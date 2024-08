บันเทิงรอบโลก จำแทบไม่ได้นางเอกวัยรุ่นแห่งยุค 90s

"อแมนดา ไบนส์" ดาราสาววัย 37 ปี ที่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกวัยรุ่นจากภาพยนตร์ฮิตในยุค 90 เช่น She’s the Man และ What a Girl Wants ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนแทบจำไม่ได้ในปัจจุบัน หลังจากประสบปัญหาชีวิตที่รุนแรงและต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไบนส์ประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ซึ่งนำไปสู่การขึ้นโรงขึ้นศาลหลายครั้ง และต้องเข้ารับการบำบัดหลายรอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเหตุการณ์ที่เธอถูกจับกุมในข้อหาการกระทำผิดต่างๆ เช่น การก่อเหตุอาละวาดในที่สาธารณะและการละเมิดข้อกำหนดการควบคุมตัว ปีก่อนก็เพิ่งเข้ารักษาตัวในสถานบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและพยายามปรับปรุงชีวิตของเธอใหม่สิ้นสุดการรอคอยแล้ว สำหรับการร่วมงานกันครั้งแรกของ “เลดี้ กาก้า” และ “บรูโน มาร์ส” ในซิงเกิล "Die With a Smile" ที่ปล่อยออกมาทั้งตัวเพลงให้ฟัง และ MV ให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับมิวสิควิดีโอของเพลงมีธีมเป็นแนวคันทรีในยุค 70 แต่ตัวเพลงเองเป็นแนวบัลลาดโซลที่คล้ายกับโปรเจ็กต์ Soul Sonic ของ “บรูโน มาร์ส” ในปี 2021 ด้วยเสียงร้องที่ทรงพลัง คอรัสที่ยิ่งใหญ่ กีตาร์ที่ดีดเบา ๆ และท่อนคอรัสในตอนจบ โดย “บรูโน มาร์ส” รับผิดชอบร้องท่อนแรก ส่วน “เลดี้ กาก้า” ร้องท่อนที่สอง จากนั้นทั้งคู่ก็ประสานเสียงกันอย่างลงตัวประกอบกับภาพใน MV ที่ออกแบบมาคล้ายการแสดงทางโทรทัศน์ในแนชวิลล์ยุค 70ในบทสัมภาษณ์ล่าสุด “นูร์ อัลฟัลเลาะห์” แฟนสาวของ “อัล ปาชิโน” เปิดใจเกี่ยวกับการทำหน้าเป็นพ่อลูกอ่อนในวัย 84 ปี ของเขาเป็นครั้งแรก นอกจากนั้นแฟนสาววัยแค่ 30 ปี ยังเปิดใจเกี่ยวกับอนาคต โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเธอมีแผนจะแต่งงานกับเขารึเปล่า หลังมีลูกด้วยกัน โดย “นูร์ อัลฟัลเลาะห์” ยังได้เปิดเผยใบหน้าของ “โรมัน” ลูกชายเป็นครั้งแรกต่อสาธารณชน เธอบอกว่า "อัล เป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมสำหรับ โรมัน เขาเป็นทั้งคนที่อบอุ่นและใส่ใจมาก โรมันก็ดูดีมากและหน้าตาเหมือนทั้งฉันและอัล" เธอยังกล่าวว่า "แม้ความสัมพันธ์ของเราจะดีมาก แต่ฉันไม่คิดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญ ฉันไม่ใช่คนที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่""อดัม แซนด์เลอร์" เปิดเผยในการสัมภาษณ์ในรายการ The Tonight Show with Jimmy Fallon ว่า "เทรวิส เคลซี" นักกีฬาฟุตบอล NFL ที่เป็นแชมป์ Super Bowl 3 สมัย จะมีบทบาทพิเศษในภาพยนตร์ตลกกีฬาเรื่อง Happy Gilmore 2 ที่กำลังจะมาถึง โดยแซนด์เลอร์กล่าวว่า “เทรวิส เคลซี ต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ และเรามีบทบาทดีๆ สำหรับเขา เขาจะมาที่นี่ เขาเป็นคนดีมาก คุณจะรักเขาในชีวิตจริง เขาเป็นคนหล่อสูงและตลกมาก” โดยหลังดังในวงการกีฬามานาน ปัจจุบันชื่อ และภาพของ "เทรวิส เคลซี" แทบจะกลายเป็นขาประจำของหน้าบันเทิงในสื่อต่าง ๆ ไปแล้ว หลังคบหากับ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" อย่างเปิดเผย