เผยกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “คุณตาชรินทร์” “แหวนแหวน” กราบลาครั้งสุดท้าย “หวาย” อาลัย จะไม่ลืมความทรงจำ

ล่าสุดได้โพสต์รูปกราบลาคุณตา พร้อมเผยกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยมีข้อความว่า “กราบลาคุณตาก่อนลมหายใจสุดท้าย….🙏 วันนี้คุณตาดูหลับสบาย พร้อมเดินทางไกลแล้วนะคะ : ) คุณตาต้องไม่ร้องไห้ และไม่ต้องห่วงพวกเราลูกหลาน ไม่ต้องห่วงคุณยายเพชรนะคะ🤍 วันนี้พาเหลนมากราบลาคุณทวดชรินทร์กับเราทาง vdo call ด้วย…พวกเรารักคุณตามากค่ะ🤍ขอบพระคุณพี่ตู่ด้วยนะคะ @nantida_tu ที่มาร่วมกราบลาคุณตาและให้กำลังใจพวกเราทุกคนวันนี้ it means so much to us ka🙏ทั้งนี้ กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดอภิธรรม นายชรินทร์ นันทนาคร (ศิลปินแห่งชาติ) ณ ศาลา ๙ และ ๑๑ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แชวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร”ด้านนักร้องชื่อดัง หลานสาวอีกคนก็ได้ออกมาเปิดกำหนดการพิธีทางศาสนา พร้อมข้อความสุดอาลัย ระบุว่า “เวลา 02.23 น. ของ 20 สิงหาคม โลกใบนี้ได้สูญเสีย ‘ชรินทร์ นันทนาคร’ แต่สำหรับฉัน คือการสูญเสียคุณตาผู้เป็นที่รัก เขาคือศิลปินระดับตำนานของเมืองไทย และเขาคือเมโลดี้ และจังหวะดนตรีในหัวใจของพวกเรา ความรักในการร้องเพลงของคุณตา และการสร้างความบันเทิงราวกับพันธุกรรมที่ส่งต่อมา และคุณตามักจะใช้เสียงของท่านในการสร้างความสุขให้ผู้คนนับไม่ถ้วนฉันไม่เคยลืมความทรงจำในวัย 11 ขวบ ขณะที่ฉันยืนอยู่บนเวทีกับท่าน และในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของท่าน มันเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี เติมเต็มไปด้วยความรักที่คุณตาบรรจงใส่ลงทุกท่วงทำนองที่ท่านขับร้อง และทุกโมเมนต์ที่เรามีร่วมกันท่านคือคุณตาผู้คอยสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอ คอยเป็นกำลังใจให้ในทุกความฝันของฉัน ฉันรู้เสมอว่า เขาจะคอยเฝ้ามอง การเติบโตในเส้นทางนักร้อง เหมือนกับที่เขาเป็น เราได้แชร์เสียงดนตรีร่วมกัน และจะมีกันและกันตลอดไปคุณตาคะ คุณจะอยู่กับเราไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเสียง หรือ มรดกที่ทิ้งไว้ ขอบคุณที่คอยเป็นแสงสว่างในชีวิต และคอยสอนในพลังของเสียงดนตรี คอยแสดงให้เห็นถึงความหมายของความรักที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข ฉันจะจดจำทุกความทรงจำไว้ในใจฉันผ่านทุกๆเพลงที่ขับร้อง ขอให้ท่านไปสู่สุคติ เพลงและมรดกของท่านจะอยู่คงอยู่ไม่มีวันสิ้นสุด”