“เฟย ภัทร” แท็กทีม “วิน เมธวิน” ชวนคู่หูนักกอล์ฟ นำทีมอวดวงสวิง รอบชิงฯ กอล์ฟไลฟ์สไตล์ “Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2024”

ศึกระเบิดวงสวิงนัดนี้ บอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยง ไม่มีคู่ไหนยอมกัน เพราะมีรางวัลพิเศษ Best Region 2024 เป็นเดิมพัน ซึ่งจะมอบให้กับภาคที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด โดยคู่ของ “เฟยและวิน” นำทีมภาคกลาง “โอ๊ตและอาร์ต” นำทีมภาคตะวันตก “เจมส์ มาร์ และพาย” นำทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โบว์และเผือก” นำทีมภาคใต้ ปิดท้ายด้วย “บอยและมะปราง” นำทีมภาคเหนือ ทำให้ทั้ง 5 คู่ขิงใส่กันไม่หยุด เปิดศึกกันตั้งแต่ช่วงการแนะนำกติกา ช่วงปลุกใจผู้ร่วมทีมแต่ละภาค รวมทั้งในช่วงลงสนามที่แต่ละทีมก็งัดลีลาโชว์วงสวิงอวดฝีมือตัวเองกันแบบเต็มที่ และเป็นกำลังใจให้ลูกทีมของตัวเองได้เป็น 6 คู่ที่ได้รางวัลไปตีกอล์ฟ (3 คู่ที่เป็นแชมป์การแข่งขันฯ และ 3 คู่ที่โชคดีจากการจับฉลาก)สำหรับผลการแข่งขันกอล์ฟของ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ในส่วนของนักกอล์ฟเซเลบ 5 คู่ เป็นดังนี้ รางวัลพิเศษ Best Region 2024 ได้แก่ ทีมภาคกลางของ “เฟยและวิน” ที่ทั้ง Team Leader และลูกทีม ช่วยกันทำคะแนนรวมสูงสุด โดย คู่ของ “เจมส์ มาร์ และพาย” ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัล Team Leader Top Performance ไปครอง ส่วนรองอันดับหนึ่ง ได้แก่ คู่ของ “โอ๊ตและอาร์ท” ทีมภาคตะวันตก และรองอันดับสอง ได้แก่ คู่ของ “เฟยและวิน” ทีมภาคกลางเฟย ภัทร พรีเซ็นเตอร์ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ กล่าวว่า “ดีใจกับทั้ง 6 คู่ที่จะได้ไปร่วมเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟที่เมืองไห่หนาน ประเทศจีนตลอด 5 วัน 4 คืน กับพวกเราทีมลีดเดอร์ด้วยครับ บอกเลยว่าทริปนี้เป็นประสบการณ์ที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ เอ็กซ์คลูซีฟมาก แถมจัดได้ตรงไลฟ์สไตล์และได้ใจนักกอล์ฟมือสมัครเล่นจริงๆ เชื่อว่าคู่ที่ได้ไปต้องสนุกและประทับใจแน่นอน ส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไป ผมเชื่อว่าแคมเปญดีๆแบบนี้ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จัดต่อเนื่องแน่นอน แถมปีนี้ยังจัดเต็มเตรียมของรางวัลมาเยอะมากๆ ครับ”วิน เมธวิน ที่มาโชว์วงสวิงแทนเพื่อนซี้ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” กล่าวว่า “วันนี้ได้เปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟแบบใหม่ไปด้วยครับ พี่เฟยเป็นคู่หูที่ดีมาก วันนี้ผมก็พยายามตีให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ตีเผื่อพี่ไบร์ทไปด้วย และขอบคุณทางช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ด้วยนะครับ ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เวลาได้ตีกอล์ฟกับพี่ๆ เพื่อนๆ ที่สนิทมันสนุกมาก ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นด้วย ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 6 คู่ที่จะได้ไปตีกอล์ฟที่สนาม Yalong Bay Golf Course และสนาม Mission Hill Blackstone Course ที่เมืองไห่หนาน ฮาวายแห่งเอเชีย ด้วยมากๆ เพราะเป็นสนามในฝันของคนรักกอล์ฟเลย”ด้าน เจมส์ มาร์ พระเอกสุดหล่อที่รักการตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ กล่าวว่า “ขอบคุณ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับที่จัดกิจกรรมกอล์ฟไลฟ์สไตล์แบบนี้ขึ้นมา แล้วก็ชวนคู่ของผมและน้องพายมาหวดวงสวิงอีกครั้ง วันนี้สนุกมากๆ ที่ได้มาตีกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการบันเทิงและนักกอล์ฟที่ผ่านเข้ารอบอีก 50 คู่จากทั่วประเทศบอกเลยว่าแต่ละคนสุดยอดจริงๆ ฝีมือไม่ธรรมดา ผมกับน้องพายก็พยายามพาลูกทีมตีอย่างสุดความสามารถ เชื่อว่าทุกคนที่มาตีกอล์ฟในวันนี้ได้รับประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับบ้านแน่นอน ส่วนผมก็ตั้งตารอที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกทริปได้พาน้องพายเปลี่ยนบรรยากาศตีกอล์ฟจากสนามกอล์ฟประเทศไทย ไปตีที่ต่างประเทศบ้างครับ”ปิดท้ายด้วย มะปราง อลิสา กล่าวว่า “ตอนนี้มะปรางเริ่มชอบการตีกอล์ฟมากขึ้นค่ะ ตอนนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะหาเวลาไปตีกอล์ฟกับเพื่อนๆ ด้วย เป็นกีฬาที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน แบ่งปัน ได้พูดคุยอะไรต่างๆ ด้วยกันเยอะมาก ทำให้เจอเพื่อนบ่อยขึ้น แชร์ประสบการณ์กันและทำให้สนิทกันได้เร็วด้วย อย่างวันนี้มะปรางตีกอล์ฟคู่กับพี่บอย ตอนแรกก็มีเกร็งๆ บ้าง เพราะกลัวจะเป็นตัวถ่วง แต่พี่บอยก็ใจดีมาก ก็ช่วยๆ บอกทริกระหว่างการตีให้ได้สกอร์ดีๆ กัน ก็ดีใจกับทุกคู่ที่จะได้ไปตีกอล์ฟที่เมืองไห่หนานด้วย เชื่อว่าช้างต้องเตรียมโปรแกรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟไว้ตลอด 5 วัน 4 คืนแน่ๆ ค่ะ”ทั้งนี้ การแข่งขันกอล์ฟไลฟ์สไตล์ จาก ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ “Chang Club Championship 2024” รอบชิงชนะเลิศ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมชิงรางวัลและลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ Hole in One, Near Hole (ตีใกล้ธง) และ Lucky Draw เพื่อชิงรางวัลคอลเลกชันพิเศษ Chang x TaylorMade ที่ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ คอลแลบร่วมกับ TaylorMade แบรนด์อุปกรณ์กีฬากอล์ฟยอดนิยมระดับโลก และแพ็คเกจตีกอล์ฟสนามระดับ 5 ดาว พร้อมห้องพักสุดหรูจากโรงแรมชื่อดัง อีกด้วย