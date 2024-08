ยืนยันแล้วจบแบบเก่า “เจนนิเฟอร์ โลเปซ” หย่า “เบ็น แอฟเฟล็ก“

ตามรายงานระบุว่า หลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกัน แต่ก็มีข่าวแยกทางตามมาอยู่ตลอดๆ จนล่าสุดมีการเปิดเผยว่า ในเอกสารทางการได้ระบุว่าทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่ 26 เม.ย. 2024 ที่ผ่านมาแล้วส่วนการหย่าขาดกันครั้งนี้นับว่าเป็นชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวครั้งที่ 4 ของเจ.โล และเป็นครั้งที่ 2 ของ เบ็น แอฟเฟล็ก และอาจจะคาราคาซังเมื่อทั้งคู่ไม่ได้เซ็นเอกสารแยกทรัพย์สินก่อนแต่งงานกันเมื่อเดือน ก.ค. 2022เมื่อไม่ได้จดทะเบียนแบบแยกทรัพย์สินกันตั้งแต่แรก ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งคู่ต่างก็หารายได้เข้ากระเป๋ากันไม่น้อยทั้งจากภาพยนตร์, ข้อตกลงกับแบรนด์ต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์รายงานระบุว่า เจนนิเฟอร์ โลเปซ มีรายได้อยู่ที่ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอมีผลงานภาพยนตร์ 4 เรื่องนับตั้งแต่แต่งงานกับเบ็น รวมถึงโปรเจ็กต์ที่เธอใช้ทุนสร้างเอง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่าง This Is Me... Now: A Love Story ซึ่งบันทึกเรื่องราวความรักที่กลับมาอีกครั้งของทั้งคู่เธอยังเปิดตัวไลน์เครื่องดื่มค็อกเทล Delola ในปี 2023 และเตรียมออกทัวร์รอบโลกเพื่อสนับสนุนอัลบั้มล่าสุดของเธอ This Is Me... Now ในปีนี้ แต่ถูกยกเลิกไปก่อนเริ่มทัวร์ไม่กี่สัปดาห์ พร้อมให้เหตุผลว่าหันกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวเบ็น ผู้ชนะรางวัลออสการ์ ซึ่งมีทรัพย์สินสุทธิ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เคยแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Air (2023) และ Hypnotic (2023) นอกจากนี้ เขายังเพิ่งปิดกล้องภาคต่อของ The Accountant ที่ออกฉายไปในปี 2016 อีกด้วยแต่งานนี้ทุกอย่างดูท่าจะยุ่งเหยิงไม่น้อย เพราะ เจนนิเฟอร์ และ เบ็น ได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง Unstoppable โดยที่ เบ็น แอฟเฟล็ก นั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างของเรื่องนี้ร่วมกับ แมตต์ เดมอน เพื่อนซี้ส่วนเจนนิเฟอร์ โลเปซ ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ตามรายงานของ TMZ ระยุว่า เจนนิเฟอร์ ไม่ได้ร้องขอเงินค่าเลี้ยงดูจากคู่สมรส และได้ขอให้ผู้พิพากษาปฏิเสธเงินค่าเลี้ยงดูของ เบ็น ด้วยเช่นกันมีการอ้างว่าการยื่นฟ้องหย่าของ เจนนิเฟอร์ เกิดขึ้นท่ามกลางการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องเงินที่เป็นปัญหาและยังไม่คลี่คลายกันระหว่างทั้งคู่ทั้งคู่ประกาศขายบ้านมูลค่า 68 ล้านเหรียญที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์เมื่อเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่ซื้อมาในราคา 60 ล้านเหรียญหลังจากที่ขายไม่ได้ในตลาด พวกเขาจึงนำทรัพย์สินชิ้นนี้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนมิ.ย.จนกระทั่งไม่กี่วันหลังจากวันเกิดครบรอบ 55 ปีของเจนนิเฟอร์ในเดือนก.ค. เบน ก็ได้ซื้อบ้านชายโสดแห่งใหม่มูลค่า 20.5 ล้านเหรียญในแปซิฟิกพาลิเซดส์แหล่งข่าวเปิดเผยกับ Us Weekly เมื่อไม่นานนี้ว่าการตัดสินใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวถือเป็นการ "ยุติความสัมพันธ์" อย่างชัดเจนเพราะเหมือนเป็นการ "แทงใจดำ" เจนนิเฟอร์ ซึ่งยังคงมองหาบ้านหลังใหม่ในแอลเออยู่เช่นกัน