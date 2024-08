กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ “HELLO! Beauty Awards 2024” งานมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความงามแห่งปี

เวียนมาถึงเป็นปีที่ 7 แล้วกับงานมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมความงาม จากการสำรวจเชิงลึกและการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองโดยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงตลอดปีและการคัดสรรสถาบันความงามชั้นนำในแต่ละด้าน โดยกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Siam Hall ชั้น 6 Eastin Grand Hotel Phayathai พร้อมกิจกรรมน่าสนใจมากมายภายในงานคับคั่งไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ เหล่าเซเลบริตี้ และบิวตี้เลิฟเวอร์ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณบียอน เรททิก (Björn Rettig) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BurdaLuxury Asia และ India กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากแบรนด์ความงามต่างๆ อย่างเป็นทางการ ก่อนที่ คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จะกล่าวเปิดงานพร้อมบอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานมอบรางวัล HELLO! Beauty Awards 2024 ครั้งนี้“นิตยสาร HELLO! ได้จัดการมอบรางวัลให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำที่เป็นที่สุดในด้านต่างๆ และเป็นอันดับ 1 ในดวงใจของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาและทดลองใช้จากทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ว่าได้ผลที่น่าพอใจในหมวดหมู่และสาขาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากแบรนด์ต่าง ๆ มาโดยตลอด ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่มุ่งเน้นการสำรวจเชิงลึกและการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริง จนสามารถคัดสรรความเป็นที่สุดของความงามในแต่ละด้านออกมาได้อย่างแท้จริง และในปีต่อ ๆ ไป นิตยสาร HELLO! ก็ยังตั้งใจที่จะคงมาตรฐานในการมอบรางวัลนี้ไว้ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ พัฒนาแคมเปญ HELLO! Beauty Awards ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย” คุณเกษสุดากล่าวซึ่งนอกจากพิธีมอบรางวัลที่เป็นไฮไลต์สำคัญแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับความงามหลากหลาย อาทิ การถ่ายทอดเทรนด์ความสวยความงามที่ได้จากการสำรวจเชิงลึกประจำปี 2024 จากเหล่า Celebrity กว่า 200 ชีวิต โดยบรรณาธิการความงาม นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย การเสวนาและให้ความรู้ด้านเทรนด์และเทคโนโลยีความงามที่น่าจับตา โดย นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ ผู้ก่อตั้ง DR. WICHAI CLINIC และ ศ. ร.อ.หญิง แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำ Phenomenon Scent Sachet โดย Divana และการแนะนำเทคนิคการแต่งหน้าโดย คุณ BankMakeup เป็นต้น อีกทั้งยังเซอร์ไพรส์ด้วยเสียงเพลงจาก คุณมัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย ที่สร้างสีสันให้บรรยากาศในงานคึกคักยิ่งขึ้นสำหรับปีนี้รางวัล HELLO! Beauty Awards 2024 แบ่งกลุ่มรางวัลหลักออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ Celebrities’ Choices รางวัลที่มาจากการสำรวจพฤติกรรมเชิงลึกของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย และ Editors’ Choices รางวัลที่ได้รับการคัดสรรโดยกองบรรณาธิการความงานนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย โดยทั้ง 2 กลุ่มรางวัลแบ่งออกเป็นสาขาผลิตภัณฑ์และสถาบันความงามทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วยรางวัล HELLO! BEAUTY PLATINUM AWARDSซึ่งมอบให้กับสถาบันหรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับรางวัล HELLO! BEAUTY AWARDS ในสาขาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่-“ราชเทวีคลินิก” ที่ได้รับรางวัลในสาขา THE MOST TRUSTED 'SKIN AGE REVERSE' SPECIALIST WITH HYBRID REJUVENATION & LIFTING TECHNIQUES มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน-“MEDIGLOW