์แฟนคลับที่บูธแบรนด์ sheep อีกด้วยมีสินค้าหลักเป็นอุปกรณ์เสริม เคสมือถือ เคส iPad, เคส Macbook, เคสAirpods และ ถือเป็นแบรนด์อันดับต้นๆในไทย ที่ได้ลิขสิทธิ์Collapse ผลงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับ Esther Bunny , Disney, Sanrio, Care Bears, One Piece, Doraemon และ Shinchan ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนคลับที่ชื่นชอบคาแรกเตอร์และชื่นชอบแบรนด์ เป็นอย่างดีเยี่ยม