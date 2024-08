มี มายด์ วาย มือขึ้นส่งต่อ “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์” (Love in The Air) ซีรีส์ดังสู่ญี่ปุ่นทำรีเมคเป็นเรื่องแรก

กลายเป็นที่พูดถึงกันปากต่อปากเมื่อซีรีส์วายของไทยเรื่อง “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์” (Love in The Air) ที่สร้างจากนิยายขายดี 2 เล่ม ได้แก่ “พายุรักโถมใจ” และ “พระพายหมายฟ้า” ของ “เมย์-อรวรรณ วิชญวรรณกุล” นักเขียนดังที่ใช้นามปากกาว่า “MAME” ซึ่งกระแสของซีรีส์ทำให้นักแสดงนำทั้ง 4 คน “บอส - โนอึล - ฟอร์ด - พีท” กลายเป็นที่รู้จักในชั่วเวลาข้ามคืนและมีแฟนคลับมากมายจนถึงปัจจุบัน กำลังจะถูกนำไปสร้างซีรีส์ในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นชื่อว่า “Love in the Air-Koi no Yokan” พร้อมเปิดเผยโฉมหน้าของเหล่านักแสดงนำฝั่งญี่ปุ่นที่จะมารับบทตัวละครต่างๆ ในซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำมาโดยนักแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ อย่าง โชมะ นากุโมะ รับบท อาราชิ ฮายาเสะ (พายุ) ร่วมด้วย ทะคุโตะ ฮามายะ รับบท เรย์ อาเมมิยะ (เรน) , อาซาฮิ ซูซูกิ รับบท ฟูมะ คาวาอิ (พระพาย) และ เรโอ นากะสึมะ รับบท ไค โซราโนะ (สกาย) ผลิตโดยบริษัท RE:STA Entertainment และร่วมวางแผนการผลิตโดยสองบริษัทไทยอย่าง Me Mind Y co., Ltd และ Magic Cube Entertainment Co., Ltdซีรีส์วายญี่ปุ่นเรื่อง “Love in the Air-Koi no Yokan” มีกำหนดออนแอร์ในประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายปี 2024 นี้ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมของซีรีส์ได้ทางOfficial HP : https://www.loveintheair.jpOfficial X : @LoveinTheAirKOIOfficial Channel : https://www.youtube.com/channel/UC3_plhEXv7QMBC9KY7Gi3yQ#loveintheairkoi #บรรยากาศรัก #LoveinTheAir #MeMindY #MagicCubeTH