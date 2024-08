ผกก.ดังแฉ "โจวซิงฉือ" สุดหน้าเลือดขอส่วนแบ่งรายได้จากหนัง 80%

เป็นที่สงสัยมานานเกี่ยวกับ “มิตรภาพ” และ “ผลงานร่วมกัน” ระหว่างผู้กำกับชื่อดัง หวังจิง กับนักแสดงตลกชื่อดัง โจวซิงฉือ ที่เคยทำหนังด้วยกันหลายเรื่อง แต่สุดท้ายกลับมาตัดขาดกันไปล่าสุด หวังจิงได้เปิดใจถึงความขัดแย้งระหว่างพวกเขาผ่านช่องยูทูบของเขาที่ชื่อว่า “Wong Jing’s View of the World” ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ และบุคคลในวงการภาพยนตร์อย่างมากในช่วงต้นของช่องที่พึ่งเปิดใหม่ หวังจิงได้พูดถึงความซับซ้อนของการร่วมงานกับโจวซิงฉือ รวมถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองโดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “อุ้ยเสี่ยวป้อ จอมยุทธเย้ยยุทธจักร” ซึ่ง โจวซิงฉือ เริ่มต้องการที่จะควบคุมและกำกับโครงการเองมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาตึงเครียดหวังจิงเล่าว่าโจวซิงฉือเริ่มแสดงอำนาจในด้านการสร้างสรรค์ภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งชัดเจนมากในช่วงการถ่ายทำภาพยนตร์ “คนเล็กตัดห้าเอ” ที่โจวซิงฉือไม่ค่อยร่วมมือกับนักแสดงร่วมอย่าง นิค ชาง จางเจียฮุย และอื่น ๆ ทำให้เกิดความตึงเครียดในกองถ่ายหวังจิงยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเจรจาเรื่องเงินค่าตัวในภาพยนตร์เรื่อง “Bruce Lee, My Brother” ซึ่งโจวซิงฉือตกลงที่จะรับเงินจำนวน 8 ล้านเหรียญฮ่องกง แต่หลังจากนั้นกลับเรียกร้องให้เพิ่มส่วนแบ่งของกำไร จากที่เคยตกลงไว้ 60-40 เป็น 80-20 ซึ่งหวังจิงมองว่าเป็นการเรียกร้องที่เกินความจำเป็นหวังจิงแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของโจวซิงฉือ โดยเขากล่าวว่า “ในตอนแรกมันดูสมเหตุสมผล แต่ต่อมามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ผมรับไม่ได้” สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อโจวซิงฉือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหลายครั้ง ทำให้โครงการภาพยนตร์เรื่อง “Bruce Lee, My Brother” ต้องยกเลิกไป ซึ่งหวังจิงรู้สึกผิดหวังอย่างมากหวังจิงเล่าว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมอีกเลย โดยเขากล่าวว่า “เราอาจจะเป็นแค่คนรู้จัก แต่การมาขัดแย้งทางการเงินซ้ำ ๆ ทำให้ไม่สามารถรักษามิตรภาพใด ๆ ได้”หวังจิง ยังบอกว่า โจวซิงฉือ มีปัญหากับคนรอบตัวหลาย ๆ คน เพราะเรื่องเงินแบบนี้ เพราะเขามักจะเลือกเหตุผลทางผลประโยชน์ มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งเป็นลักษณะที่หวังจิงรับไม่ได้ที่ผ่านมามีข่าวว่า โจวซิงฉือ ที่เป็นหนึ่งในนักแสดงและผู้กำกับที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการภาพยนตร์ฮ่องกง แต่ก็เคยมีปัญหาและความขัดแย้งกับหลาย ๆ คนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำงานร่วมกันและผลประโยชน์ทางการเงิน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับโจวซิงฉือมักเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงาน การเจรจาเรื่องค่าตัว และการควบคุมโครงการ ซึ่งทำให้เขาได้รับการวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงานหลายคนอย่าง อู่ม่งต๊ะ นักแสดงคู่ขวัญของโจวซิงฉือในหลาย ๆ เรื่อง เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก แต่ภายหลังพวกเขาได้ห่างเหินกันเนื่องจากปัญหาทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งผลประโยชน์จากภาพยนตร์และการร่วมงานกันในอนาคตโจวซิงฉือ ยังเคยมีปัญหากับผู้กำกับใหญ่อย่าง ตู้ฉีฟง ขนาดที่อีกฝ่ายประกาศว่าจะไม่ทำงานกับเขาอีกแล้วยังมีข่าวว่า โจวซิงฉือ ไม่ค่อยถูกกับคนในวงการฮ่องกงหลายคน จนถึงตอนนี้ย้ายฐานไปทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักไปแล้วส่วน โจวเซิงหาว หนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของโจวซิงฉือ มีการรายงานว่าพวกเขาเคยมีปัญหากันในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาโจวซิงฉือ ยังมีปัญหาฟ้องร้องอดีตคนรักของตัวเองเกี่ยกวับเรื่องค่านายหน้าในการขายอสังหาริมริมทรัพย์ด้วยซึ่งที่ผ่านมา โจวซิงฉือ มักจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยเคลียร์ข่าวเหล่านี้ แต่ล่าสุด โจวเหวินฟะ กลับออกมาพูดถึงปัญหากับ หวังจิง แบบสั้น ๆ โจว โจวซิงฉือ บอกว่า “ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่า หวังจิง จะเข้าใจในตัวผมได้ขนาดนั้น แต่อย่าไปเชื่อเลย เขาไม่รู้จริง ๆ หรอกว่าผมคิดอะไรกันแน่”“เขาไม่เข้าใจผมหรอก” โจวซิงฉือ บอก