CLINIC” กับรางวัลในสาขา THE MOST TRUSTED THERMAGE FLX CLINIC ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน-“S45 CLINIC” ที่ได้รับรางวัลสาขา RHINOPLASTY WITH RIB CARTILAGE TECHNIQUE ติดต่อกันเป็นปีที่ 3รางวัล Celebrities’ Choices สาขา “THE BEST OF SKINCARE”-THE BEST MAKEUP REMOVER: BIODERMA SENSIBLE H2O MICELLAR WATER-THE BEST FACIAL CLEANSING: LA ROCHE-POSAY EFFACLAR PURIFYING FOAMING GEL-THE BEST ESSENCE: SK-II FACIAL TREATMENT ESSENCE”-THE BEST EMULSION: DECORTÉ AQ MELIORITY INTENSIVE REVITALIZING EMULSION-THE BEST SERUM: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ LE SERUM-THE BEST AMPOULE: MESOESTETIC ANTI-AGING FLASH AMPOULES-THE BEST DAY MOISTURIZER” SHISEIDO VITAL PERFECTION UPLIFTING AND FIRMING ADVANCED CREAM-THE BEST NIGHT MOISTURIZER: DIOR PRESTIGE LE BAUME DE MINUIT-THE BEST FACIAL OIL: GUERLAIN ABEILLE ROYALE ADVANCED YOUTH WATERY OIL-THE BEST EYE CREAM: LA MER THE EYE CONCENTRATE-THE BEST FACIAL SUNSCREEN: CHANEL UV ESSENTIEL-THE BEST LIP BALM: DIOR ADDICT LIP GLOW-THE BEST SHEET MASK: HER HYNESS INSTANT GLOW BLACK MASKรางวัล Celebrities’ Choices สาขา THE BEST OF HAIR CARE, BODY CARE AND FRAGRANCE-THE BEST SHAMPOO & CONDITIONER: KÉRASTASE GENESIS ANTI HAIRFALL SHAMPOO & CONDITIONER-THE BEST HAIR DRESSER TOOLS: DYSON AIRWRAP-THE BEST FRAGRANCE: CELINE PARADE-THE BEST BODY SCRUB: CLARINS EXFOLIATING BODY SCRUB FOR SMOOTH SKIN-THE BEST STRETCH MARKS FIRMING OIL: COCORO TOKYO COOL ORGANIC NATURAL OIL SERUMรางวัล Celebrities’ Choices สาขา THE MOST TRUSTED IN AESTHETICS-THE MOST RECOGNIZED URBAN WELLNESS DESTINATION: ESS WELLNESS & AESTHETICS-THE MOST TRUSTED SPECIALIZED BEAUTY SURGERY HOSPITAL: MASTERPIECE HOSPITAL-THE MOST TRUSTED EFFECTIVE SKIN FIRMING TECHNIQUE: ROMRAWIN CLINIC-THE MOST TRUSTED GENTLE YAG LASER CLINIC: THE KLINIQUEรางวัล Editors’ Choices สาขา THE MOST TRUSTED IN AESTHETICS-THE MOST TRUSTED FACIAL ADJUSTMENT SPECIALISTS FOR NATURAL RESULT: DREMA CLINIC-THE MOST TRUSTED NATURAL HAIRLINE TRANSPLANT CENTER: HAIRSMITH CLINIC-THE MOST TRUSTED PICO ENLIGHTEN TREATMENT CLINIC: ROMRAWIN CLINIC-THE MOST TRUSTED UNDER EYE FILLER SPECIALIST: THE CLOVER CLINIC-THE MOST TRUSTED MEDICAL HAIR CENTER: HAIRTRAN CLINIC-THE MOST TRUSTED PAINLESS FACIAL LIFTING & FIRMING TECHNIQUE: VIVA CLINIC-THE MOST TRUSTED BODY SCULPTING AND CONTOURING SPECIALIST: MAJESTIC CLINIC-THE MOST TRUSTED PLASTIC SURGERY HOSPITAL: IDL HOSPITALรางวัล Editors’ Choices สาขา THE INNOVATION OF BEAUTY-KANEBO ROUGE STAR VIBRANT-LA PRAIRIE SKIN CAVIAR CONCEALER FOUNDATION-ICELAND SPRING PH 8.88รางวัล Editors’ Choices สาขา THE SHINING STAR OF THAI BRANDS-THE BEST SERUM: DERMISTA POWER PEPTIDES SKIN RESTORATION SERUM-THE BEST MOISTURIZER FOR SENSITIVE SKIN: NGU GREEN TEA CALMING CREAM-THE BEST ACNE CONCEALER: RAJDHEVEE CLINIC ACNE CLEAR-THE BEST SKIN BRIGHTENING SUNSCREEN: BSC EXPERT WHITE SPOT PROTECT SUNSCREEN SPF 50+ PA++++-THE BEST LIP OIL: PAÑPURI INNER GLOW NOURISHING LIP TINT OIL-THE BEST SHOWER GEL: PRISTAN INSPIRE LAVENDER SHOWER GEL-THE BEST BODY OIL: DIVANA SUNRISE PLANT-BASED MASSAGE & BODY OILรางวัล Editors’ Choices สาขา THE LEADER IN TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR SUPPLEMENT MANUFACTURING-BROTHER GLOBAL CO., LTD.ทั้งนี้ทุกรางวัลที่แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและสถาบันเสริมความงามต่าง ๆ ได้รับจาก HELLO! Beauty Awards 2024 การันตีได้ถึงคุณภาพ ด้วยความเป็นที่ 1 ในใจของเหล่าเซเลบริตี้และทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ที่ร่วมกันคัดสรรจากการใช้จริงตลอดปี เหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ชาวไทยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th-hellomagazine.com