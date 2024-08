ยาดมตราโป๊ยเซียน มอบถังรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้ ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำพลาสติกสมทบสร้างถนนเส้นประวัติศาสตร์

ผู้จัดโครงการโครงการที่เปิดรับและรวบรวมพลาสติกเหลือใช้จากทั่วประเทศ นำไปสร้างถนนUPCYCLING ที่ลานหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์และวิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ปรับปรุงใหม่ รวมกว่า 2,259 ตารางเมตร ใช้พลาสติกเหลือใช้ในการสร้างกว่า 9 ตัน ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นในการลดปัญหาพลาสติกให้กับประเทศล่าสุด ยาดมตราโป๊ยเซียน มอบถังรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้ ในโครงการ “Poysian Go Green Together” ให้แก่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกสะสมในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการแยกขยะและนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในการนี้โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายภัทรพงษ์เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และคณะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณลานหน้าวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อไม่นานมานี้โดยอุทยานฯ ได้จัดตั้งถังรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้เพื่อบริการประชาชนบริเวณทางเข้าวัดและจุดบริการบัตรเข้าชม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมาก อาทิ บริเวณวิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนารามนอกจากนี้ ยาดมตราโป๊ยเซียน ยังจับมือพันธมิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งถังรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรวบรวมพลาสติกไปสร้างถนน UPCYCLING เส้นประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนทอสี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการดาดฟ้าลาซาล และบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด รวมถึงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด(ยาดมตราโป๊ยเซียน) ด้วยติดตามกิจกรรม “Poysian Go Green Together” และ กิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตราโป๊ยเซียน ได้ที่ Facebook Fanpage : โป๊ยเซียน-POYSIAN หรือ Line OA @Poysianส่งขยะพลาสติกร่วมทำถนนเส้นประวัติศาสตร์กับโป๊ยเซียน ได้ที่ : โครงการ “Poysian Go Green Together” 148/3 หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 088-684-3104 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2567ส่งพลาสติกเหลือใช้เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังสามารถเก็บ Point เพื่อแลกรับของรางวัลกับโป๊ยเซียน ได้ที่ Line OA @Poysian โดยสามารถจัดส่ง กับ 4 ระบบขนส่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย KERRY FLASH และ J&Tขยะพลาสติกประเภทไหนที่บริจาคได้บ้าง- หลอดยาดมตราโป๊ยเซียน- ถุงพลาสติกยืดได้ทั่วไป ได้แก่ ถุงหูหิ้วแบบ PE / PP, ถุงแกงร้อน/เย็นที่ล้างสะอาด, ถุงนมโรงเรียน, ถุงน้ำตาลทรายถุงผักผลไม้, ถุงขนมปัง และถุงน้ำแข็ง- ขยะพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ห่อสิ่งของ, บับเบิ้ลกันกระแทก, ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ, พลาสติกแพ็คกล่องนม, ซองไปรษณีย์พลาสติก และ ฟิล์มห่อสินค้า- ขยะพลาสติกประเภท แก้วน้ำ PE / PP, หลอดดูด ขวดพลาสติก PET และฝาขวด- ขยะพลาสติกประเภท ถุงวิบวับ หรือถุงอลูมิเนียมฟอยด์ เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงอาหารสัตว์หมาแมว และถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม- ขยะพลาสติกประเภท หลอดบีบประเภท ครีมทาผิว ครีมล้างหน้า ครีมกันแดด และหลอดยาสีฟันก่อนส่งพลาสติกเหลือใช้มาร่วมโครงการ อย่าลืมทำความสะอาดให้เรียบร้อยและต้องแยกขยะพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกันทุกครั้ง..!!