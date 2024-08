“บี น้ำทิพย์“ รุกธุรกิจสุขภาพ สวยจากภายในสู่ภายนอก Glow plus wellness ชูคอนเซ็ปท์ Wellness and travel ครบจบในที่เดียว

Glow plus wellness โดย “คุณสหวัสส์ ภักดีมงคลโรจน์” และ “คุณบี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์” เตรียมพร้อมต้อนรับสู่ธุรกิจ Wellness ตอบโจทย์ผู้บริโภค เจาะตลาดตอบรับเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคตส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ด้านสุขภาพและความงาม โดยให้บริการการรักษาผิวพรรณ ความงาม การดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสุ่ภายนอกแบบ Personalized ซึ่งจะตอบสนองความต้องการ ใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสร้างความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจ Wellness สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดย Glow plus wellness พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ Brighton Grand Hotel Pattayaซึ่งธุรกิจนี้ Glow plus wellness ทีมบริหาร ประกอบด้วย “คุณสหวัสส์ ภักดีมงคลโรจน์” และ “คุณบี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์” ซึ่งได้เล็งเห็นความพร้อมของประเทศไทย แพทย์ไทยที่มีชื่อเสียงและจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความไว้วางใจ เดินทางมารักษาโรคและดูแลสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว และพำนักอยู่เป็นระยะยาว ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย การท่องเที่ยว ที่พัก ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น Glow plus wellness เราจึงเป็นส่วนหนึ่ง ให้ธุรกิจ Wellness and travel มีระบบการบริหารจัดการ การบริการที่มีคุณภาพทันสมัย มีกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้