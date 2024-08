“เวียร์ ศุกลวัฒน์” แบ่งปันประสบการณ์ใช้ “EnergyLIB” แบรนด์ระบบโซลาร์ที่มีโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับที่อยู่อาศัย ช่วยลดค่าไฟสูงสุด 70% ใช้ไฟได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน

EnergyLIB มองเห็นถึงความต้องการโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งปัญหาราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจทางเลือกพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งการทำงานแบบ Work from home ที่ยังคงได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ประกอบกับความนิยมใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย ทำให้แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงมากยิ่งขึ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เอเนอร์จี้ลิบ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การใช้พลังงานสะอาด กลายเป็นสิ่งที่ในหลายประเทศเริ่มพิจารณามากยิ่งขึ้น โดย EnergyLIB มุ่งตอบโจทย์ด้านพลังงานในหลากหลายแง่มุม ในแง่ของสังคม เราต้องการสร้างอนาคตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนต่อโลก ในแง่ผู้บริโภค เรามุ่งนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่ง EnergyLIB มาจาก Energy Liberty หรือเสรีภาพด้านพลังงาน เพราะเรามุ่งหวังว่าผู้บริโภคทั่วไปสามารถมีโอกาสและเสรีภาพในการเข้าถึงเสน่ห์ของเทคโนโลยีด้านพลังงานที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเพื่อเป็นมากกว่าโซลาร์เซลล์โซลูชันและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบเก็บพลังงานคุณภาพสูงสำหรับครัวเรือนแบบครบวงจร ด้วยแนวคิด ‘Powering a Better World’ พร้อมเสริมแกร่งด้วยการผนึกกำลังกับไลเจนด์ (Ligend) ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ภายใต้เซิ่งหงโฮลดิ้งกรุ๊ป (Shenghong Holding Group) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 171 ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปี 2567 จึงมั่นใจได้ว่า EnergyLIB ใช้เทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่ชาวไทย”ภายในงานเปิดตัวได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ที่ประสบปัญหาค่าไฟแพงและกำลังมองหาทางเลือกพลังงานสะอาด “ผมเชื่อว่าคนไทยประสบกับปัญหาค่าไฟสูงมาตลอด โดยเฉพาะเมืองไทยที่อากาศร้อนเกือบทั้งปี การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายและมีส่วนช่วยโลกในระยะยาว ซึ่ง EnergyLIB ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว เพราะผมก็กำลังมองหาการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สะดวกสบายครบจบในแบรนด์เดียว รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีดีแค่ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่ยังมีดีไซน์รูปลักษณ์ที่สวยงามเข้ากับตัวบ้านด้วย นอกจากนี้แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะครอบครัวผมส่วนใหญ่ชอบออกไปด้านนอกตอนกลางวัน ไปสวนบ้าง ออกไปเที่ยวบ้าง เลยคิดว่าติดพร้อมแบตเตอรี่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมอย่างมาก เพราะทำให้สามารถใช้ไฟจากโซลาร์ที่ผลิตจากตอนกลางวันมาใช้ในตอนกลางคืนได้ ผมคิดว่าการลงทุนกับการติดตั้งระบบโซลาร์นั้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟแล้ว ยังเป็นการลงทุนให้กับโลกที่ลูกๆ ของเราจะต้องอยู่ไปอีกนานด้วยครับ”พิเศษ! พรีออเดอร์ EnergyLIB P1 All-In-One ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 22 กันยายน 2567 ที่ BaNANAทุกสาขาทั่วประเทศและตัวแทนจำหน่าย หรือโทรเพื่อพรีออเดอร์ที่ 02-118-2838 พิเศษ! รับ EnergyLIB Voucher มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท สัมผัสผลิตภัณฑ์จริงได้ที่ร้าน BaNANA เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page ของ EnergyLIB#EnergyLIB #EnergyLIBP1AllInOne #OneStopSolution #ลดค่าไฟสูงสุด70% #ใช้ไฟได้ทั้งกลางวันกลางคืน