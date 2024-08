"มิสแกรนด์สระบุรี 2025" เริ่มต้นความมันส์กับรายการ "The mission" ตั้งเป้าหมายปั้นสุดยอดนางงามที่พร้อมตอบโจทย์ "บิวตี้ควีนสตาร์"

“มอร์ฟีน” สรินทร์ลดา มหากิจอัครพงษ์ ผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์สระบุรี 2025 ผุดไอเดียสุดเจ๋งสร้างสรรค์รายการ"The Mission" รายการ Reality ที่วัดความสามารถทุกด้านของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี 2025 ซึ่งรายการนี้จะมีภารกิจให้สาวงามผู้เข้าประกวดทุกคนได้ท้าทายความสามารถของแต่ละคนในทุกรูปแบบ โดยจะมีทั้งหมด 11 EP ให้แฟนนางงามได้ลุ้นและร่วมเชียร์ไปด้วยกันซึ่งผู้ชนะแคมเปญต่างๆ ในรายการที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปและจะสามารถผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้ายในรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี 2025 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กันยายนนี้ทันทีเปิดประเดิมภารกิจแรกของรายการ The mission ที่ตลาดอิ่มเอมจังหวัดสระบุรี กับโจทย์ เดินแฟชั่นโชว์กลางตลาดสด โดยแบ่งสาวๆ ออกเป็น 3 ทีม กับ 3 โค้ช ทั้ง บูม เทยกะทะ , ริริว ระชาวีย์ พูลสวัสดิ์ และ แบงค์ แบงค์ พงศกร สถิตยารักษ์ ซึ่งแต่ละทีมต้องได้รับโจทย์สุดหินกับชุดเดินแบบที่ต่างกันออกไปสร้างความโหด มันส์ ฮา ให้กับรายการ The mission สุดๆ แต่ใครจะเป็นผู้คว้าชัยในแคมเปญนี้ไปต้องติดตาม รายการ The mission ผ่านทาง เพจ มิสแกรนด์สระบุรี - Miss Grand Saraburi" ได้เลยแม่ทัพแห่งมิสแกรนด์สระบุรี “มอร์ฟีน” สรินทร์ลดา เผยว่าการสร้างสรรค์รายการ "The Mission" ครั้งนี้เพื่อเป็นเกณฑ์วัดความตั้งใจ และความสามารถของผู้เข้าประกวดโดยปราศจากเรื่องความดัง จำนวนผู้ติดตาม มาตัดสิน จากความตั้งใจแรกทำรายการนี้มาเพื่อการเรียกกระแสให้สนุกแต่ผลลัพท์ที่ออกมาคือสาวๆทุกคนตั้งใจเพื่อชัยชนะมากๆ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากับสงครามความรู้สึกครั้งนี้ด้วย กับ รายการ "The Mission" ที่เพจ มิสแกรนด์สระบุรี - Miss Grand Saraburi"