“แหวนแหวน” เผยปีที่ผ่านมา รู้ว่า “คุณตาชรินทร์” จะอยู่กับเราได้อีกไม่นาน เสียใจที่สุด เอาเหลนไปหาคุณตาไม่ทัน

วงการบันเทิงสุดอาลัยการจากไปของ” ตำนานเพลงลูกกรุง ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย 91 ปี ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างใจหาย และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวต่อมา อินสตาแกรมหลานสาวคุณตาชรินทร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ส่วนตัว ระบุว่า “I love you so much grandpa....” พร้อมเผยว่า “หมายกำหนดการงานศพคุณตา เดี๋ยวเราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะ”ล่าสุด แหวนแหวน ได้โพสต์เล่านาทีจากลากับคุณตาชรินทร์ผ่านอินสตาแกรม พร้อมเผยสิ่งที่เสียใจที่สุด“ณ เวลา 02.23 น วันที่ 20 สิงหาคม 2567 คุณตาชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินในตำนาน และคุณตาที่รักของแหวนก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ…ในช่วงปีที่ผ่านที่เรารู้ว่าคุณตาคงจะอยู่กับเราได้อีกไม่นาน พวกเราก็อยู่กันอย่างอบอุ่น ลูกๆ หลานๆทั้ง หนิง หน่อง แหวน หวาย ผลัดกันแวะมาเยี่ยมเยียน คอยเอ็นเตอร์เทนคุณตา (แต่ดูเหมือนคุณตาจะ entertain เรามากกว่า สร้างความบันเทิงและความฮาให้พวกเราทุกที ไม่เว้นแม้แต่ที่โรงพยาบาล มานึกตอนนี้ยังขำ เกิดมาเป็นผู้สร้างความบันเทิงและให้ความสุขกับทุกคนอย่างแท้ทรู) และทุกครั้งที่ไปหาคุณตาที่บ้านหรือโรงพยาบาล ก็จะเจอชมรมคนรักชรินทร์ที่สนิทใกล้ชิดกันมานานเหมือนคนในครอบครัวแวะมาเยี่ยมเยียนคุณตาตลอดไม่เคยเหงา (คุณตาชอบคนเยอะๆ) เปิดเทปคอนเสริต ชวนคุณตากินขนมกันสนุกสนาน อยากให้ช่วงสุดท้ายในชีวิตของคุณตามีความสุขที่สุด….สิ่งที่เสียใจมากที่สุด และคงจะเสียใจตลอดไป คือคุณตายังไม่ได้เจอเหลนปาริศ ลูกชายของแหวน😔 เพราะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่อยากให้หลานออกไปไหนในช่วง 3 เดือนแรก และพอพ้น 3 เดือนได้ไม่ถึงอาทิตย์คุณตาก็เข้า ICU และครั้งนี้ก็ไม่ได้กลับออกมาอีก แต่ก่อนหน้านี้ก็ VDO Call คุยกับเหลน ดูรูป ดูคลิปเหลนตลอด ช่วงวันสุดท้ายที่คุณตายังพอรู้เรื่อง เปิดคลิปเหลนให้ดูแล้วแกยังน้ำตาไหล สงสัยคงรู้ว่าจะไม่ได้เจอแล้ว🥹 อยากให้คุณตาได้สัมผัสกับเหลน ได้เป็นคุณทวดเต็มตัวสักครั้งในชีวิต หนูขอโทษนะคะที่เอาเหลนไปหาคุณตาไม่ทันนะคะ หนูเสียใจมากๆ เสียใจที่สุด….😭ถึงเราจะเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นปี แต่ถึงเวลาจริงๆ ก็ยังอดใจหายไม่ได้ และคงต้องพยายามฮึบไม่ร้องไห้ทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงเพลงของคุณตาหลังจากนี้ (โดยเฉพาะในงานศพ) บทเพลงของคุณตาจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป และหนูจะจัดงานให้คุณตาอย่างดีที่สุดที่หลานคนนึงจะทำได้ค่ะ….หมายกำหนดการ จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบในเร็วๆ นี้นะคะ🙏p.s. กราบขออภัย ดร อภินันท์ ทีมไทยเบฟ @thaibeverage น้องแต้ว @taewaew_natapohn มาดามนูรอ @chefnooror แห่ง blue elephant ด้วยนะคะ ที่ต้องเลื่อนการถ่ายทำแบบปุบปับมาก😔🙏 และขออภัยทาง ม กรุงเทพ @bu.international @diamondispetch ที่เปิดเทอมคลาสแรกก็ต้องขออนุญาติสอน online เนื่องจากวิ่งไปรังสิตกลับมาเตรียมงานไม่ทันค่า🥹🙏”