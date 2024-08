Time Out เดินกลยุทธ์ขยายธุรกิจครอบคลุมทั่วไทย ดีเดย์ 1 กันยายน 2567

แบรนด์ระดับโลกที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นที่สุดของการเที่ยวชมเมือง ประกาศขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นแฟรนไชส์ซี คือ บริษัท มีเดียมาจิเนชั่น จำกัด (MediaMagination Co., Ltd.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไปTime Out เป็นแบรนด์ระดับโลกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดดเด่นด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำกิจกรรม ชมสถานที่ รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงคำแนะนำการเดินทางและท่องเที่ยว รวบรวมโดยทีมนักข่าวผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และเผยแพร่ผ่านหลายช่องทาง ตั้งแต่เว็บไซต์ มือถือ อีเมล วิดีโอ โซเชียล และงานอีเว้นท์บริษัท มีเดียมาจิเนชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และนำทีมบริหารโดย ไนเจล โอคินส์ (Nigel Oakins) ผู้มากประสบการณ์ด้านสื่อในประเทศไทย โดยเป็นแบรนด์ของธุรกิจสื่อสายอาหารและเครื่องดื่มระดับหรูและมีความยั่งยืนอย่าง Koktail และ Thailand's Favourite Restaurants รวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดงานอีเว้นท์และงานประกาศผลรางวัลที่โดดเด่นในวงการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้คนออกไปสัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป ภารกิจคือการขยาย Time Out ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับภูเก็ต เชียงใหม่ และจุดหมายปลายทางสำคัญอื่น ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความบันเทิงจะครอบคลุมข้อมูลแนะนำสถานที่และกิจกรรมน่าสนใจในย่านต่าง ๆ ในเมือง (Secrets of Your City) โดยพาผู้อ่านไปรู้จักกับสถานที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่มากมายรายรอบกรุงเทพฯ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ทั่วเมือง และแน่นอน สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการกิน ดื่ม และพักในประเทศไทยโอกาสใหม่ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ลงโฆษณาที่หลากหลายการผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ จากตัวจริงเสียงจริง และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย บวกกับผู้ชมที่กระตือรือร้นและโหยหาประสบการณ์ สร้างข้อเสนอที่แตกต่างสำหรับผู้ลงโฆษณา ซึ่งทีม Time Out กำลังพัฒนาแคมเปญ 360 องศาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับโลก แคมเปญเหล่านี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มดิจิทัล และสริมด้วยองค์ประกอบเชิงประสบการณ์ และมีรากฐานอยู่ที่ความสามารถในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าในหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่เครื่องดื่ม การเดินทางและการขนส่ง ไปจนถึงความบันเทิง ค้าปลีก อาหาร และอื่น ๆขอบข่ายธุรกิจทั่วโลกของ Time OutTime Out เปิดตัวครั้งแรกในลอนดอนในปี 2511 (1968) และปัจจุบันเป็นแบรนด์สื่อดิจิทัลระดับโลกที่มีเครือข่ายนักข่าวผู้สันทัดจัดเจนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลก คนเหล่านี้สร้างและรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ 333 เมืองใน 59 ประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ของเมืองและเรื่องราวอื่น ๆ ทุกเดือน Time Out เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ที่มีอยู่ทั่วโลก 142 ล้านคนผ่านหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ การคัดสรรเรื่องน่าสนใจโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังถูกทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใน Time Out Markets ทั่วโลก ซึ่งเป็นตลาดอาหารและวัฒนธรรมที่นำสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละเมืองมารวมไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดเชฟ เครื่องดื่ม และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม โดยทั้งหมดอิงจากการคัดสรรโดยบรรณาธิการของ Time Out ปัจจุบันมี Time Out Markets เปิดให้บริการแล้ว 9 แห่งตั้งแต่ในลิสบอนและนิวยอร์กไปจนถึงดูไบและเคปทาวน์ และจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตนางสาว ชลธนัตถ์กัญจน์ ธัญอติรุจ (Ms. Choltanutkun Tun-atiruj) ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากผลงานในสื่อแบรนด์ดังอย่าง BK Magazine, Vice, Lonely Planet และปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหารคนใหม่ของ Time Out Thailand กล่าวว่า: “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุด และเป็นหนึ่งในประเทศที่คนอยากเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก และที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของฉันด้วย ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นหัวหน้าทีมบรรณาธิการ Time Out Thailand และมีโอกาสนำเสนอประเทศไทยที่ฉันรู้จักและรักมาก เราจะคัดสรรและนำเสนอสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการกินและดื่ม กิจกรรมต่าง ๆ ให้คนอ่านออกไปดูและร่วมทำ ในขณะเดียวกันก็แนะนำแง่มุมใหม่ ๆ ของประเทศไทยให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยและผู้มาเยือน Time Out Thailand จะนำพวกเราทุกคนมารวมตัวกันและทำให้เห็นว่าแรงบันดาลใจสามารถพบได้ทุกที่ โดยจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ พร้อม ๆ กับวางแผนที่จะขยาย Time Out ไปยังเชียงใหม่และภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกสองเมืองใหญ่ของไทย พร้อมนำเสนอวิถีที่ไม่เหมือนใครในการสำรวจและสัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทยโดยรวม”ด้าน ไนเจล โอคินส์ (Nigel Oakins) ผู้ก่อตั้งมีเดียมาจิเนชั่น กล่าวเสริมว่า: “ตอนเราก่อตั้งมีเดียมาจิเนชั่น เรามีวิสัยทัศน์ที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยจากทุกแง่มุมของชีวิตให้กับผู้ที่อาศัยและทำงานที่นี่ รวมถึงผู้ที่เดินทางมาเยือนประเทศนี้ด้วย การเพิ่ม Time Out Thailand ในฐานะแฟรนไชส์เข้าสู่ทำเนียบแบรนด์ดังของเรานับเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญที่สอดรับกับความทะเยอทะยานส่วนตัวของผมที่จะทำงานเฉพาะกับแบรนด์สื่อชั้นนำของโลกเท่านั้น เพราะเรากำลังต้องการนำเสนอความหลากหลายที่ประเทศไทยมีให้กับทั้งผู้มาเยือนและผู้พักอาศัยในประเทศนี้”สเตซี่ เบ็ตแมน (Stacy Bettman) ซีอีโอของ Time Out Media กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่มีเครือข่ายระดับประเทศและรู้ลึกรู้จริงในเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละท้องถิ่น Time Out ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้บริโภคและผู้ลงโฆษณาทั่วโลก เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ MediaMagination เพื่อขยายแบรนด์ Time Out ในเมืองและจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ทั่วประเทศไทย นำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครของ Time Out และโซลูชั่นการลงโฆษณาที่ออกแบบมาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก เราพร้อมจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ต่อไป และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราจะขยายการครอบคลุมเมืองในประเทศไทยด้วยการเพิ่มภูเก็ตและเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็เร่งขยายฐานผู้ติดตามที่มีส่วนร่วมกับ Time Out และพันธมิตรทางการตลาด”หากสนใจลงโฆษณากับ Time Out Thailand กรุณาส่งอีเมลไปที่: sales@mediamagination.comหากต้องการติดต่อบรรณาธิการของ Time Out Thailand กรุณาส่งอีเมลไปที่: editorial@mediamagination.com