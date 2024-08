เปิดภาพความเซ็กซี่!! "หลิงหลิง คอง" สาวสวยเบ้าหน้าฟ้าประทาน ที่หลายคนตกหลุมรัก

เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกดาวรุ่งมาแรงของช่อง 3 อย่าง "หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง" ที่กำลังโกยความนิยมในบทของ "หมอฟ้าลดา" ในซีรีส์ "ใจซ่อนรัก" (The Secret of Us) ซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่องแรกของช่อง 3ซึ่งวันนี้ "เผือกดารา" จะพาไปทำความรู้จัก "หลิงหลิง คอง" เธอเกิดและโตที่ฮ่องกงจนอายุ 17 ปี ก่อนจะเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทย โดย "หลิงหลิง" เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคยคว้ามงกุฎจากเวทีประกวดนางงามเขาสวนกวาง ปี 2561อย่างไรก็ตามด้วยความสวยโดดเด่นสะดุดตา บวกกับความเซ็กซี่ของเธอที่ไม่เป็นสองรองใคร ก็ทำเอาแฟนๆ พากันเทใจหลงรักเธอเข้าเต็มๆ ซึ่งเราก็ได้รวบรวมความแซบและเซ็กซี่ของ "หลิงหลิง" มาให้ชมกัน บอกเลยว่าเห็นถึงกับร้องว้าวแน่นอน